Ford onthult E-Tourneo Custom

Met behulp van dezelfde batterijceltechnologie als de Ford F-150 Lightning verpakt in een batterij van 74 kWh (netto/bruikbaar) en een 160 kW (218 pk) elektromotor levert de E-Tourneo Custom zijn prestaties. De volledig elektrische aandrijving vbiedt ook de mogelijkheid van one-pedal-driving voor nog meer efficiëntie, ontspanning en comfort tijdens het rijden. De E-Tourneo Custom biedt een maximaal geremd aanhangergewicht van 2.000 kg.

Een 11 kW AC driefase boordlader maakt het mogelijk om de batterij in minder dan 8 uur volledig op te laden. Opladen van 15 tot 80 procent duurt zo'n 41 minuten met een 125 kW DC-snellader. Het laadsysteem van de E-Tourneo Custom maakt snel opladen mogelijk. Tijdens tests van Ford met een 125 kW DC-snellader werd in slechts vijf minuten bijna 38 km actieradius bijgeladen.

Pro Power Onboard-technologie maakt het mogelijk om het volle potentieel van de E-Tourneo Custom te benutten. In de cabine bevinden zich stopcontacten met een vermogen tot 2,3 kW. Ideaal voor het opladen van bijvoorbeeld digitale apparaten en het gebruik van gereedschappen en sport- of kampeeruitrusting als er geen 220 volt netaansluiting voor handen is.

Ruimte en comfort

Standaard is het verstelbare, op rails gemonteerd achterbanksysteem voor de tweede en derde zitrij. Zo is de stoelopstelling aan te passen aan de inzittenden en hun bagage. Ook een zespersoons vergaderopstelling behoort tot de mogelijkheden. De stoelen zijn over de getande rails naar voren of naar achteren te verschuiven of geheel te verwijderen. De drie stoelen op de tweede zitrij kunnen onafhankelijk van elkaar verschuiven, de derde zitrij heeft een twee-aan-een-verdeling.

De nieuwe stoelen zijn lichter dan die in het uitgaande model en de stoelen op de tweede zitrij hebben geïntegreerde veiligheidsgordels. Het aanpassen van de stoelopstelling gaat daardoor sneller en gemakkelijker.

De E-Tourneo Custom is optioneel leverbaar met een glazen panoramadak dat voor extra licht en ruimte zorgt. Een infrarood werende laag in het panoramadak houdt het interieur koel bij fel zonlicht. De elektrisch bedienbare schuifdeuren zijn "handsfree" te openen en te sluiten. Dat gaat door middel van een voetbeweging onder de dorpel.

Voor comfort biedt de nieuwe E-Tourneo Custom optioneel driezone elektronische klimaatcontrole, een B&O-audiosysteem met veertien speakers en een achterin gemonteerde subwoofer, sfeerverlichting, een draadloze oplader voor mobiele telefoons en verwarmbare buitenste zitplaatsen voor de tweede zitrij.

Ford heeft ook een Digital Key-systeem ontwikkeld, dat naar verwachting in 2024 beschikbaar is. Het systeem maakt gebruik van NFC-technologie en is geïnspireerd op de keycards van hotels. Dankzij dit systeem draagt de eigenaar een dunne en waterbestendige kaart bij zich, in plaats van een grote sleutel. Dat is handig bij het sporten, bij buitenactiviteiten of voor bedrijven met meerdere chauffeurs die één auto delen.

Het platform zorgt ervoor dat de hoogte voor de meeste uitvoeringen onder de twee meter blijft. Daardoor kan de E-Tourneo Custom parkeren in sommige (parkeer)garages. De afgenomen hoogte draagt dankzij de betere aerodynamica ook bij aan de efficiëntie en rijeigenschappen.

Design, binnen en buiten

De voorzijde heeft een dynamische maar toegankelijke uitstraling en verwijst naar de sterke eigenschappen van de Tourneo-modellen. De volledig elektrische E-Tourneo Custom legt met een modelspecifieke grille en kenmerkende led-verlichting over de hele breedte extra nadruk op zijn technologie.

Het dashboard is voorzien van een 13-inch touchscreen met SYNC 4-infotainmentsysteem. Samen met het 12-inch digitale instrumentarium ontstaat een op de bestuurder gerichte cockpit. Draadloos Android Auto en Apple CarPlay behoren tot de standaarduitrusting. De E-Tourneo Custom biedt hetzelfde kantelbare stuurwiel dat recent is gepresenteerd voor de nieuwe E-Transit Custom. Het stuurwiel is te gebruiken als ergonomische houder voor laptops en tablets, of zelfs plat te leggen als tafeltje.

De ingenieurs van Ford verplaatsten ook de passagiersairbag van het dashboard naar het dak, wat meer interieurruimte vrijmaakt en extra opbergruimte biedt. In het dashboardkastje past nu een laptop of papieren op A4-formaat. Dankzij AMPS-montagepunten, de industriestandaard, kunnen elektronische apparaten dichter bij de bestuurder worden geplaatst voor meer veiligheid.

De E-Tourneo Custom biedt bestuurdersassistentiesystemen, inclusief een aantal functies die voor het eerst voor dit model leverbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld Intelligent Adaptive Cruise Control met Lane Centring, Reverse Brake Assist, Fully Active Park Assist en een 360-gradencamerasysteem dat het mogelijk maakt om volledig beeld te krijgen van de omgeving rond de auto.

Ondersteuning van Ford Pro

De E-Tourneo Custom gebruikers kunnen profiteren van connectiviteit via het standaard 5G-modem en ondersteuning van de digitale diensten van Ford Pro. Via de FordPass-app of, voor ondernemers, de productiviteit verhogende Ford Pro-software kan de eigenaar laadsessies beheren, de batterij en/of het interieur voorverwarmen, op afstand de portieren ont- en vergrendelen en de veiligheid van de auto bewaken. Ook komen via de app eventuele meldingen over de status van de auto binnen.

Alle eigenaren van een E-Tourneo Custom, particulier of zakelijk, profiteren ook van de ondersteuning van het verbonden FORDLiive uptime-systeem dat voor bedrijven in Europa al 145.000 dagen stilstand heeft voorkomen. De aanvullende dienst is ontworpen om op basis van actuele informatie over de staat van de auto pechgevallen of ongepland onderhoud te voorkomen. Ook worden reparatietijden verkort dankzij proactieve meldingen, versnelde levering van onderdelen en digitale ondersteuning van toegewijde FORDLiive Agents en Ford-ontwikkelingsteams.

Meer dan 30 afzonderlijke modules aan boord van de E-Tourneo Custom kunnen Ford Power-Up over-the-air-updates ontvangen om zo de prestaties van de auto of bepaalde functies te verbeteren. Het is zelfs mogelijk om via over-the-air-updates nieuwe functies toe te voegen.