Ford Fiesta

Vijf EuroNCAP sterren voor Ford Fiesta

6 september 2017 | Bij de onafhankelijke veiligheidstest van Euro NCAP is de nieuwe Ford Fiesta met vijf sterren beoordeeld. Dit is de hoogst haalbare score. De Fiesta is voorzien van functies die de impact van ongevallen voorkomen of verminderen voor zowel de inzittenden als voor voetgangers. Hiertoe behoort voor het eerst een verbeterde versie van Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection van Ford, waarmee ongevallen in het donker kunnen worden voorkomen.