Ford onthult vernieuwde Mustang

14 september 2017 | Ford heeft de vernieuwde Ford Mustang voor Europa onthuld. De iconische sportauto heeft een vernieuwde gestroomlijnde styling en bevat een meer geavanceerde motor en wielophanging. Daarnaast beschikt de vernieuwde Mustang over geavanceerde technologieën voor bestuurdersassistentie en heeft hij meer mogelijkheden voor persoonlijke instellingen en meer aanpassingsopties. Levering van de vernieuwde Ford Mustang aan klanten in Europa gaat begin 2018 van start.

Het uiterlijk van de vernieuwde Ford Mustang is gestroomlijnder en sportiever, terwijl het herkenbare karakter in de meer dan 50 productiejaren behouden is gebleven. Het motorkapprofiel is nu lager en beschikt over geïntegreerde ventilatieroosters, in combinatie met een herzien ontwerp van de benedengrille om de Mustang een scherpere, agressievere neus te geven, terwijl de aerodynamica wordt verbeterd.

Het opvallende ontwerp van de achterzijde van de Mustang verbeterd met een opnieuw gemodelleerde bumper en diffuserelement, waarin de vier uitlaatpijpen van het 5,0-liter V8-model zijn geïntegreerd om de kracht en het prestatievermogen zichtbaar te maken. Bovendien is de Mustang nu verkrijgbaar met een vernieuwde optionele achterspoiler voor een sportiever profiel.

De koplampen, dagverlichting, richtingaanwijzers en de karakteristieke driedimensionale driedelige achterlichten van de Mustang zijn, helder en energiezuinig. Mustang-modellen in Europa beschikken nu standaard over LED-technologie en LED-mistlampen zijn tevens optioneel beschikbaar. De sierringen van de koplampen zijn eveneens opnieuw vormgegeven om de trapezevormige bovengrille te benadrukken.

Dankzij een uitgebreider assortiment aan aanpassingsopties kunnen Mustang-klanten in Europa het uiterlijk opvallender maken. Er zijn drie metaallakkleuren beschikbaar: Kona Blue, Orange Fury en Royal Crimson. Er zijn vernieuwde gesmede lichtmetalen velgen van 19 inch verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, waaronder Nickel, Ebony Black en Polished Aluminium, waarvan elk een uniek karakter heeft.

De vernieuwde Mustang geeft een exclusiever gevoel. Er worden nu zachte materialen gebruikt voor de portierafwerkingen en de portiergrepen zijn voorzien van een aluminium afwerking. De middenconsole is voorzien van een vernieuwde, met de hand gestikte, doorlopende zachte afwerking met stiksels in een contrasterende kleur voor een dynamischer en luxer gevoel. De dashboardomranding is verkrijgbaar in vier vernieuwde aluminium afwerkingen.

Er is tevens een Carbon Sport-interieurpakket verkrijgbaar voor de Mustang, waaronder Alcantara-inzetstukken voor de portieren en stoelen, plus een dashboardsierring en een pookknop van koolstofvezel. Verwarmde en gekoelde stoelen met lederen afwerking en een verwarmd stuurwiel behoren ook tot de voorzieningen voor ultiem comfort. Klanten die kiezen voor de optie met lederen Recaro-racestoelen kunnen nu kiezen uit drie kleuren: Show Stopper Red, Midnight Blue en Ebony.

De 5,0-liter V8-motor is verder ontwikkeld voor meer vermogen en een snellere acceleratie. Het verwachte piekvermogen van 450 pk wordt bereikt door de introductie van het vernieuwde 'duel fuel' injectie systeem. Er vindt onder hoge druk een directe brandstofinjectie in de cilinder plaats terwijl er onder lage druk brandstof in het inlaatkanaal wordt ingespoten. Deze technologie verhoogt ook het koppel bij lagere toerentallen verhoogt.

De vernieuwde 2,3-liter EcoBoost-motor van de Mustang levert een vermogen van 290 pk en biedt een uitdagendere rijervaring dankzij een tijdelijke overboostfunctie van de turbocompressor, die wordt geactiveerd bij fors accelereren om extra vermogen te kunnen leveren direct na opschakelen..

De vernieuwde automatische transmissie met 10 versnellingen maakt de Mustang zuiniger en zorgt voor een snellere acceleratie. Dankzij de realtime adaptieve schakelplanning kan de automaat zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en de juiste versnelling kiezen voor elke situatie; van rustig rijden op de weg tot het circuit. De schakelpeddels aan het stuur geven bestuurders maximale controle.

