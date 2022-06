Ford presenteert Electric SuperVan

Het aandrijfsysteem, bestaande uit vier elektromotoren een vloeistofgekoelde 50 kWh-batterij en een op maat gemaakt regelsysteem, is goed voor een vermogen van zo'n 2.000 pk. Daarmee accelereert de Ford Pro Electric SuperVan van 0 naar 100 km/u in minder dan twee seconden. Het speciaal voor de racerij ontwikkelde chassis maakt de SuperVan geschikt voor het circuit. Daarnaast maakt hij gebruik van componenten van de onlangs onthulde E-Transit Custom, de eerste volledig elektrische versie van Europa's bestverkochte bedrijfswagen. De technologie wordt aangevuld met de SYNC touchscreen-technologie. Dit systeem is voor de gelegenheid aangevuld met extra functionaliteiten om de unieke mogelijkheden van de Electric SuperVan te kunnen inzetten.

De Ford Pro Electric SuperVan is in het geheim gebouwd. De extreme superbus is ontwikkeld door Ford Performance. Het exterieurdesign komt van het Ford Design-team in Keulen, terwijl de bus uiteindelijk gebouwd is door STARD in Oostenrijk, specialist in elektrische rally- en racetechnologie.

De Ford Pro Electric SuperVan is een eenmalig concept, waardoor het Ford Design-team volkomen vrij was om een wild voertuig te creëren dat maximaal de aandacht trekt en zijn extreme prestaties weerspiegelt. De wielkasten, gespierde stijl en unieke kleurstelling maken van de SuperVan de heftigste variant die de designers op het Transit-design konden bedenken. De volledig elektrische aandrijflijn gaf het team daarbij veel vrijheid, zonder de montage- en koelingsbeperkingen die bij een verbrandingsmotor horen.

De invloed uit de motorsport van Ford Performance en STARD is direct zichtbaar: de frontsplitter, zijskirts en achterste diffusor zouden niet misstaan op een racewagen, terwijl de uitsnijdingen en rugvin van het radicale ontwerp aan de achterkant vloeiend overgaan in de achtervleugel. Die is noodzakelijk om de Electric SuperVan op het asfalt te duwen voor meer grip. De race-invloed zet zich onder de huid voort met double wishbone wielophanging van ongelijke lengte op elke hoek. Ook de subframes, vering en remmen ontlenen hun afkomst aan de racerij.

De constructie van het circuit-klare conceptvoertuig combineert de vloerconstructie van de E-Transit Custom met een stalen spaceframe en lichtgewicht composiet carrosseriepanelen. De op maat gemaakte, vloeistofgekoelde 50 kWh-batterij (die binnen 45 minuten volledig is op te laden) is centraal gemonteerd voor een optimale gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt.

De vier elektromotoren leveren samen een opmerkelijk vermogen van 2.000 pk naar vier aangedreven wielen. Dankzij die combinatie is het mogelijk om binnen twee seconden vanuit stilstand naar 100 km/u geslingerd te worden. Daarmee is de Ford Pro Electric SuperVan met afstand de snelste én schoonste SuperVan tot op heden.

Verdere verbetering van de prestaties is te danken aan het elektronicapakket dat onder meer de tractiecontrole, launch control, snelheidsbegrenzer in de pitstraat en het regeneratief remsysteem in beheer heeft.

Een leuk detail: de Ford Pro Electric SuperVan is voor de gelegenheid voorzien van een 'bandenreinigingsmodus'. Deze nieuwe functie remt de ene as volledig af, terwijl de andere as op hoog vermogen ronddraait. Zo creëert de coureur op eenvoudige wijze burnouts op de voor- of achterassen.