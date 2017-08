Ford GT nu als 67 Heritage Edition

16 augustus 2017 | De Ford GT is verkrijgbaar in een nieuwe limited-edition Heritage-uitvoering ter ere van de GT40 Mark IV-raceauto, die dankzij Dan Gurney en A.J. Foyt de overwinning behaalde op Le Mans in 1967. De auto beschikt over unieke interieur- en carrosseriekleuren en een exclusieve velgafwerking.

"Bij het ontwikkelen van een waardige opvolger van de '66 Heritage Edition hebben we logischerwijs gekeken naar onze volgende historische Le Mans-overwinning van het Amerikaanse team met Dan Gurney en A.J. Foyt", aldus Dave Pericak, Global Director bij Ford Performance. "De Ford GT '67 Heritage Edition is een eerbetoon aan die overwinning, met een moderne benadering van een van de belangrijkste auto's uit de racegeschiedenis van Ford."

De Ford GT '67 Heritage Edition is voorzien van een glanzende carrosserieafwerking in Race Red met witte strepen en een duidelijk zichtbaar koolstofvezelpakket. De auto beschikt over motorkap- en portierafbeeldingen in de kleur Frozen White No. 1, en over massieve aluminium velgen van 20 inch met Silver Satin-lak en zwarte wielmoeren. Rode remklauwen en zilveren kappen voor de achteruitkijkspiegel maken het uiterlijk helemaal af.

Het interieur is voorzien van een nieuwe lederen afwerking voor de stoelen van koolstofvezel, met rode accentuerende stiksels die ook terug zijn te vinden in het stuurwiel. De veiligheidsgordels zijn nu rood en de schakelpeddels zijn geanodiseerd grijs. Er is roestvrijstalen oplegwerk in Satin Dark aangebracht op het dashboard, op de portierranden en op de x-brace.

De Ford GT '67 Heritage Edition kan worden bekeken op FordGT.com met behulp van de configuratietool. Voor het volgende modeljaar zijn er beperkte aantallen beschikbaar.