Ford S-Max nu ook als ST-Line

12 oktober 2017 | De Ford S-Max is voortaan ook leverbaar als ST-Line. Onder het ST-Line label heeft Ford de afgelopen jaren een serie sportief gelijnde en extra gepeperde modellen gelanceerd. Gemeenschappelijke kenmerken van deze ST-Line modellen zijn de bodystyling kits, lichtmetalen velgen en interieurs met sportieve afwerkingsaccenten. Maar ST-Line behelst meer dan alleen uiterlijke kenmerken. Ook het onderstel is aangepakt en brengt het rijgedrag naar een hoger niveau.

Uiterlijk is de S-MAX ST-Line direct te herkennen aan de full body styling kit met achterspoiler, het verlaagde onderstel en de dubbele uitlaatuitsparing in de achterbumper. Zwarte koplampbehuizing en raamomlijsting zetten de sportieve inborst op subtiele wijze extra aan. Minder subtiel zijn de forse 18 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic die de S-MAX ST-Line en profiel nog meer body geven. Daarnaast geven de ST-Line emblemen op de voorschermen aan dat het hier om een bijzondere uitvoering gaat.

Ook in het interieur is het sportiviteit troef. Hier komt de dynamiek van de S-MAX S-Line bijvoorbeeld tot uiting via de verwarmbare sportstoelen met zwarte bekleding en rood contrasterende stiksels, zwarte hemelbekleding en een stuurwiel met geperforeerd leder en eveneens rode stiksels. Andere opvallende details zijn de aluminium pedalen, zwarte luxe vloermatten voor en achter met rode afwerking en het opvallende ST-Line logo op de pookknop en de voorste instaplijsten.

Aanwezig zijn Ambient Lighting (subtiele LED interieurverlichting), Dual Zone automatische airconditioning, elektrisch verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels en FordKeyless Entry met FordPower startbutton. De inzittenden van deze S-MAX blijven connected met SYNC 3 inclusief 8 inch touchscreen met Touch & Swipe functie, de smartphonekoppeling met Bluetooth, Voice Control, Applink, Apple Car play en Android auto.

Standaard krijgt de S-MAX ST-Line grootlicht assistent met automatisch in-/uitschakeling en anti-verblindingsfunctie mee, maar ook Intelligent Speed Assistance (Traffic Sign Recognition en Cruise Control), Lane Keeping Alert en Lane Keeping Aid en meer.

Motorisch biedt de Ford S-MAX ST-line keuze uit twee benzinevarianten, de 1.5 EcoBoost 160 pk met handgeschakelde 6-versnellingsbak en de 2.0 EcoBoost 240 pk met automaat, en een 2.0 TDCi turbodiesel met 180 pk, naar wens gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak of de PowerShift-automaat met dubbele koppeling.

De S-MAX ST-Line is per direct te bestellen bij de Nederlandse Ford-dealers. Prijzen beginnen bij € 42.540 voor de 160 pk sterke S-MAX ST-Line 1.5 EcoBoost.