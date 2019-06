Ford onthult volledig nieuwe Puma

26 juni 2019 | Ford presenteert de volledig nieuwe Puma. De nieuwe Ford Puma markeert een nieuw hoofdstuk in de designfilosofie van Ford. De Puma is leverbaar vanaf eind 2019. Het model wordt geproduceerd in de toonaangevende assemblagefabriek van Ford in Craiova, RoemeniĆ«, waarin sinds 2008 bijna anderhalf miljard euro geĆÆnvesteerd is. De nieuwe Ford Puma benut het B-platform van Ford optimaal en heeft opvallende SUV-proporties dankzij de grotere wielbasis en spoorbreedte.

De crossover heeft een direct herkenbaar silhouet, met een lage en aflopende daklijn. Ford negeert de trend van wigvormige lijnen bij de huidige crossovers en geeft de Puma juist een vlakkere taillelijn voor uitgebalanceerde verhoudingen. Het front is voorzien van verfijnd vormgegeven koplampen die aan de bovenzijde van de spatborden geplaatst zijn. De koplampen zijn net boven de LED-mistlampen geplaatst, die geïntegreerd zijn in de inlaten van de 'air curtains'. Laatstgenoemde sturen de luchtstroom rond de voorwielen om turbulentie te reduceren en de aerodynamica te verbeteren. De nieuwe Ford Puma is een crossover met diverse karaktereigenschappen die tot uiting komen in de sportieve Puma ST-Line en de stijlvolle Puma Titanium. De Puma Titanium is voorzien van unieke Pearl Grey geslepen lichtmetalen 18-inch wielen en verchroomde accenten bij de grille, zijskirts en mistlampen.

De diffuser aan de achterzijde en de skidplate zijn afgewerkt in metallic grijs. De raamlijsten zijn uitgevoerd in glanzend zwart. In het interieur is de Puma Titanium voorzien van leder-look bekleding voor het stuurwiel, imitatiehouten inzetten voor het instrumentenpaneel en kenmerkende inzetten van stof op de deurpanelen.

De Ford Performance-geïnspireerde Puma ST-Line heeft standaard 18 inch lichtmetalen velgen in matzwart (19 inch is optioneel), een sportonderstel en specifieke veren en schokdempers. De grille is voorzien van matzwarte elementen. Een hoogglanzende omlijsting van grille en mistlampen is in combinatie met een grotere dakspoiler optioneel leverbaar. Binnenin onderscheidt de Puma ST-Line zich met een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel, (optionele) half-lederen bekleding met rood stikwerk, aluminium panelen en versnellingshendel en zwarte hemelbekleding. Verder bestaat het aanbod uit tien carrosseriekleuren: Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic en Metropolis White.

De vormgeving van de Puma gaat niet ten koste van het ongekende gebruiksgemak dat de compacte crossover biedt. Met zijn innovatieve vondsten op het gebied van bergruimte achterin biedt de Puma allerlei praktische oplossingen. De Puma heeft met 456 liter ook de grootste bagageruimte in zijn soort. Die is flexibel in te delen en kan met gemak een doos van 112 cm lang, 97 cm breed en 43 cm hoog herbergen als de tweede zitrij is neergeklapt.

Om te voldoen aan de wensen van klanten op het gebied van praktische bruikbaarheid en om die wensen zelfs te overtreffen, ontwikkelde Ford de 'MegaBox'. Die biedt een diepe, praktische ruimte waardoor gemakkelijk twee golftassen rechtop zijn te vervoeren. De MegaBox heeft een inhoud van 80 liter en meet 752 x 763 x 305 mm (l x b x h). Zo passen er voorwerpen in het bagageruim met een hoogte tot ongeveer 115 cm, zoals planten. Met de klep gesloten kan de MegaBox worden gebruikt om bijvoorbeeld een vieze sportuitrusting of modderlaarzen uit het zicht te bewaren. De synthetische voering en de afvoerplug in de bodem maken de Ford MegaBox eenvoudig te reinigen met water.

Voor nog meer gebruiksgemak kan de vloer van de bagageruimte met één hand in hoogte worden versteld:

met de vloer in de laagste positie is de meeste ruimte beschikbaar, terwijl de Ford MegaBox onzichtbaar is;

in de hoogste positie is de ruimte onder de vloer groter en ligt de laadvloer op het niveau van de neergeklapte tweede zitrij, voor een vlakke vloer;

de vloer kan ook rechtop worden gezet tegen de rugleuning van de tweede zitrij, zodat de volledige 456 liter bagageruimte beschikbaar is.

