Vernieuwde Ford Mustang nu te bestellen

26 maart 2018 | De vernieuwde Ford Mustang heeft een meer gestroomlijnde styling en aanpassingen aan de motor en wielophanging. Daarnaast beschikt het iconische model nu over geavanceerde technologie├źn voor bestuurdersassistentie en zijn er meer mogelijkheden de Mustang aan de persoonlijke wensen van de bestuurder aan te passen.De Ford Mustang is leverbaar als Fastback en Convertible. De direct herkenbare, krachtige carrosserie met verbeterde aerodynamica en nieuwe LED-verlichting is beschikbaar met keuze uit elf sprekende kleuren en nieuwe wieldesigns.

De 5,0-liter V8-motor van Ford levert nu 331 kW (450 pk) vermogen. In combinatie met de nieuwe 10-traps automaat kan de Mustang in 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren. De handbediende zesversnellingsbak is voorzien van voorzien van nieuwe synchronisatietechnologie. Dankzij elektronisch geregeld tussengas bij terugschakelen laat de versnellingsbak zich soepeler bedienen, terwijl het de sportieve rijbeleving versterkt.

De Mustang is afgesteld op de Europese rijverwachtingen en dankzij de geavanceerde nieuwe verstelbare MagneRide-wielophanging en selecteerbare rijmodi, waaronder een nieuwe aanpasbare My Mode-optie. Een nieuw uitlaatsysteem met actieve klep biedt zelfs een "Good Neighbour Mode" om buren vroeg in de ochtend of 's avonds laat niet per ongeluk te wekken door de V8-roffel.

Het uiterlijk van de gefacelifte Ford Mustang is gestroomlijnder en sportiever, terwijl het herkenbare karakter in de meer dan 50 productiejaren behouden is gebleven. Het motorkapprofiel is nu lager en beschikt over geïntegreerde ventilatieroosters, in combinatie met een herzien ontwerp van de benedengrille om de Mustang een scherpere, agressievere neus te geven, terwijl de aerodynamica wordt verbeterd.

De technici van Ford hebben extra aandacht besteed aan de voorzijde om de neerwaartse druk te vergroten. Zo is een grotere frontsplitter gemonteerd die op hoge snelheid de voorwielen steviger tegen het wegdek drukken voor verbeterde stabiliteit. Dorpelverbreders optimaliseren de luchtstroom langs de auto, wat zorgt voor 3% minder luchtweerstand.

Het opvallende ontwerp van de achterzijde van de Mustang is aangepast met een opnieuw gemodelleerde bumper en diffuser waarin de vier uitlaatpijpen van het 5,0-liter V8-model zijn geïntegreerd om de kracht en het prestatievermogen zichtbaar te maken. Bovendien is de Mustang nu verkrijgbaar met een nieuwe optionele achterspoiler voor een nog sportiever profiel.

De koplampen, dagrijverlichting, richtingaanwijzers en de karakteristieke driedimensionale driedelige achterlichten van de Mustang zijn helder en energiezuinig. Mustang-modellen in Europa beschikken nu standaard over LED-technologie. LED-mistlampen zijn tevens optioneel beschikbaar. De sierringen van de koplampen zijn opnieuw vormgegeven om de trapezevormige bovengrille te benadrukken.

Dankzij een uitgebreider assortiment aan aanpassingsopties kunnen Mustang-klanten in Europa het uiterlijk nog opvallender maken. Er zijn drie nieuwe metaallakkleuren beschikbaar: Kona Blue, Orange Fury en Royal Crimson. Daarbij kan de uitstraling worden verfraaid met witte of zwarte striping. Er zijn nieuwe gesmede lichtmetalen velgen van 19 inch verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, waaronder Nickel, Ebony Black en Polished Aluminium, waarvan elk een uniek karakter heeft.

Er worden nu zachte materialen gebruikt voor de portierafwerkingen en de portiergrepen zijn voorzien van een aluminium afwerking. De middenconsole is voorzien van een nieuwe, met de hand gestikte, doorlopende zachte afwerking met stiksels in een contrasterende kleur voor een dynamischer en luxer gevoel. De dashboardomranding is verkrijgbaar in vier nieuwe aluminium afwerkingen.

De nieuwe startknop pulseert rood vanaf het moment dat de portier wordt ontgrendeld totdat de motor tot leven wordt geroepen. Met een snelheid van dertig slagen per minuut, weerspiegelt de startknop de hartslag van een pony (in rust).

De 5,0-liter V8-motor is verder ontwikkeld om meer vermogen te leveren en een hoger toerental te draaien. Het vermogen van 331 kW (450 pk) en maximumkoppel van 592 Nm wordt bereikt door de introductie van het nieuwe 'duel fuel' injectiesysteem. Er vindt onder hoge druk een directe brandstofinjectie in de cilinder plaats, terwijl er onder lage druk brandstof in het inlaatkanaal wordt ingespoten. Deze technologie verhoogt ook het koppel bij lagere toerentallen. In combinatie met de 10-traps automaat is het gemiddelde brandstofverbruik vastgesteld op 12,1 l/100 km met een CO2-emissie van 270 g/km.

