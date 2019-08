Rij-impressie | De zaken mooi presenteren, dat kunnen ze wel bij Ford. Eerst testte Autozine de "Ranger Wildtrack". Een functionele pickup-truck die dankzij een rijke aankleding en knal-oranje lak toch meer was dan alleen een werkpaard. Nu gaat Ford een flinke stap verder met de "Ranger Raptor". Is dit slechts uiterlijk vertoon of is de Raptor echt het onoverwinnelijke roofdier dat de naam impliceert?

In Europa is een Ford "RS" het summum van sportiviteit. Een RS is de spannendste uitvoering van ieder model van Ford. In Amerika ligt dat anders. Daar is "Raptor" het meest begeerlijke label. Maar omdat Amerika het land van de terreinwagens en pickup-trucks is, staat Raptor niet alleen voor superieure prestaties maar ook voor uithoudingsvermogen. Een "Raptor" is niet alleen machtig en snel, maar kan desnoods uren achter elkaar met een moordend tempo door zwaar terrein crossen.

Raptor

De Ranger is al een fors bemeten pickup-truck met een lengte van 5 meter 36 en een breedte van 2 meter, maar de Raptor doet daar in alle richtingen een stevige schep bovenop. De Ranger is maar liefst 17 cm breder en kreeg er nog eens 5 cm bodemvrijheid bij (en daarmee een 3 graden grotere in- en uitloophoek).

Het is echter de aankleding waarmee de Raptor de meeste indruk maakt. De bodembescherming loopt door tot bijna in de grille, die op zijn beurt veel breder en grover is dan in de standaard Ranger. Hierdoor oogt de Raptor veel hoger. De zwarte bumpers lopen door in zwarte wielkast-verbreders, waardoor het lijkt alsof deze Ranger is voorzien van een ingebouwde stormram. Kortom: zelfs de meest stoïcijnse linksrijder gaat opzij als de Raptor in de binnenspiegel verschijnt!

De wielmaat van 285/70R17 is op papier bescheiden, maar in feite zijn de wangen zo hoog, dat de complete wielophanging moest worden aangepast om de gigantische banden onder de Ranger te krijgen! In plaats van een profiel heeft het BF Goodrich rubber bijna schoepen, om ook grip te bieden in de dikste modder.

Ruimte en uitrusting

Alhoewel de cabine even groot is als die van de gewone Ranger, voelt de Raptor veel groter. Dat heeft deels te maken met de aankleding en de grote stoelen, maar ook met het zicht op het veel bredere koetswerk. Vanaf het stuurwiel voelt de Ranger Raptor enorm! Dit is het type auto waarmee men niet eens probeert om te parkeren in een parkeervak, deze Ranger wordt meteen op twee vakken gezet. Of in het grasveld ernaast. Of in de modder. Of, waar dan ook. Want de bestuurder heeft direct het gevoel dat deze machtige machine alles kan.

De uitrusting is grotendeels gelijk aan die van de gewone Ranger. Dat wil zeggen dat veel van de luxe en veiligheidsvoorzieningen uit de personenauto's van Ford ook in deze bedrijfswagen zijn te vinden. Denk daarbij aan een modern infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie), alsmede de nodige bestuurders-assistenten (voetgangersdetectie, verkeersbordherkenning, slimme cruise-control, dodehoekdetectie en meer).

„Van overmacht is geen sprake, van verbluffend gemak wel. Hellingen die te voet nauwelijks zijn te beklimmen worden door de Ranger genomen alsof het verkeersdrempels zijn“

Terreinrijden

Iedere Ranger beschikt over vierwielaandrijving, hoge en lage gearing (extra versnellingen voor extreem klimmen of dalen) en diff-locks (verbindingen tussen de aandrijfassen om te voorkomen dat het wiel of de as met de minste grip het meeste vermogen krijgt toebedeeld). Bij de Raptor kunnen deze systemen worden "fijngeregeld" middels speciale off-road programma's. Door te kiezen voor een modder-, steen- of sneeuwprogramma past de computer de instellingen van de aandrijflijn en de anti-slip regeling aan voor maximale tractie. Ook kiest de 10 traps (!) automaat een lagere versnelling, waardoor meteen meer kracht beschikbaar is.

