Ford introduceert Transit hybrid

8 september 2017 | Ford introduceert de plug-in hybride (PHEV) Transit Custom bestelauto. Deze bijzondere Transit is ontworpen ter bevordering van de plaatselijke luchtkwaliteit en kan voor de meeste ritten in de stad uitsluitend op elektriciteit rijden. De auto maakt zijn eerste verschijning terwijl Ford 20 Transit PHEV's voorbereidt op de proef van twaalf maanden met klanten in Londen die eind 2017 van start gaat. Hierbij wordt onderzocht hoe de hybride bestelauto's een bijdrage kunnen leveren aan doelstellingen voor schonere lucht en een hogere productiviteit bij gebruik in de stad; de lastigste werkomgevingen voor auto's.

De Transit Custom PHEV, die vanaf 2019 in grotere aantallen zal worden geproduceerd, is voorzien van een geavanceerd hybridesysteem, dat ervoor zorgt dat er gedurende meer dan 50 kilometer geen uitstoot plaatsvindt. Hij beschikt over de meerdere malen bekroonde Ford EcoBoost 1.0-liter benzinemotor als range extender. De EcoBoost-motor laadt het accupakket op wanneer er langere ritten moeten worden gemaakt tussen twee laadbeurten in, zodat bestuurders op een efficiënte en flexibele manier kunnen werken.

Op een gemiddelde werkdag maken bedrijfswagens in Londen zo'n 280.000 ritten, waarbij ze een afstand van in totaal 13 miljoen kilometer afleggen. 75% van het piekvrachtverkeer wordt met bestelauto's gedaan. Alleen al in het centrum van Londen rijden er in de spits meer dan 7.000 auto's per uur rond.

Het proefproject met wagenparken in Londen wordt ondersteund door Transport for London en wordt uitgevoerd bij een dwarsdoorsnede van de bedrijven in de stad* waaronder Metropolitan Police, die de bestelauto's tijdens hun dagelijkse werkzaamheden zullen gaan gebruiken. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de voordelen van elektrische auto's kunnen worden gemaximaliseerd, zijn de 20 PHEV Transits uitgerust met een geavanceerd telematicasysteem om realtimegegevens over de prestaties van de bestelauto te verzamelen.

Bovendien beschikken de auto's over de geofencing-technologie, waarmee de instellingen van elke bestelauto automatisch kunnen worden aangepast aan de huidige locatie. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het hybridesysteem in de alleen-elektrisch-modus wordt gezet wanneer de auto een zone met een lage uitstoot in de binnenstad rijdt.

Ford is de eerste grote fabrikant die de PHEV-technologie aanbiedt in dit segment van de bestelautomarkt. Met deze technologie kan de auto worden opgeladen via het netstroomnetwerk voor emissie loze ritten, terwijl de compacte en zuinige EcoBoost-motor extra acculading genereert wanneer dit nodig is. De Transit Custom PHEV maakt gebruik van een reeks hybride aandrijfconfiguraties, waarbij de wielen van de auto uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, in plaats van door de verbrandingsmotor.

Het accupakket is een compact, vloeistofgekoeld lithium-ion-ontwerp dat zich onder de laadvloer bevindt, zodat de volledige laadruimte waarover de standaard Transit Custom-bestelauto beschikt ook bij deze bestelauto kan worden benut.

De PHEV-benadering biedt bestuurders van bedrijfswagens in stedelijke gebieden talloze voordelen. Naast de mogelijkheid om gedurende meer dan 50 kilometer uitstoot loos te rijden, kan de Transit Custom PHEV ook op benzine rijden met een doelactieradius van meer dan 500 kilometer om "zorgen over de actieradius" te voorkomen. De PHEV heeft tevens een groter laadvermogen in vergelijking met volledig elektrische auto's, en biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig op te laden via een standaardstopcontact.

Ford maakte onlangs een ambitieuze elektrificatiestrategie in China bekend en heeft bevestigd dat 70 procent van alle Ford-voertuigen die in China in 2025 zullen worden verkocht, elektrische aandrijfopties hebben. Ford heeft in augustus een overeenstemming ondertekend bij nhui Zotye Automobile Co., Ltd., één van de grootste fabrikanten van elektrische voertuigen in China. Op deze manier kan de lancering van de nieuwe lijn elektrische voertuigen in de grootste automobielmarkt van de wereld worden verkend.

Bovendien neemt Ford samen met Deutsche Post DHL Group deel aan een gezamenlijk project om elektrische bestelauto's voor het bezorgen van artikelen te produceren, waardoor het bedrijf de grootste fabrikant van middelgrote e-vans van Europa is geworden, met maar liefst 2.500 auto's die tegen eind 2018 klaar zullen zijn. De StreetScooter WORK XL is gebaseerd op een Ford Transit-chassis dat is uitgerust met een elektrische accu-aandrijving en een carrosserie die speciaal volgens het uitrustingsniveau van Deutsche Post DHL is ontworpen en ontwikkeld.