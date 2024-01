Ford onthult Transit Connect PHEV

De Transit Connect PHEV is het nieuwste model waarmee Ford Pro zijn Transit-familie in Europa elektrificeert, na de introductie van de E-Transit, de elektrische E-Transit Customen de E-Transit Courier. Een belangrijk onderdeel van het volledig nieuwe aanbod voor de Transit Connect is de allereerste PHEV-aandrijflijn voor het model. Het systeem bestaat uit een 1,5-liter EcoBoost benzinemotor, een hoogvoltagebatterij en een elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 150 pk en 350 Nm koppel. Een zestrapsautomaat met dubbele koppeling zorgt ervoor dat dit vermogen op een efficiënte manier wordt overgebracht. Het maximum laadvermogen is 770 kg en het maximale trekgewicht bedraagt 1.400 kg.

De Transit Connect PHEV heeft een verwachte elektrische actieradius tot 110 km en levert in EV-modus nog steeds 330 Nm aan trekkracht. Indien nodig is de batterij onderweg tot 80% op te laden met een 50 kW DC-snellader, of volledig op te laden met de 11 kW onboard AC-lader. De besteluitvoering biedt een laadvolume van 3,1 m3 of 3,7 m3, afhankelijk van de gekozen wielbasis. Het maximale laadvermogen is 820 kg en het maximale trekgewicht een indrukwekkende 1.500 kg.

Extra productiviteit

Dankzij ondersteuning van Ford Pro kunnen de gebruikers van de Transit Connect hun productiviteit verbeteren, door de uptime te maximaliseren en de gebruikskosten te verlagen. Door live onderhouds- en telematicagegevens van voertuigen om te zetten in bruikbare informatie, helpt Ford Pro de inzetbaarheid, veiligheid en beveiliging van voertuigen te verbeteren en de algehele productiviteit te verhogen.

Afhankelijk van de grootte van het wagenpark en de specifieke eisen van de gebruiker, geven verschillende smartphone-apps en softwareplatforms, waaronder Ford Telematics, Ford Telematics Essentials en FordPass Pro, toegang tot een groeiend aanbod van functionaliteiten en abonnementen die helpen de productiviteit en inzetbaarheid van voertuigen te verhogen.

Uitrusting

Een 10-inch digitaal instrumentenpaneel is standaard voor alle uitvoeringen. Het systeem heeft een hoofdscherm met instelbare weergave, met daarnaast een tweede scherm met voertuiginformatie. Centraal op het dashboard bevindt zich een 10-inch touchscreen met Connected Navigation, wat samen zorgt voor een digitale cockpit.

Bestuurders die voor de navigatie een telefoon gebruiken of die onderweg contact willen leggen met klanten is draadloos Apple Carplay en Android Auto beschikbaar, met draadloos opladen voor de Limited-versies. Ook het onderweg opladen van grotere apparaten zoals laptops of gereedschappen is mogelijk, dankzij USB-C-aansluitingen in de cabine met een vermogen tot 45 watt.

In combinatie met stuurwielverwarming is ook te kiezen voor de optionele verwarmbare voorstoelen die zijn gecertificeerd door het toonaangevende Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Deze stoelen zijn voorzien van een viervoudig elektrisch verstelbare lendensteun en instelbare ondersteuning van de benen voor extra zitcomfort.

Veiligheid

De standaard bestuurdersassistentiesystemen van de Transit Connect zijn Pre-Collision Assist met Auto Emergency Braking en Forward Collision Warning, Evasive Steer Assist en Intersection Assist. Zo worden aanrijdingen met andere weggebruikers voorkomen of worden de gevolgen ervan verminderd.

Een achteruitrijcamera en Blind Spot Information System met Cross-Traffic Alert zijn standaard voor de hogere uitrustingsniveaus en geven de bestuurder nog meer zekerheid bij het manoeuvreren. Net als bij de nieuwe Transit Custom helpt Exit Warning om ongevallen met een openslaand portier bij het uitstappen te voorkomen.

Een optionele technologie is Pro Trailer Backup Assist, dat de bestuurder helpt bij het achteruitrijden met een aanhanger, zodat scharen wordt voorkomen. Het systeem maakt gebruik van sensoren en de achteruitrijcamera biedt de bestuurder intuïtieve begeleiding. De bestuurder reguleert de manoeuvres met een bedieningshendel en via het digitale display in plaats van met het stuurwiel.