Ford Ranger pick-up nu ook als chassis-cab

1 december 2020 | Voor het eerst introduceert Ford in Europa een nieuwe Ranger chassis-cab variant. De Ranger chassis-cab is dankzij zijn afzonderlijke chassis een sterk basisvoertuig met maximale mogelijkheden voor conversies.De Ford Ranger chassis-cab is leverbaar met enkele cabine als XL-uitvoering. Klanten profiteren van het netwerk van meer dan 160 ombouwpartners in dertien Europese markten. Deze ervaren conversiebedrijven leveren op maat gemaakte voertuigen voor specialistische toepassingen, met fabrieksgarantie.

Het chassis van de Ford Ranger is uitgerust met bladveren die een hoge last aankunnen en een plat oppervlak aan de achterzijde waar de conversiebedrijven op kunnen bouwen. Zo biedt de Ranger een veelzijdige basis voor conversies, met een royaal laadvermogen tot 3.270 kg. De Ranger chassic-cab heeft ook een maximaal trekgewicht van 3.500 kg, waardoor ook het trekken van zwaar materieel wordt volbracht.

In combinatie met de enkele cabine kan de opbouw achter de cabine maximaal 2.518 mm lang zijn. Uitdagend terrein is geen probleem voor de Ranger, want hij heeft een waaddiepte tot 800 mm, een bodemvrijheid van 237 mm (voor conversie) en een korte overhang aan de voorzijde voor een optimale aanrijhoek.

Het Europese Ford netwerk van ombouwbedrijven omvat ervaren partijen die door Ford gecertificeerde voertuigen op maat leveren. Ford werkte nauw met ze samen om de Ranger chassis-cab te optimaliseren voor een breed aanbod aan conversies. Van een gesloten opbouw tot kipwagens en hoogwerkers. Alle ombouwmogelijkheden worden geleverd met een fabrieksgarantie vergelijkbaar met die van standaard Fords. Volledige chassisdetails in de Carrosserie-, Uitrusting- en Montagehandleiding van Ford voorziet de ombouwbedrijven van uitgebreide informatie voor de opbouw van de Ranger chassis-cab.

Klanten kunnen hun voertuig verbeteren met het Ford Special Vehicle Options aanbod van flexibele oplossingen. Van een elektrische verbinding voor de trekhaak en high-performance accu's tot een interface om de op- of ombouw te verbinden met de boordcomputer van de Ranger. Zo kan een kipper bijvoorbeeld alleen worden gebruikt wanneer de Ranger is geparkeerd en de transmissie in neutraal staat.

De 2.0-liter EcoBlue dieselmotor van de Ranger chassis-cab levert 125 kW/170 pk en een koppel van 420 Nm. Uitschakelbare vierwielaandrijving is standaard. Met een schakelaar op de middenconsole wisselt de bestuurder tijdens het rijden tussen achter- en vierwielaandrijving, afhankelijk van wat tijdens wisselende omstandigheden de beste keuze is. Een kruipversnelling zorgt in combinatie met de vierwielaandrijving voor betere prestaties op steile hellingen en zachte ondergrond. Klanten die meer offroad-vaardigheid verlangen, kunnen kiezen voor een elektronisch te vergrendelen achterdifferentieel en all-terrain-banden met offroad-profiel voor optimale grip.

De Ford Ranger chassis-cab is vanaf januari 2021 te bestellen vanaf € 25.225 ex. BTW ex. BPM.