En er is meer! Zoals eerder aangegeven, is de wielophanging van de Ranger Raptor aangepast om ruimte te bieden aan extra grote wielen. Die wielophanging biedt 30% langere veerwegen om grotere hoogteverschillen te kunnen overbruggen. Samen met de grote banden zorgt dit voor merkbaar meer comfort in het terrein. Nadat de Raptor aan de nodige terreinproeven werd blootgesteld, werd hetzelfde parcours met een standaard Ranger gereden. Beide auto's zijn tot heel serieus terreinrijden in staat. Maar... de Raptor houdt dit iedere dag, de hele dag lang vol. Dat geldt niet alleen voor het mechaniek, maar ook voor de bestuurder. Het onderstel biedt namelijk ook meer comfort in het terrein. Logisch dat juist Raptors in Amerika worden gebruikt voor woestijn-rally's. De standaard Ranger daarentegen biedt een betere balans voor gebruik in het terrein en op de openbare weg.

Diesel

Bij het horen van de naam "Raptor", en de modellen die daar in de regel mee worden geassocieerd, zou mogen worden verwacht dat deze Ranger wordt aangedreven door een ontzagwekkende krachtbron. Een tiencilinder vijfliter krachtpatser misschien? Niets van dat alles! De Ranger mag in Europa dan worden gezien als monsterlijk grote pickup-truck, in Amerikaanse ogen is dit nog zo'n compact model dat daar helemaal geen vraag naar is. Ja, echt!

Omdat de Ranger is ontwikkeld voor de Europese, Afrikaanse en Aziatische markt, is gekozen voor een motor waar in die landen vraag naar is: een dieselmotor. Ook de Raptor wordt aangedreven door dezelfde 2.0 liter viercilinder diesel als iedere andere Ranger sinds de facelift van begin 2019. Deze levert, net als in iedere andere Ranger, 213 pk vermogen en 500 Nm trekkracht. Dat is zelfs meer dan de 3.2 liter diesel waar de Ranger tot eind 2018 van was voorzien. Ondanks het feit dat de Raptor dezelfde motor heeft als iedere andere uitvoering van de Ranger, mag de Raptor minder zware aanhangers trekken (tot 2.500 kg, i.p.v. 3.500 kg voor de andere uitvoeringen).

Op een spannend geluid na, levert de viercilinder diesel ruimschoots voldoende vermogen om de daad bij het veelbelovende woord te voegen. Van overmacht is geen sprake, van verbluffend gemak wel. Hellingen die te voet nauwelijks zijn te beklimmen worden door de Ranger genomen alsof het verkeersdrempels zijn. Dankzij de uitgekiende terrein-modi is het gevoel in het gaspedaal uitstekend en is het ook makkelijk om de Raptor keurig tussen grip en slip te houden, zoals het hoort bij terreinrijden. Maar juist bij de Raptor kan het ook anders. Dit is geen auto van raffinement en verfijning, dit is een ruige krachtpatser. En zo laat de Raptor zich bij voorkeur rijden: met de botte bijl.

Conclusie

In Amerika is een Ford in "Raptor"-uitvoering het ultieme statussymbool. Een Raptor is niet alleen snel, maar ook nog eens geschikt voor zwaar en intensief gebruik in het terrein. Echter, de Amerikaanse Fords zijn al te groot en te kostbaar voor de Europese markt. Een Amerikaanse Raptor zou met de Nederlandse belastingwet meer kosten dan een supercar of een luxe villa. Om het "Raptor-gevoel" ook naar Europa, Afrika en Azië te brengen, is de Ranger voortaan ook beschikbaar in Raptor-uitvoering.

Als het gaat om uiterlijk vertoon doet de Ranger Raptor niet onder voor zijn Amerikaanse familieleden: dit is een ontzagwekkende verschijning die een functionele pickup-truck tot een begeerlijke machine maakt. Dankzij de aanpassingen aan het onderstel, modderbanden en de elektronische hulpmiddelen komt de Raptor daadwerkelijk verder in het terrein. Bovendien wordt terreinrijden makkelijker en comfortabeler. Aanvankelijk lijkt een 2.0 liter dieselmotor ondermaats voor een macho als deze, maar dankzij het riante koppel voldoet de viercilinder ruimschoots.

Voor een goede balans tussen gebruik in het terrein en op de openbare weg blijft een standaard Ranger de verstandigste keuze. Maar niet iedereen is gediend van een uitgebalanceerd concept, verfijnde techniek of subtiele lijnen. Bij een liefhebbersauto gaat het maar om één ding: karakter, en daar heeft de Raptor een (laad)bak vol van.