De 2,3-liter EcoBoost-motor levert 213 kW (290 pk) en 440 Nm en verbruikt gemiddeld 9,0 l/100 km (199 gram CO2/km) in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak. Deze krachtbron biedt een responsievere en uitdagendere rijervaring dankzij een tijdelijke overboostfunctie van de turbocompressor, die wordt geactiveerd bij fors accelereren om extra vermogen te kunnen leveren direct na opschakelen.

Beide motoren zijn te combineren met de 10-traps automaat en handgeschakelde zesversnellingsbak. De nieuwe automaat heeft meer dan zes miljoen testkilometers ondergaan en staat garant voor verbeterde efficiency dankzij de lager wrijving en Auto Start-Stop, maar laat de auto ook sneller accelereren ten opzichte van de handgeschakelde variant dankzij de ideale overbrengingsverhoudingen.

De handmatige versnellingsbak met zes versnellingen is verbeterd om de kracht van de 5,0-liter V8-motor te kunnen beheersen, voor een betere duurzaamheid en sneller schakelen. Tevens is de versnellingsbak voorzien van nieuwe synchronisatietechnologie. Dankzij elektronisch geregeld tussengas bij terugschakelen laat de versnellingsbak zich soepeler bedienen, terwijl het de sportieve rijbeleving versterkt.

Launch Control zorgt voor maximale tractie en consistente staande starts. Electronic Line Lock, dat alleen de voorste remmen activeert, zodat de bestuurder de achterwielen kan laten spinnen en de banden kan opwarmen in stilstand, is nu ook standaard aanwezig op de 2,3-liter EcoBoost-motor, om bij te dragen aan optimale prestaties bij staande starts.

Opnieuw gekalibreerde schokdempers verbeteren de stabiliteit in bochten, en de wielophanging achter is stijver gemaakt. Een dwarsverbinding kan ongewenste bewegingen van de carrosserie in bochten verminderen. Dikkere stabilisatorstangen zorgen voor een betere controle over de auto voor een beter weggedrag.

Een nieuw optioneel MagneRide-dempingssysteem kan reageren op veranderende omstandigheden op de weg. Een vloeistof in de demper kan elektronisch worden gestimuleerd voor een hogere of lagere dempingsweerstand, afhankelijk van de rijomstandigheden. Sensoren bewaken de omstandigheden duizend keer per seconde voor een optimaal weggedrag.

De Mustang is voor de eerste keer ook verkrijgbaar met Adaptive Cruise Control en Distance Alert-technologieën die bestuurders helpen de juiste afstand ten opzichte van het voortuig voor hen te behouden. Lane Departure Warning waarschuwt bestuurders als ze per ongeluk de rijbaan dreigen te verlaten, en Lane Keeping Aid stuurt de auto weer naar de juiste positie op de rijbaan.

Een aanpasbaar, volledig digitaal, 12-inch LCD-instrumentencluster geeft informatie weer op een manier die optimaal past bij de geselecteerde rijmodus, vergelijkbaar met de Ford GT-supercar. Hierdoor kunnen bestuurders het maximale uit elke rijervaring halen. De clusterconfiguratie verandert automatisch, afhankelijk van de rijmodus, en kan door de bestuurder worden geprogrammeerd zodat er een reeks meters wordt weergegeven in één van zeven kleuren. Bestuurders van Mustangs die voorzien zijn van de 12-inch display krijgen een unieke animatie in videogamestijl te zien wanneer de Line Lock-functie wordt geactiveerd.

De nieuwe Mustang is nu tevens uitgerust met het nieuwe SYNC 3-communicatie- en entertainmentsysteem. Met dit systeem kunnen bestuurders in spreektaal hun smartphone, audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen. Het 8 inch touchscreen laat zich bedienen door middel van knijp- en veegbewegingen. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto.

De nieuwe, speciale Ford Mustang Bullitt is ontwikkeld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de legendarische film 'Bullitt', waarin waarin hoofdrolspeler Steve McQueen achter het stuur van een Mustang GT fastback uit 1968 twee huurmoordenaars achtervolgt door de straten van San Francisco. De Mustang Bullitt is leverbaar in de exterieurkleuren Shadow Black en het klassieke Dark Highland Green. Verantwoordelijk voor de aandrijving is een verbeterde versie van Fords 5,0-liter V8 met een toegenomen vermogen en koppel van 341 kW (464 pk) en 529 Nm.

De nieuwe Mustang is vanaf april te bewonderen bij de Nederlandse FordStores en is te bestellen voor een vanafprijs van € 69.620 voor de handgeschakelde Fastback met 2.3 Ecoboost motor. De GT Fastback met 5.0 V8 en tientraps automaat is er vanaf € 111.840.