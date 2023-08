Ford onthult nieuwe Nugget-camper

De nieuwste generatie Nugget staat op hetzelfde, volledig nieuwe voertuigplatform van Ford dat eerder dit jaar ook voor de nieuwe Transit Custom en Tourneo Custom werd gepresenteerd. Daarmee profiteren klanten van verbeterde connectiviteit en veiligheidverhogende technologieën. In het interieur zijn de afwerking en verbeterde functionaliteiten de belangrijkste ontwikkelingen, naast een extra stroompunt in de vorm van Pro Power Onboard en een zonnepaneel voor op het dak dat optioneel verkrijgbaar is bij Westfalia.

De nieuwe generatie Transit Custom Nugget wordt gefaseerd gelanceerd, te beginnen met de Nugget Titanium-uitvoering met hefdak en 170 pk sterke EcoBlue-motor met achttraps automatische transmissie. Deze uitvoering is nu per direct te bestellen met een geschatte levering in het voorjaar van 2024. De Nederlandse Ford agenten werken samen met het Nederlandse Westfalia Campercentrum in Barneveld, de grootste camperspecialist met meer dan 20 jaar ervaring. Overige uitvoeringen, inclusief de PHEV-aandrijflijn, worden de komende twaalf maanden geïntroduceerd.

Nieuw platform

Het nieuwe ontwerp van het dashboard en de vlakke vloer vergemakkelijken de toegang tot de cabine en maken het makkelijker om zich van de twee voorstoelen naar het woongedeelte te verplaatsen. De in het dak gemonteerde passagiersairbag, helpt de indeling van het dashboard te optimaliseren en zorgt voor een makkelijkere instap in combinatie met de zijtreden.

Een primeur voor de Transit Custom Nugget is de introductie van een PHEV-aandrijflijn. Deze deelt zijn technologie met de Ford Kuga Plug-In Hybrid. De nieuwe Nugget maakt gebruik van een 2,5-liter Atkinson benzinemotor met een 11,8 kWh (bruikbare) batterij en een elektromotor die samen een gecombineerd vermogen van 233 pk bieden.

Een geheel nieuw onderstel met onafhankelijke achterwielophanging scherpt het rijgedrag aan. Ook komen er toekomstige modellen met vierwielaandrijving beschikbaar voor klanten die hun kampeerauto gebruiken om avontuurlijke gebieden op te zoeken, zoals buitensportlocaties of om gemakkelijker weg te rijden van een (modderig) festivalterrein.

SYNC 4, Android Auto en Apple Carplay standaard

Het dashboard is voorzien van een digitaal instrumentenpaneel en een groot 13 inch touchscreen. Dankzij de nieuwste SYNC 4-software van Ford is het makkelijker dan voorheen om een bestemming te vinden, vermaakt te worden en contact te houden met familie en vrienden. De navigatie-, audio- en communicatiefuncties van het systeem kunnen worden bediend via het touchscreen of via spraakbesturing. Daarbij zijn draadloze Android Auto- en Apple Carplay-telefoonintegratie standaard.

Naast een personenauto-achtige zitpositie en een efficiënte automatische transmissie met acht versnellingen, beschikt de Nugget over een reeks (optionele) rijhulpsystemen. Adaptive Cruise Control met rijbaanassistentie maakt lange ritten op de snelweg of in langzaam rijdend verkeer minder vermoeiend. De Reverse Brake Assist, Blind Spot Assist en een camerasysteem met 360-graden zicht ondersteunen bestuurders bij het manoeuvreren in krappe ruimtes.

Beproefd camper-concept

Het zitgedeelte is een comfortabele plek om te reizen en kan worden omgebouwd tot een eet- en slaapgedeelte wanneer de Nugget geparkeerd staat. Naast geoptimaliseerde opbergruimte en materialen heeft Ford ook tal van functies toegevoegd, waaronder:

Een verwarmbare bestuurders- en passagiersstoel met draaifunctie

Een verwarmbare achterbank met drie zitplaatsen, waardoor vijf inzittenden warm kunnen reizen

Standaard audiosysteem en USB-C-poorten voor passagiers op de achterbank

Dankzij een koelkast met ladesysteem kunnen flessen rechtop geplaatst worden en is de toegang verbeterd. Gecombineerd met de nieuwe, geïntegreerde kookplaat en spoelbak, nu standaard voorzien van warmwaterfunctie, biedt het opgeruimde oppervlak 20 procent meer werkruimte dan voorheen. Soft-close vergrendelingen en uitklapbare handgrepen beschermen de vingers van kinderen en dempen het geluid tijdens het rijden.

De Transit Custom Nugget heeft designverbeteringen ten opzichte van het vorige model, waaronder een opklapbaar matrasgedeelte om de hoofdruimte in de keuken te vergroten terwijl het bovenste bed nog op zijn plaats staat. Ook nieuw is een op rails gemonteerde achterbank met nieuwe bedieningselementen waarmee het met één hand mogelijk is om deze om te bouwen van zitplek naar bed. Een aan de achterkant gemonteerde douche met koud- en warmwaterfunctie is nu standaard. De kampeerervaring wordt daarnaast verder verbeterd door geheel nieuwe functies, waaronder:

Functioneel hefdak met nieuw zelf-vouwend doek om het dak gemakkelijker te laten zakken

Nieuwe geïntegreerde opbergplaatsen voor de meegeleverde buitentafel en -stoelen

Verduisteringsrolgordijnen voor meer privacy

Naast toevoegingen aan de kampeeruitrusting biedt de geheel nieuwe Transit Custom Nugget ook functies om de connectiviteit en het comfort onderweg te verbeteren als hij eenmaal geparkeerd staat. Draadloos opladen en een standaard 5G-modem houden iedereen bezig en verbonden zonder zorgen over een lege telefoon of een tekort aan data. Het optioneel verkrijgbare zonnepaneel voor op het dak helpt om apparaten van stroom te voorzien of de huishoudaccu op te laden. Bij goede weersomstandigheden kan het paneel meer stroom opwekken dan de ingebouwde functies verbruiken.

In het woongedeelte zorgt een 7 inch touchscreen voor eenvoudige controle en bediening van de verwarming, het waterpeil, het batterijniveau en de verlichting van de Nugget. Hierin zijn nieuwe functionaliteiten te vinden, zoals: