Ford introduceert Transit Custom Nugget

18 januari 2019 | Ford biedt kampeerders een nieuw alternatief met de Transit Custom Nugget. Deze zal in de lente te bestellen zijn. De Nugget-camper, ontwikkeld op basis van de Ford Transit Custom en omgebouwd door Westfalia, heeft in Duitsland al naam gemaakt als populaire keuze bij camperaars. De nieuwste Transit Custom Nugget profiteert van de technologie van de Transit-familie van Ford. De camper is onder meer uitgerust met het connectiviteits- en entertainmentsysteem SYNC 3. Het ontwerp en de ombouw zorgen voor een moderne kampeerauto.

De Nugget biedt slaapruimte voor vier. De camper beschikt over een tweepersoonsbed dat in het dakgedeelte wordt uitgevouwen en een tweede bed in het woongedeelte. Het Nugget Plus-model met lange wielbasis biedt meer opbergruimte en een ingebouwd toilet met opklapbare wasbak.

De Transit Custom Nugget biedt de keuze uit een aanpasbaar kanteldak of een vast verhoogd dak; de Nugget Plus is standaard voorzien van een verhoogd dak. De Nugget is ontworpen op basis van een indeling in drie ruimten, met een L-vormig keukentje achterin, een ruim woon- en eetgedeelte in het midden en comfortabele slaapplekken in het dak. De Nugget Plus is 36,7 centimeter langer dan de standaardversie. De extra ruimte wordt gebruikt voor een grotere kledingkast en voor een ingebouwd toilet en extra opklapbare wasbak die kunnen worden afgeschermd met een rolscherm.

De vloer met houtpatroon in het gehele passagiersgedeelte is eenvoudig schoon te houden, en het extra verwarmingssysteem houdt inzittenden warm wanneer de auto is geparkeerd voor de nacht. Naast het bed op het hoogste niveau is er een tweede tweepersoonsbed dat indien nodig kan worden uitgevouwen in het woongedeelte. Dankzij de dubbele gasbrander en de spoelbak van chroomnikkelstaal is het mogelijk om een warme maaltijd te bereiden. Voedingsmiddelen blijven vers in de compressorkoelkast met een inhoud van 40 liter. En voor zowel vers water als afvalwater is een voorziening aan boord in de vorm van een tank, beide met een capaciteit van 42 liter. De tanks voorzien ook de douche achterin de camper van water.

In de camper is plaats voor maximaal vijf mensen rond de uitvouwtafel. Drie personen passen op de naar voren gerichte bank, en de bestuurders- en passagiersstoel voorin kunnen 180 graden worden gedraaid richting de achterkant. Het draaien van de stoelen wordt vergemakkelijkt door de wegklapbare handrem. Een leverbare klaptafel met twee stoelen en een luifel maken eten in de openlucht mogelijk. Alle voertuigen zijn voorzien van getint glas achterin, klapramen voor de tweede rij en achterruitverwarming in de achterklep. Extra opties zijn een hoogwaardig audiosysteem, en rekken voor fietsen en sportuitrusting.

De bestuurders- en passagiersstoel zijn voorzien van opbergruimte en de displays en bedieningspanelen zijn ontworpen voor verbeterde ergonomie en gebruiksgemak. Het communicatie- en entertainmentsysteem SYNC 3 van Ford kan worden bediend door middel van gesproken opdrachten of via knijp- en veegbewegingen op het 8"-kleurentouchscreen.

Een reeks nieuwe technologieën voor bestuurdersassistentie uit de nieuwste personenauto's van Ford maakt gebruik van sensors, radars en camera's die informatie geven over de verkeersituatie rond de auto. Voorbeelden zijn Cross Traffic Alert, Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection, Adaptive Cruise Control en een camera met breed zicht achter.

De Transit Custom Nugget wordt aangedreven door de 2.0 liter EcoBlue-dieselmotor. De klant kan kiezen uit een 130 pk- en een 170 pk-versie, beide beschikbaar met handgeschakelde zesversnellingsbak of een responsieve automatische SelectShift-transmissie met zes versnellingen. Het brandstofverbruik vedraagt 6,3 l/100 km en de CO2-uitstoot 165 g/km. Standaard selectieve katalytische uitstootreductie met nabehandeling draagt bij aan verbeterde NOx-reductie.

De verkoop van nieuwe campers is in 2017 met 14,9% toegenomen tot bijna 111.000. Daarmee is voor het eerst op de Europese markt het aantal van 100.000 exemplaren overtroffen. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag wordt de Transit Custom Nugget vanaf 2019 uitgebracht in heel Europa, beginnend met Oostenrijk, België, Duitsland, Italië en Zwitserland.