Ford Ranger

Ford introduceert Ranger Raptor Special Edition

25 mei 2021 | De Ford Ranger Raptor is verkrijgbaar als Special Edition.Om exclusiviteit te waarborgen, wordt de nieuwe Ford Ranger Raptor Special Edition geproduceerd in beperkte aantallen. De Special Edition versterkt de uitstraling van de pick-up met aanvullende stijlaccenten, zoals racestrepen en rode details. De Ranger Raptor is ontwikkeld door Ford Performance als de ultieme Ford Ranger. Deze versie is voorzien van een zeer sterk chassis, aangepaste wielophanging en banden en een EcoBlue dieselmotor. De Ranger Raptor Special Edition is vanaf Q1 2022 bij geselecteerde Nederlandse Ford dealers te zien.

