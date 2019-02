Ford prijst vernieuwde Mondeo

22 februari 2019 | Ford start met de verkoop van de vernieuwde Mondeo Hybride-modellen. Voor het eerst is de Mondeo Hybride er ook als ruime Wagon, die eerder dit jaar zijn debuut maakte op de Brussels Motor Show. Tegelijkertijd breidt Ford het motorengamma de Mondeo uit met een nieuwe, 110 kW/150 pk sterke EcoBlue-dieselmotor die eveneens per direct te bestellen is.

De Ford Mondeo Hybride was tot dusver uitsluitend leverbaar als vierdeurs sedan. Met de komst van de vernieuwde Mondeo introduceert Ford voor het eerst ook de ruime Mondeo Wagon Hybride, die uitsluitend voor de Europese markt is ontwikkeld. Deze uitvoering biedt 403 liter bagageruimte onder de bagage afdekhoes. Met een neergeklapte achterbank kan de ruimte worden vergroot tot 1.508 liter. De geheel vlakke laadvloer maakt daarbij het in- en uitladen van grote voorwerpen gemakkelijk. Onder de laadvloer bevinden zich tevens opbergvakken voor kleinere spullen. De praktische Wagon is naar wens 'af-fabriek' leverbaar met een elektrisch wegklapbare trekhaak.

De Mondeo Hybride heeft een elektromotor die de, speciaal voor dit model ontwikkelde, 2.0-liter Atkinson-benzinemotor ondersteunt. Een generator zorgt voor het terugwinnen van remenergie om de batterij van 1,4 kWh bij te laden. Tot 90 procent van de remkracht is zo om te zetten in elektriciteit.

De Mondeo Hybride kan korte afstanden ook volledig elektrisch rijden, bijvoorbeeld in de stad en in fileverkeer. De hybride aandrijflijn is goed voor een systeemvermogen van 140 kW/187 pk. De door Ford ontworpen continu variabele automatische transmissie zorgt daarbij voor een zo laag mogelijk verbruik vanaf 4.2 l/100 km en een CO2 uitstoot vanaf 96 gr/km. Andere technologieën die bijdragen aan dit lage verbruik zijn Fords Smartgauge-interface om het brandstof- en stroomverbruik te monitoren, elektrische stuurbekrachtiging en een elektrisch aangedreven airco, waterpomp en rembekrachtiging om de benzinemotor te ontlasten en zo efficiënt mogelijk te rijden. Naast het lage verbruik en de lage uitstoot resulteert dit alles in een groen energielabel A.

Op de Brussels Motor Show maakte de vernieuwde Mondeo met opgefrist vooraanzicht en de nieuwe Mondeo Wagon Hybride voor het eerst hun opwachting in Europa. Nu zijn ze bij de Ford-dealer te bestellen als Titanium of Vignale. Prijzen van de Mondeo Wagon Hybride (Titanium) beginnen bij € 36.690. Als vierdeurs is de Mondeo Hybride er al vanaf € 35.190. Het luxueuze topmodel, de Vignale, is leverbaar vanaf € 42.550. Vanaf april staat de Mondeo Hybride in de showroom bij Nederlandse Ford-dealers.

Ook op dieselgebied is er nieuws voor de Mondeo. Hij is nu ook leverbaar met de nieuwe EcoBlue-dieselmotor. Deze krachtbron is per direct te bestellen voor zowel de Mondeo vijfdeurs als de ruime Wagon. De geheel nieuwe EcoBlue-dieselmotor biedt meer vermogen en meer koppel bij lage toerentallen en is voorzien van innovatieve technologieën die helpen het brandstofverbruik en de uitstoot nog verder te verlagen.

De 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor levert 110 kW/150 pk en 370 Nm koppel en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Naar wens is deze motor leverbaar met de eveneens nieuwe achttraps automaat met e-shifter. In alle gevallen wordt de nieuwe 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor gecombineerd met het Titanium-uitrustingsniveau. De Mondeo diesel is leverbaar vanaf € 44.355 voor de vijfdeurs uitvoering. De Wagon heeft een meerprijs van € 1.500.

De nieuwe, snel schakelende achttraps automaat is uitgerust met Adaptive Shift Scheduling. Dit systeem onderscheidt individuele rijstijlen om de optimale schakelmomenten te bepalen. Het systeem past het schakelen eveneens aan op hellingen en bij hoge bochtsnelheden.

Met de nieuwe Hybride modellen en EcoBlue-dieselmotor onderstreept de Ford Mondeo eens te meer zijn positie als technologische trendsetter in zijn klasse. Maar ook op andere gebieden geeft de Mondeo blijk van de geavanceerde technologie die onderhuids schuilgaat. Voorbeelden zijn de vele beschikbare veiligheidssystemen - waaronder Active City Stop, Active Park Assist en airbags in de veiligheidsgordels - , maar ook het stemgestuurde SYNC 3 infotainment systeem met 8-inch touchscreen, Fords Adaptive Front Lighting System met dynamische LED-koplampen en de elektrische achterklep met voetbediening. Tot slot is de Adaptive Cruise Control-functie verder verbeterd en is deze in combinatie met de automatische achttraps transmissie voorzien van een 'stop & go' functie.