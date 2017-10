Ford Transit is Bestelauto van het Jaar 2018

27 september 2017 | De Ford Transit is voor de tweede maal uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar. De grote bestelwagen van Ford won de titel al eerder in 2015. Zijn sterke eigenschappen, de gunstige Total Cost of Ownership en het klantgerichte dealernetwerk wisten de vakjury dit jaar wederom te overtuigen.

De Bestelauto van het Jaar 2018 scoorde in de verkiezing sterk op alle fronten en liet bij de vakjury, bestaande uit bedrijfsautojournalisten, fleetowners en leasemaatschappijen, geen twijfel bestaan over zijn capaciteiten. "Het verschil ten opzichte van de nummer 2 in de verkiezing is groot genoeg om van een afgetekende overwinning te kunnen spreken," verklaart Peter Brouwer, juryvoorzitter van de Bestelauto van het Jaar verkiezing. "De Transit weet zich door zijn uitgekiende specificaties uitstekend te manifesteren; de grote Ford behaalt op vrijwel alle niveaus hoge scores, maar weet zich vooral van de nummer 2 in de lijst te onderscheiden met zijn veel lagere kilometerkosten, zowel als het gaat om leaseprijs als brandstof."

Naast een positief oordeel over de gunstige TCO-kenmerken was er vanuit de vakjury ook veel waardering voor de producteigenschappen van de grote Transit. "Zoals het een moderne Ford-bestelwagen betaamt, zijn de rijeigenschappen van hoog niveau, waarbij we speciaal lof hebben voor de nieuwe 2,0-liter EcoBlue dieselmotor. Veel punten zijn er ook voor de volledigheid van het gamma en de unieke mogelijkheid om te kiezen tussen voor-, vier- en achterwielaandrijving. Over het algemeen geldt bij Ford bovendien bewondering voor de snelle en effectieve manier waarop de dealers zich als Transit Centrum hebben aangepast aan de wensen van bedrijfsautoklanten. Al met al een fraai totaalpakket, waarmee deze grote Ford zich terecht de Bestelauto van het Jaar 2018 mag noemen."

Gerard Bolder, Managing Director Ford Nederland: "Ford scoort met de Transit al vele jaren podiumplaatsen in de Bestelauto van het Jaar-verkiezing. Zo mocht ik in 2014 de award in ontvangst nemen voor de Transit Custom, het kleine broertje van de 'grote' Transit waarvoor ik een jaar later de trofee van de juryvoorzitter ontving. Ook de Transit Courier en Connect scoren goed, mede dankzij de lage Total Cost of Ownership die voor de hele Transit-range een speerpunt is. Deze is er mede verantwoordelijk voor dat de Transit al sinds jaar en dag de best verkochte bestelwagen van Europa is. Ford's expertise in bedrijfsauto's gaat echter nog veel verder terug in de tijd dan enkel het succes van de Transit. De basis voor dat succes werd gelegd door het legendarische TT-model, de eerste bestelauto van Ford die dit jaar precies honderd jaar geleden werd geïntroduceerd, als historische voorganger van de huidige bedrijfswagenlijn van het merk".