Ford maakt prijs Ranger Raptor bekend

25 augustus 2020 | Ford Bedrijfswagens heeft een prijskaartje gehangen aan de Nederlandse uitvoering van de Ranger Raptor. De stoerste en krachtigste versie van Europa's meest verkochte pick-up is leverbaar vanaf € 49.075.De door Ford Performance ontwikkelde Ranger Raptor wordt aangedreven door een 213 pk en 500 Nm sterke 2.0 liter EcoBlue BiTurbo dieselmotor die is gekoppeld aan de tientrapsautomaat van de F-150 Raptor.

De Ranger Raptor wordt wereldwijd uitsluitend geleverd als 4-deurs Crew Cab. Om te voldoen aan de Nederlandse vereisten voor een bedrijfswagen op grijs kenteken wordt de Raptor speciaal voor onze markt omgebouwd. De belangrijkste modificaties zijn het verwijderen van de achterbank, het plaatsen van een unieke Raptor tussenwand met rooster, het creëren van een vlakke laadvloer in de cabine en het plaatsen van een Polyester glasslook-paneel in plaats van de linker achterruit. Deze 2-zits conversie biedt niet alleen een ruime laadbak, maar ook een grote en hoogwaardig afgewerkte ruimte waar voorheen de achterbank was gemonteerd.

Om die extra ruimte maximaal te benutten komt Ford Bedrijfswagens met twee tailormade interieurpakketten. De Lifestyle editie is er voor ondernemers die in het weekend op pad gaan om bijvoorbeeld te kiten of te mountainbiken. De Artisan editie richt zich op ondernemers die vooral op zoek zijn naar een functionele inrichting voor het vervoeren van gereedschappen.

Het chassis van de bruutste Ranger ooit is speciaal ontwikkeld om de zwaarste off-road situaties op hoge snelheden te doorstaan en is vervaardigd uit hoogwaardig staal. De raceophanging is gericht op hoge snelheden op de meest slechte terreinen en tegelijkertijd op maximale controle en comfort op de openbare weg. De speciale Fox Racing dempers met Position Sensitive Damping bieden hogere dempingskrachten in ruige omstandigheden, en lagere dempingskrachten om op de weg soepeler te rijden.

De dempers met 46,6 mm zuigers worden ondersteund door aluminium stuurarmen, met speciale schokdempers aan de voorkant. De unieke achterwielophanging heeft schroefsets met een geïntegreerde watt-koppeling waardoor de as omhoog en omlaag kan bewegen met zeer weinig zijdelingse beweging. Het remsysteem bestaat uit remklauwen met dubbele zuigers en de BF Goodrich 285/70 R17 terreinbanden zijn exclusief voor dit model ontwikkeld.

Voor maximale prestaties op elk terrein is de Ranger Raptor voorzien van een Terrain Management System met zes verschillende modi, waaronder een unieke Baja-modus voor ultieme off-road prestaties bij hoge snelheden, zoals die voorkomen bij de Baja Desert Rally. De Raptor combineert zijn DNA met de bekende Ranger-eigenschappen en heeft een trekvermogen van 2.500kg en een laadvermogen van 620kg.

De stoerste Ranger tot nu toe is direct herkenbaar als Raptor. Zijn opvallende grille is geïnspireerd op die van zijn grotere broer (de F-150 Raptor) en de speciale voorbumper bevat LED-mistlampen en functionele openingen om de luchtstroom langs de carrosserie te optimaliseren. De composiet wielkastverbreders zorgen voor extra bescherming en maken samen een langere veerweg mogelijk. De opvallende treeplanken zijn ontworpen om de carrosserie te beschermen tegen opspringende stenen en hebben afvoerpunten voor zand, modder en water.

Het kenmerkende Ford Performance-DNA is ook terug te vinden in het interieur. De speciale, elektrisch verstel- en verwarmbare sportstoelen bieden extra ondersteuning tijdens off-road rijden op hoge snelheden. Ze zijn tevens voorzien van een tweeledig verstevigd zitvlak voor optimaal comfort en bekleding met suède-effect voor extra grip. Het gehele interieur kenmerkt zich door blauw stikwerk en lederen accenten. De lichtgewicht, magnesium schakelflippers in racestijl zorgen voor nauwkeurige schakelhandelingen. Het unieke stuurwiel is bekleed met geperforeerd leder en is voorzien van een gegraveerd Raptor-logo en een rode centrummarkering.

Net als de reguliere Ranger-uitvoeringen is ook de Raptor uitgerust met een groot aantal rijhulp- en veiligheidsystemen, zoals het vernieuwde Ford Stability Control met geïntegreerde Roll Mitigation Function en Electronic Stability Control, Trailer Sway Control, Hill Start Assist, Hill Descent Control en Load Adaptive Control. Met het SYNC 3 infotainmentsysteem met centraal 8-inch touchscreen kan de bestuurder audio, navigatie en smartphones bedienen via aanraking of met eenvoudige spraakopdrachten. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto en bevat SYNC AppLink voor stemactivering van een reeks smartphoneapps. Met de speciale broodkruimel functie van het navigatiesysteem kan een digitaal spoor worden achtergelaten tijdens het verkennen van onontgonnen terreinen.

De Ranger Raptor is vanaf nu te bestellen. Hij is leverbaar in Frozen White, Colorado Red, Absolute Black en, exclusief voor deze uitvoering, de kleuren Performance Blue en Conquer Grey. De vanafprijs voor deze aangepaste grijs kenteken uitvoering is € 49.075, inclusief ombouw. De prijs van de Lifestyle-pakket is € 1.595. De prijs van de Artisan-pakket is € 2.195.

