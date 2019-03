Ford Tourneo Custom krijgt mild hybrid-techniek

1 maart 2019 | De Ford Tourneo Custom personenbus wordt vanaf halverwege 2019 leverbaar met een 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor, EcoBlue Hybrid-aandrijflijnen en geavanceerde rijassistentiesystemen, waaronder Active Park Assist. De vernieuwde aandrijflijnen zorgen voor een tot 6 procent lager brandstofverbruik, wat bijdraagt aan lagere operationele kosten. Volledig nieuw is een 136 kW (185 pk) en 415 Nm sterke variant van deze motor, voor betere prestaties en meer trekkracht voor het vervoeren tot negen personen en hun bagage.

Dankzij de nieuwe aandrijflijn is de Tourneo Custom de eerste bus in zijn klasse met 48-volt Mild Hybrid-technologie aan boord. Deze techniek heeft een gunstig effect op de bedrijfskosten. Dankzij het Mild Hybrid-systeem wordt het brandstofverbruik naar verwachting met 3 procent verlaagd, zo wijzen WLTP-analyses uit. Het voordeel is het grootst in stadsverkeer, waarin vaak gestopt en opgetrokken moet worden.

FordPass Connect maakt van de Tourneo Custom een wifi-hotspot, waarmee tot tien apparaten met internet verbonden kunnen worden. De bestuurder wordt intussen geholpen door geavanceerde, nieuwe technologie die helpt met in- en uitparkeren, trekken van een aanhanger, vermijden van ongelukken en zelfs het voorkomen van verkeersboetes.

Verbeteringen aan de 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor bestaan uit een opnieuw ontworpen turbo. Deze maakt het mogelijk om het vermogen beter te verdelen over een breder toerenbereik. Een hogedruk-brandstofsysteem met een piekdruk van 2.200 bar maakt de verbranding efficiënter. Nieuw ontworpen stalen zuigers vervangen de gegoten aluminium exemplaren van voorheen en zijn voorzien van een dunnere zuigerrok, waardoor de inwendige wrijving afneemt. Een oliepomp met variabele flow past de oliehoeveelheid aan de vraag aan, waardoor deze altijd zo weinig mogelijk energie verbruikt.

De EcoBlue-motor zorgt voor een tot 6 procent lager brandstofverbruik, gebaseerd op de WLTP-emissietest. Standaard voldoet de motor aan de laatste, strikte Euro 6-eisen. Behalve de 136 kW (185 pk) sterke variant van de 2.0-liter EcoBlue is er ook een versie met 96 kW (130 pk).

De nieuwe EcoBlue Hybrid-technologie is beschikbaar voor geselecteerde handgeschakelde uitvoeringen en is geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik. Een riem-aangedreven starter-generator (BISG) vervangt de standaard dynamo, waardoor het mogelijk is om energie terug te winnen en op te slaan als de auto uitrolt. De stroom wordt opgeslagen in een luchtgekoelde 48-volt lithium ion-accu. De BISG werkt tevens als motor, die de opgeslagen energie omzet in koppel waarmee de verbrandingsmotor onder normale bedrijfsomstandigheden geassisteerd wordt. Ook de elektrische accessoires worden vanuit deze batterij gevoed.

De EcoBlue Hybrid is voorzien van geavanceerde Start-Stop-technologie, die in werking treedt wanneer de auto stilstaat in de versnelling. Ook wanneer de auto uitrolt, kan de motor al worden uitgeschakeld, waarbij de bestuurder zelf kan instellen beneden welke snelheid de motor wordt uitgeschakeld: 12, 16 of 20 km/uur.

Alle aandrijflijnen voor de Tourneo Custom zijn verder uitgerust met een ECO-modus om het brandstofverbruik verder te verlagen. Deze rijmodus optimaliseert diverse functies en instellingen voor een zo hoog mogelijke efficiëntie.

FordPass Connect maakt - standaard in Nederland - van de Tourneo Custom een wifi-hotspot voor inzittenden. Verder zijn er talloze functionaliteiten te bereiken via de FordPass-app. Zo is de status van de auto op afstand uit te lezen, is de positie van de auto te zien, kan de auto op afstand worden ver- en ontgrendeld en - als de auto is voorzien van een automatische transmissie - op afstand worden gestart.

Voor fleetowners en zakelijk gebruikers kan FordPass Connect helpen om het autogebruik te optimaliseren en de operationele kosten terug te dringen. Hiervoor kan worden gebruikgemaakt van Ford Telematics- en Ford Data Services-producten, die beschikbaar komen in de loop van 2019.

Voor het eerst is de Tourneo Custom verkrijgbaar met de volgende assistentiesystemen:

Blind Spot Information System met Trailer Tow-systeem - Deze dodehoekdetectie overziet zowel de dode hoek van de auto als die van een trailer tot 10 meter lengte.

Adaptive Cruise Control met Intelligent Speed Limiter - Adaptieve cruisecontrol gecombineerd met de functie Traffic Sign Recognition, zodat de snelheid automatisch wordt afgestemd op het ter plaatse geldende maximum.

Lane-Keeping Aid - Dit systeem houdt de wegmarkeringen in de gaten en begeleidt de bestuurder terug in de rijstrook door het stuurwiel in de juiste richting te draaien.

Active Park Assist - Deze parkeerhulp helpt de bestuurder met file- en parallelparkeren. De bestuurder hoeft alleen zelf de snelheid te regelen, terwijl de Tourneo Custom het stuurwiel overneemt.

Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie - Dit systeem gebruikt een naar voren gerichte camera en een radar om voertuigen en voetgangers te detecteren en automatisch te remmen als de bestuurder dat nalaat. Het systeem kan nu ook 's nachts voetgangers herkennen als die door de koplampen beschenen worden.

De Ford Tourneo Custom is verkrijgbaar met acht en negen zitplaatsen. Daarmee is het nog steeds de enige auto in zijn klasse met zes individuele stoelen, waarbij de twee achterste rijen in conferentie-opstelling tegenover elkaar geplaatst kunnen worden. Klanten kunnen kiezen uit een korte en lange wielbasis. De lange wielbasis komt ten goede aan de bagageruimte achter de derde zitrij.

Exclusieve opties behoren tot het uitvoeringsniveau Titanium X. Deze is uitgerust met bi-xenonverlichting, volledig lederen interieurbekleding, SYNC 3-infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen, navigatie, spraakbediening en een achteruitrijcamera.