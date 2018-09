Ford toont glimp compleet nieuw elektrisch model

6 september 2018 | Ford toont het eerste beeld van een volledig nieuw, op de Ford Mustang ge├»nspireerd model. Het betreft het eerste model van Ford Team Edison dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van ge├źlektrificeerde voertuigen voor markten over de hele wereld.

Ford Team Edison is een multifunctioneel en toegewijd team onder leiding van Global Product Development Director Darren Palmer, gevestigd in een nieuw kantoor in Detroit. Het team heeft een vrijbrief gekregen om op onconventionele en innovatieve wijze elektrische voertuigen te ontwikkelen voor een explosief groeiend deel van de automarkt.

Het team heeft de taak om snel te handelen en optimaal samen te werken om voor individuele markten veelvoorkomende problemen op te lossen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Derhalve omarmt Ford Team Edison een 'no stripes mentality' om nieuwe ideeën vanuit allerlei invalshoeken aan te moedigen. Het team implementeert ook een nieuwe kijk op de ontwikkeling van prototypen. Minder nauwkeurig ontwikkelde prototypen, desnoods van karton bij wijze van spreken, zorgen voor meer flexibiliteit, een beter leerproces en kortere ontwikkelingstijden, wat uiteindelijk resulteert in meer intuïtieve en innovatieve ontwerpen.

"Klanten van elektrische voertuigen kopen de toekomst in. Ons team is niet alleen 100% gericht op de ontwikkeling van voertuigen die verleiden, maar ook op een perfect werkend ecosysteem voor elektrische voertuigen", aldus Palmer.

Het op de Ford Mustang geïnspireerde, volledig elektrische performancemodel komt medio 2020 op de markt met een beoogde actieradius van 482 km (300 mijl). Ford investeert 11 miljard dollar en werkt aan een uitgebreid productaanbod van 40 geëlektrificeerde modellen in 2022, waarvan 16 volledig elektrisch.