De verstelbare vloer is voor duurzaamheid en sterkte opgebouwd in een honingraatstructuur, geïnspireerd op de zeshoekige cellen die worden toegepast in supersterke componenten voor straalvliegtuigen en supercars.

Het inladen van de Puma is eenvoudiger dankzij de handsfree te bedienen achterklep. Een voetbeweging onder de achterbumper is voldoende om de klep te openen. De achterklep is ook voorzien van een geïntegreerde hoedenplank. De hoedenplank beweegt mee met de achterklep, waardoor ook de steunen opzij overbodig zijn geworden en de gebruiker ongehinderd toegang heeft tot de bagageruimte. De flexibele hoedenplank vormt zich soepel over grote voorwerpen in de bagageruimte.

De EcoBoost Hybrid-technologie ondersteunt de 1.0 EcoBoost-benzinemotor met een 11,5 kW sterke, geïntegreerde starter/generator (Belt Intergrated Starter Generator, BISG) die door de multiriem wordt aangedreven. Die vervangt de standaard dynamo, regelt de terugwinning van de energie die normaliter verloren gaat bij remmen en vertragen en slaat die energie op in een luchtgekoelde 48-volt lithium-ionbatterij. De BISG fungeert ook als elektromotor en werkt naadloos samen met de driecilindermotor om extra trekkracht te leveren. Ook levert de BISG de stroom voor de elektrische systemen in de auto.

Het mild hybride systeem is er in versies met 92 en 114 kW (125 en 155 pk). Het monitort voortdurend hoe de auto gebruikt wordt om te bepalen wanneer en in welke mate de batterij moet worden opgeladen en wanneer de opgeslagen energie moet worden ingezet in een van de volgende strategieën:

Koppelvervanging: de BISG fungeert als elektromotor en levert tot 50 Nm koppel. Daardoor wordt de benzinemotor ontlast, zodat deze minder benzine verbruikt. Dat levert een besparing op van tot wel negen procent volgens WLTP. Koppelvervanging draagt bij aan een reductie van de verwachte CO2-emissie van 123 g/km en van het verbruik van 5,4 l/100 km voor de 125 pk-variant en 124 g/km en 5,4 l/100 km voor de 155 pk-variant*;

Koppelaanvulling: de BISG dient als elektromotor om het totale maximumkoppel tot 20 Nm aan te vullen bovenop het maximumkoppel van de benzinemotor, wanneer de benzinemotor volledig wordt belast - en levert tot vijftig procent extra koppel bij lagere toerentallen voor betere prestaties.

De elektrische ondersteuning door de BISG zorgt voor een soepelere rijervaring dankzij snellere acceleraties en levert bij lagere toerentallen tot wel vijftig procent meer trekkracht. De BISG bood de ingenieurs van Ford ook de gelegenheid om de compressieverhouding van de 1.0-liter EcoBoost-motor te verlagen. Een grotere turbo zorgt voor meer vermogen; het zogenoemde turbogat wordt opgevuld door de koppelaanvulling van de BISG, die ook het motortoerental hoger houdt om de turbodruk te handhaven.

De BISG kan de motor niet alleen in ongeveer 300 milliseconden herstarten maar laat ook de Auto Start-Stop-technologie van de EcoBoost Hybrid in een groter aantal scenario's functioneren. Dat levert nog meer brandstofbesparing op, bijvoorbeeld als de auto met de versnelling in neutraal uitrolt bij snelheden onder de 15 km/u en als een versnelling is ingeschakeld met het koppelingspedaal ingetrapt.

Klanten hebben verder de keuze uit een aanbod Ford EcoBoost-benzinemotoren en Ford EcoBlue-dieselmotoren die standaard worden ondersteund door Auto Start-Stop en een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. De 92 kW (125 pk) sterke 1.0 EcoBoost-motoren zijn uitgerust met cilinderuitschakeling. Het systeem schakelt automatisch een van de cilinders uit wanneer het volledig motorvermogen niet nodig is, bijvoorbeeld bij gas los en gelijkmatige snelheid. Het kan een cilinder in slechts 14 milliseconden uit- en inschakelen en zorgt mede voor een verwacht verbruik van 5,6 l/100 km en een CO2-emissie van 128 g/km.