De handmatige versnellingsbak met zes versnellingen van Ford is verbeterd om de kracht van de 5,0-liter V8-motor met dubbele platen en een dual-mass-vliegwiel te kunnen beheersen, voor een betere duurzaamheid en sneller schakelen. De motor beschikt standaard over Launch Control voor maximale tractie en consistente staande starts. Electronic Line Lock, dat alleen de voorste remmen activeert, zodat de bestuurder de achterwielen kan laten spinnen en de banden kan opwarmen in stilstand, is nu ook standaard aanwezig op de 2,3-liter EcoBoost-motor, om bij te dragen aan optimale prestaties bij staande starts.

Opnieuw gekalibreerde schokdempers verbeteren de stabiliteit in bochten, en de wielophanging achter is stijver gemaakt. Een dwarsverbinding vermindert ongewenste bewegingen van de carrosserie in bochten. Dikkere stabilisatorstangen zorgen voor een betere controle over de auto voor een beter weggedrag.

Een nieuw optioneel MagneRide-dempingssysteem kan reageren op veranderende omstandigheden op de weg. Een unieke vloeistof in de demper kan elektronisch worden gestimuleerd voor een hogere of lagere dempingsweerstand, afhankelijk van de rijomstandigheden. Sensoren bewaken de omstandigheden duizend keer per seconde voor een optimaal weggedrag.

Er zijn nu twee vernieuwde rijmodi beschikbaar om bestuurders te helpen de instellingen voor de elektronische stabiliteitsregeling, reactie van de gasklep, automatische schakelpatronen, weerstand in het stuur en de Active Valve Performance Exhaust aan te passen aan de wensen van de bestuurder. Naast de modi Normaal, Sport, Circuit en Sneeuw/Nat zijn nieuw toegevoegd:

'Drag Strip'; deze modus optimaliseert de prestaties voor een maximale acceleratie bij staande starts en op de kwartmijl op speciale banen voor dragracing

Met 'My mode' kunnen bestuurders hun eigen voorkeursinstellingen selecteren voor prestaties, dynamiek en uitlaatgeluid

Met de vernieuwde Active Valve Performance Exhaust-technologie kunnen bestuurders de intensiteit van de uitlaat van de Mustang aan hun stemming en de rijomstandigheden aanpassen. De innovatieve Good Neighbour-modus kan worden geprogrammeerd om automatisch op vooraf geprogrammeerde tijdstippen het uitlaatgeluid te beperken om te voorkomen dat de buren wakker worden. De vernieuwde Ford Mustang wordt aan klanten in Europa geleverd met een uitgebreide reeks technologieën voor bestuurdersassistentie, waaronder Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection, ontworpen om de ernst te verminderen en, in sommige gevallen, zelfs frontale botsingen met auto's en voetgangers te voorkomen.

De Mustang is voor de eerste keer ook verkrijgbaar met Adaptive Cruise Control en Distance Alert-technologieën die bestuurders helpen de juiste afstand ten opzichte van het voortuig voor hen te behouden., Lane Departure Warning waarschuwt bestuurders als ze per ongeluk de rijbaan dreigen te verlaten, en Lane Keeping Aid stuurt de auto weer naar de juiste positie op de rijbaan. De geavanceerde technologieën dragen bij aan een hogere Euro NCAP-veiligheidsbeoordeling.

Een aanpasbaar, volledig digitaal, 12-inch LCD-instrumentencluster geeft informatie weer op een manier die optimaal past bij de geselecteerde rijmodus, vergelijkbaar met de Ford GT-supercar. Hierdoor kunnen bestuurders het maximale uit elke rijervaring halen. De clusterconfiguratie verandert automatisch, afhankelijk van de rijmodus, en kan door de bestuurder worden geprogrammeerd zodat er een reeks meters wordt weergegeven in één van zeven kleuren. Bestuurders van Mustangs die voorzien zijn van de 12-inch display krijgen een unieke animatie in videogamestijl te zien wanneer de Line Lock-functie wordt geactiveerd.

De vernieuwde Mustang is nu tevens uitgerust met het vernieuwde SYNC 3-communicatie- en entertainmentsysteem. Met dit systeem kunnen bestuurders in spreektaal hun smartphone, audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen, en kunnen ze het centrale aanraakscherm van 8 inch bedienen door middel van knijp- en veegbewegingen. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay.