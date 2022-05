Ford opent orderboeken voor Ranger Raptor 2022

De Ranger Raptor is ontwikkeld door Ford Performance met als doel uitzonderlijke prestaties te leveren. Hij beschikt over een 3.0-liter EcoBoost V6-twin-turbo benzinemotor. De 2.0 EcoBlue dieselmotor zal op termijn aan de prijslijst worden toegevoegd. Uniek aan de Raptor zijn verder de nieuwe FOX Live Valve-schokdempers en zeven rijmodi voor prestaties op uiteenlopende terreinen. Een in deze klasse exclusief elektronisch geregeld actief uitlaatsysteem, biedt de mogelijkheid om bij de verschillende rijmodi het motorgeluid van de Ranger Raptor aan te passen aan het rijscenario.

De inzittenden kunnen ook genieten van de nieuwste digitale technologie. Het hightech interieur biedt plaats aan een volledig digitaal 12.4 inch cluster en een centraal geplaatst 12.1 inch touchscreen voor de nieuwste generatie van Fords SYNC 4A connectiveits- en infomentsysteem.

Klanten kunnen hun gewenste Ranger Raptor samenstellen met behulp van de online configurator op Ford.nl. Er is keuze uit de kleuren Arctic White, Conquer Grey en Code Orange en extra's als het Raptor stickerpakket, Sportsbar en roller shutters. Voor de Nederlandse markt zal de crew-cab cabine worden omgebouwd om de Ranger Raptor op grijs kenteken aan te kunnen bieden.