De nieuwe Ford Puma is gebaseerd op het doorontwikkelde B-platform voor personenauto's, dat ook de Fiesta is toegepast. Een nieuwe, stuggere torsieas achter, grotere schokdempers, stijvere bussen in de wielophanging en geoptimaliseerde bovenste montagepunten reduceren frictie en maken het onderstel sterker. De Puma is voorzien van twaalf ultrasone sensors, drie radars en twee camera's, die rondom op de auto zijn gemonteerd. Die verhogen in combinatie met een reeks Ford Co-Pilot360-technologieën de veiligheid en assisteren de bestuurder bij het rijden en parkeren. De systemen zijn erop gericht om het rijden comfortabeler, ontspannener en veiliger te maken.

Dankzij de zeventraps automaat, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane Centring kan de auto een veilige afstand tot de voorligger aanhouden. Het systeem helpt ook stress tijdens lange ritten te beperken door de auto in het midden van de rijstrook te houden en de snelheid binnen de geldende limieten te houden. De systemen houden de snelheidsborden en -portalen langs en boven de weg in de gaten. Dit is een toevoeging op de informatie die beschikbaar is in het navigatiesysteem aan boord.

Stop & Go helpt Adaptive Cruise Control om de auto in langzaam rijdend en stilstaand verkeer volledig tot stilstand te brengen, daarvoor gebruikt het maximaal vijftig procent van het maximale remvermogen, en automatisch weer op gang te brengen als de auto maximaal drie seconden stilstaat. Als het oponthoud langer stilstaat, kan de bestuurder een knop op het stuur indrukken of het gaspedaal zachtjes intrappen om de auto weer in beweging te brengen.

De nieuwe functie Local Hazard Warning, mogelijk gemaakt dankzij het FordPass Connect-modem aan boord, kan de bestuurder waarschuwen voor een gevaarlijke situatie op de route, zelfs als die nog niet zichtbaar is vanwege voorliggers of een bocht in de weg. Waarschuwingen van Local Hazard Warning verschijnen onafhankelijk van de satellietnavigatie en zijn gebaseerd op tot op de minuut actuele informatie van HERE Technologies, afkomstig van lokale overheden, hulpdiensten en gegevens van andere voertuigen die met 'the cloud' verbonden zijn. Waarschuwingen kunnen betrekking hebben op wegwerkzaamheden, auto's met pech, dieren, personen en obstakels op de weg en gevaarlijke omstandigheden, en worden 'over-the-air' verzonden. Zo is de bestuurder al op de hoogte van de situaties die zich buiten zijn zicht ontwikkelen.

Voor het eerst is een Ford in het B-segment voorzien van een breedbeeldcamera aan de achterzijde. Die zorgt voor een 180 graden-beeld van de situatie achter de auto, die wordt weergegeven op een touchscreen in de auto; daarmee zijn voetgangers, fietser en andere voertuigen beter te zien als de bestuurder de Puma achteruit uit een parkeerplaats wil rijden. Puma-rijders kunnen ook met meer vertrouwen achteruitrijden dankzij Blind Spot Information System (BLIS) met Cross Traffic Alert. Dat systeem waarschuwt wanneer ander verkeer nadert dat het pad van de achteruitrijdende Puma kruist. Het systeem kan de Puma afremmen om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken wanneer de bestuurder niet tijdig reageert op de waarschuwing. Fords Active Park Assist met Perpendicular Parking helpt de bestuurder een geschikte parkeerplaats te vinden en 'handsfree' haaks op de rijrichting en langs de stoep te parkeren.

Automatische grootlichtassistentie kan automatisch het grootlicht van de Puma dimmen om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind. Fords Lane-Keeping System is uitgebreid met Road Edge Detection, een systeem dat signaleert waar de weg overgaat in de berm. Het systeem kan ingrijpen op het stuurwiel om te voorkomen dat de auto onbedoeld de rijbaan verlaat.

Technologieën in de Puma helpen ook de bestuurder bij het rijden in druk stadsverkeer. Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection signaleert mensen die zich op of vlak bij de weg voor de auto bevinden en die zouden kunnen oversteken voor de auto. Het systeem is ontwikkeld om de impact van bepaalde frontale aanrijdingen met andere auto's of voetgangers te beperken of aanrijdingen te voorkomen. De Puma is uitgerust met een betere versie van dit systeem, met een camera met een breder beeld waardoor de bewegingen van voetgangers beter is te zien.

Als zich een ongeval voordoet, helpt Post-Collision Braking-technologie om de impact van een eventuele tweede botsing te beperken door automatisch te remmen zodra de eerste botsing is opgemerkt. Het afremmen van de auto kan mogelijk verdere schade aan de auto en letsel aan de inzittenden voorkomen of beperken.

