Ford onthult nieuwe Tourneo Custom

5 juli 2017 | Ford onthulde de eerste details van de nieuwe Tourneo Custom, waarin tot negen inzittenden kunnen reizen in een vernieuwd interieur. De nieuwe Tourneo Custom is gericht op klanten voor zowel privé als zakelijk gebruik en kan later dit jaar worden besteld voor levering begin 2018. De Tourneo Custom, de grootste variant uit de Tourneo reeks, heeft een uitgebreide ontwikkeling ondergaan en is geavanceerder dan voorheen. Hij biedt hoogwaardigere afwerkingsmaterialen, verbeterd comfort, lagere geluidsniveaus en de nieuwste Ford-technologieën, zoals Intelligent Speed Limiter en SYNC 3-connectiviteit.

De nieuwe innovaties bouwen voort op de aanzienlijke productverbeteringen die in 2016 in de Tourneo Custom zijn doorgevoerd, waaronder de baanbrekende Ford EcoBlue 2.0-liter dieselmotor, een nieuwe automatische SelectShift-transmissie met zes versnellingen, en optionele luchtvering achter.

De nieuwe Tourneo Custom beschikt over een nieuwe voorkant, met een vergelijkbaar ontwerp-DNA als de nieuwste personenauto's van Ford. Dit omvat een hoog gemonteerde trapezevormige grille en dynamische, koplampen die naadloos overgaan in de lijn van de auto. Er zijn tevens geavanceerde koplamptechnologieën beschikbaar. Alle Tourneo Customs beschikken over karakteristieke nieuwe kenmerkende LED-dagverlichting. Hogere uitrustingniveau's hebben HID Xenon-verlichting.

Er is een volledig vernieuwd dashboard op basis van de nieuwe interieurontwerpfilosofie van Ford; die als eerste werd toegepast op de nieuwe Fiesta. Het nieuwe dashboard is gebouwd rond stevige horizontale ontwerpelementen die de breedte van het interieur benadrukken. De nieuwe displays en bedieningspanelen zijn ontworpen voor een verbeterde ergonomie en meer gebruiksgemak. De luxere uitrustingniveau's zijn voorzien van een zwevend, op een tablet geïnspireerd 8" kleurentouchscreen dat kan worden bediend met knijp- en veegbewegingen.

Er is veel aandacht besteed aan alledaagse praktische functies. Zo is de interne opbergruimte aanzienlijk verbeterd met onder andere twee compartimenten met twee afdekkingen in het bovenste dashboard en een ruim opbergvak met twee bekerhouders in de middenconsole met een rolafdekking.

Om klanten de nodige flexibiliteit te bieden bij het configureren en gebruiken van de achterste zitplaatsen is de nieuwe Tourneo Custom de enige Ford in dit segment met zes afzonderlijke zitplaatsen. De achterste twee rijen kunnen in vergaderindeling worden geplaatst voor een betere bereikbaarheid en een verbeterde interactie tussen passagiers, of in twee rijen met drie stoelen die naar voren zijn gericht. De zes afzonderlijke zitplaatsen, kunnen allemaal worden platgelegd, gekanteld, worden opgeborgen op meerdere locaties of volledig worden verwijderd.

Het reiscomfort is verbeterd met opnieuw ontworpen stoelen met verbeterde schuimkussens en afmetingen voor ondersteuning. Daarbij zorgt een aanzienlijk verbeterd geluidsreductiepakket in de passagiersruimte van de auto voor verfijning. Passagiers op de achterbank kunnen ook profiteren van het airconditioningsysteem dat sneller koelt en verwarmt, zes USB-poorten, en het audiosysteem met 10 luidsprekers dat is afgesteld voor een vol en evenwichtig geluid, ongeacht de indeling van de achterbanken. In de gehele auto is de interieurbekleding volledig opnieuw onder handen genomen, van de dakhemel en stoelen tot de zijpanelen en de vloerbekleding.

Met het SYNC 3 communicatie- en entertainmentsysteem van Ford kunnen Tourneo Custom-bestuurders audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen. Daarnaast zijn aangesloten smartphones te gebruiken door middel van eenvoudige spraakopdrachten in spreektaal. Met één druk op de knop en gesproken opdrachten als 'Ik wil koffie', 'Ik moet tanken' en 'Ik moet parkeren' vindt de bestuurder dichtstbijzijnde cafés, tankstations en parkeerterreinen. Tevens kunnen op dezelfde manier ook stations, luchthavens en hotels worden gevonden. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto.

De nieuwe Tourneo Custom introduceert tevens een aantal functies voor bestuurdersassistentie en is de eerste auto in dit segment met Intelligent Speed Limiter. Hiermee wordt de snelheid automatisch aan de toegestane maximumsnelheid aangepast en wordt het Traffic Sign Recognition-systeem gebruikt om verkeersborden met snelheidsbeperkingen te detecteren.

Het nieuwe model beschikt tevens over het Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert, dat bestuurders waarschuwt bij het achteruitrijden vanaf een parkeerplaats voor naderende auto's die achter de auto langs rijden.

Deze nieuwe functies zijn een aanvulling op de uitgebreide reeks technologieën die al aanwezig zijn in de Tourneo Custom, waaronder het noodremsysteem Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection, Lane Keeping Alert, Side Wind Stabilisation en Adaptive Cruise Control.

De nieuwe Tourneo Custom is voorzien van de EcoBlue-dieselmotor, verkrijgbaar in uitvoeringen met een vermogen van 105 pk, 130 pk en 170 pk. Deze motor biedt aanzienlijk lagere eigendomskosten en hoge prestatievoordelen, met een tot 13 procent lager brandstofverbruik, een CO2-uitstoot vanaf 162 g/km, en 20 procent meer koppel bij lage snelheden. De Tourneo Cuustom wordt nu tevens aangeboden met een nieuwe automatische zestraps SelectShift-transmissie, een voor het segment uniek luchtveringssysteem achter.