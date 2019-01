Ford Ranger ondergaat facelift

23 januari 2019 | De Ford Ranger ondergaat een facelift voor modeljaar 2019. De pick-up is krachtiger, effici├źnter en verfijnder en biedt een reeks nieuwe bestuurdersassistentiesystemen. De nieuwe Ranger wordt in Nederland verkrijgbaar als Super Cab. Vierwielaandrijving is in alle gevallen standaard. De vernieuwde Ford Ranger wordt halverwege 2019 in Europa ge├»ntroduceerd.

Ten opzichte van de huidige Ranger zijn de voorbumper en grille gewijzigd. De centrale horizontale spijl is over de volle lengte gespleten in twee slanke delen. De rijker uitgeruste versies hebben xenon-koplampen en dagrijverlichting met LED-techniek. Nieuwe carrosseriekleuren zijn Diffused Silver en Blue Lightning.

De nieuwe versie van de Ranger wordt leverbaar met de 2.0-liter EcoBlue dieselmotord, voorzien van SCR-techniek (selective catalytic reduction) voor de verdere reductie van emissies. In combinatie met de nieuwe 10-traps automaat staat de 2.0-liter EcoBlue dieselmotor garant voor een 9 procent lager brandstofverbruik. Het motorenaanbod wordt aangevoerd door de bi-turboversie van de 2.0-liter EcoBlue krachtbron, die goed is voor een vermogen van 156 kW (213 pk) en 500 Nm koppel, ofwel 13 pk en 30 Nm meer dan de 3,2-liter TDCi dieselmotor die in de huidige Ranger wordt aangeboden.

De vermogensvarianten met 125 kW (170 pk) en 156 kW (213 pk) zijn naar wens leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de nieuwe 10-traps automaat. Deze transmissie heeft zich al bewezen met zijn prestaties en duurzaamheid in andere modellen van Ford, zoals de F-150 pick-up en de vernieuwde Mustang. Deze transmissie biedt niet alleen een breed scala aan overbrengingsverhoudingen, maar ook voorzieningen zoals adaptief schakelen, waarmee de automaat zich aanpast aan veranderende omstandigheden. In elk rijscenario kiest de automaat de versnelling om de optimale mix van kracht, brandstofefficiency en verfijning te leveren.

Uit verbruiksdata van Ford, gebaseerd op een real-world driving cyclus, kan met de 10-traps automaat een verbruiksreductie tot 9 procent gerealiseerd worden, en tot 4 procent in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak in vergelijking met de uitgaande Ranger.

De interne wrijving in de 2.0-liter EcoBlue motor is verlaagd dankzij de toepassing van diverse innovaties, zoals een 10 mm offset krukasontwerp dat de wrijvende krachten langs de cilinderwanden vermindert, evenals een geoptimaliseerde klepbediening met een enkele nokkenas. Brandstofinjectoren met piëzo-elektrische technologie, die zorgen voor een nauwgezet gecontroleerde inspuiting, dragen bij aan de stillere loop.

De FordPass Connect on-board modem maakt van de Ranger een mobiele Wi-Fi hotspot met connectiviteit voor maximaal tien Wi-Fi apparaten. Ook kunnen eigenaren voertuiginformatie inzien via de FordPass mobiele app, bedoeld voor wagenparkbeheerders. Het gaat hier om:

Vehicle Status, waarmee zaken als oliepeil, bandenspanning en actieradius op afstand kunnen worden gecontroleerd

Vehicle Locator, waarmee de auto bijvoorbeeld eenvoudig is terug te vinden in een volle parkeergarage, of op een bouwplaats waar de gebruiker niet bekend is

Remote lock/unlock, waarmee op afstand de portieren kunnen worden ver- en ontgrendeld

Andere slimme technologieën zijn het SYNC 3 infotainmentsysteem, dat te bedienen is via de 8-inch touchscreen of met stemcommando's en dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. Of het MyKey-systeem van Ford, waarmee de sleutel van de Ranger geprogrammeerd kan worden om bijvoorbeeld een maximumsnelheid en maximaal toegestaan audiovolume in te stellen, of de mogelijkheid om veiligheidssystemen al dan niet uit te schakelen.

De nieuwe Ranger is de eerste in zijn klasse die standaard geleverd wordt met Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection en Intelligent Speed Limiter. De systemen assisteren bestuurders om aanrijdingen te voorkomen of de gevolgen daarvan te verkleinen.

Pedestrian Detection maakt gebruik van een frontcamera en radarsysteem om voetgangers op de weg te detecteren. De auto remt automatisch als een aanrijding dreigt en de bestuurder niet tijdig reageert op visuele en akoestische waarschuwingssignalen. Het systeem verkort de tijd om de remmen te activeren door van tevoren al de afstand tussen remblokken en -schijven te verkleinen.

Intelligent Speed Limiter combineert Speed Limiter met Traffic Sign Recognition om de snelheid van de auto aan te passen aan de ter plekke geldende maximumsnelheid. De Intelligent Speed Limiter is te activeren vanaf het stuurwiel en maakt gebruik van een frontcamera om snelheidsborden te signaleren. Als de daarop vermelde snelheid lager is dan de ingestelde snelheid, wordt de rijsnelheid automatisch verlaagd en weer verhoogd waar toegestaan.

Verder is de Ranger voor het eerst leverbaar met Keyless Entry en startknop. De achterklep is nu geïntegreerd in de centrale vergrendeling. Met Active Park Assist wordt de bestuurder geholpen bij het parallel parkeren in een vak, waarbij de bestuurder alleen het gaspedaal en de remmen hoeft te bedienen.

Andere assistentiesystemen voor meer comfort en bedieningsgemak zijn Lane-Keeping Alert en Lane-Keeping Aid, Adaptive Cruise Control met Forward Alert, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en Electronic Stability Control met kantelonderdrukking en aanhangerstabiliteitscontrole.

Het rijgedrag van de Ford Ranger is verbeterd dankzij de geoptimaliseerde veren en dempers, met een specifieke afstelling die aansluit op het karakter van de gekozen uitvoering.

De Ranger is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 26.000 exclusief BTW en BPM.