Aanvullende technologieën die zijn ontwikkeld om ongevallen te helpen voorkomen, zijn:

Evasive Steering Assist, dat actief is in stadsverkeer en bij hogere snelheden. Het gebruikt informatie van radar en camera om langzamer en stilstaand verkeer te signaleren en geeft de bestuurder ondersteuning om het obstakel te ontwijken als een botsing dreigt;

Wrong Way Alert gebruikt de camera in de voorruit en informatie van het navigatiesysteem om de bestuurder met optische en geluidssignalen te waarschuwen als deze twee verbodsborden negeert en de afrit van een snelweg oprijdt en dreigt te gaan spookrijden.

Met de stoelen met massagefunctie voor de lenden heeft de Puma een primeur in zijn segment. De functie geeft spieren nieuwe energie en draagt bij aan een meer ontspannen reis. Het systeem heeft drie balgen en biedt keuze uit drie intensiteitsniveaus en instelbare richtingen. De voorstoelen zijn voorzien van een ergonomisch gevormde dunne rugleuning, zodat de achterpassagiers extra knieruimte hebben. De achterbank is zodanig gevormd dat in- en uitstappen gemakkelijker is. De bestuurdersstoel is ook in hoogte verstelbaar. De stoelbekleding van alle zitplaatsen is in bepaalde uitvoeringen uitneembaar en wasbaar, zodat het interieur gemakkelijk als nieuw te houden is. Klanten kunnen het interieur ook personaliseren met andere kleuren en designs. Dankzij de geïntegreerde rits is de bekleding eenvoudig met zelfs één hand te verwijderen.

Moderne voorzieningen zoals draadloos opladen van de smartphone maakt het de bestuurder gemakkelijk om ook onderweg verbonden te zijn. Geen van beide USB-aansluitingen in de Puma hoeft te worden gebruikt voor de laadkabel, want een draadloze oplaadpunt is direct onder het dashboard geplaatst. De pad herkent compatible apparaten en begint automatisch met opladen.

Mobiele apparaten kunnen via bluetooth verbonden blijven met Fords SYNC 3 infotainmentsysteem terwijl ze draadloos worden opgeladen. Zo kan de bestuurder de audio- en navigatiesystemen en verbonden smartphones eenvoudig met stemcommando's bedienen. Het systeem is geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto en wordt ondersteund door een centraal geplaatst 8-inch touchscree

De FordPass Connect-modem aan boord maakt van de Puma een mobiele WiFi-hotspot, met connectiviteit voor tot wel tien apparaten. Het systeem biedt een aantal gemakkelijke functies via de mobiele FordPass app, zoals Vehicle Locator; Vehicle Status, dat het brandstofniveau weergeeft, de status van het alarm, de motorolie etc.; op afstand te bedienen Door Lock Unlock en Remote Start voor versies die zijn uitgerust met de 7-traps automaat.

Een optioneel B&O Premium Sound System is getuned zodat het ongeacht de omstandigheden een goed geluid biedt. Het geluidssysteem omvat tien speakers inclusief een extern gekoppelde subwoofer van 150 x 200 mm. Die zorgt voor diepe bastonen en is in de bagageruimte geïntegreerd zonder dat dat ten koste gaat van de ruimte. De positie van de tweeters is geoptimaliseerd voor een breder geluidsbereik en een geluidskwaliteit die alle inzittenden onderdompelt. Het systeem omvat een Digital Signal Processing Amplifier van 575 watt, die de geluidskwaliteit optimaliseert en zorgt voor een optimaal Surround Sound.

Verder biedt het volledig te configureren digitale 12,3-inch instrumentenpaneel de bestuurder de mogelijkheid om de weergegeven informatie te personaliseren en bepaalde meldingen prioriteit te geven, zoals die van de rijassistentiesystemen en de satellietnavigatie. Het paneel is voorzien van zogenoemde 'free-form technology', zodat de gebogen bovenrand naadloos overgaat in het interieur. Het bevat verder schakelingen die in de display zijn geïntegreerd, zodat de designers het paneel een vorm konden geven die veel speelser is dan de gebruikelijke rechthoek.

Het digitale 24 bit 'true colour' instrumentencluster geeft gedetailleerde beelden en iconen van hoge kwaliteit weer in full-colour, waardoor ze helderder zijn en beter te lezen, en minder vermoeiend voor de ogen.