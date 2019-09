Wereldrecord: parade van 1.326 Ford Mustangs

9 september 2019 | Afgelopen zaterdag is op de Ford Lommel Proving Ground een nieuw wereldrecord gevestigd voor de parade met het meeste aantal Ford Mustangs. Een notaris telde niet minder dan 1.326 Mustangs die een onafgebroken rijdende kolonne vormden. De wagens reden met een afstand van minder dan 20 meter van elkaar. Daarmee wordt het vorige record van 960 voertuigen in Toluca, Mexico verpletterd! Het is een eerbetoon voor de 55ste verjaardag van de Ford Mustang, die verder extra in de verf gezet werd door een fly-over van het P51 Mustang gevechtsvliegtuig dat zijn naam gaf aan het iconische Ford-model.

In totaal schreven niet minder dan 1.700 Mustangs zich in om deel te nemen aan de wereldrecordpoging. Ondanks de aangekondigde regen konden de organisatoren rekenen op een uitstekende opkomst. Het deelnemersveld telde alle generaties van het iconische Ford-model, van 1964 tot 2019. De Mustang-eigenaars kwamen bovendien uit alle hoeken van Europa met 746 voertuigen uit België, 232 uit Duitsland, 136 uit Nederland, 75 uit het Verenigd Koninkrijk, 68 uit Frankrijk, 53 uit Luxemburg en enkele Zwitsers, Monegasken en zelfs Polen. Ze gingen allemaal naar huis met een certificaat als tastbare herinnering aan het breken van het wereldrecord.

Om de 55ste verjaardag van de Ford Mustang te vieren werd niet alleen een wereldrecord gevestigd. De 1.326 aanwezige wagens voerden ook een choreografie uit, die te zien is in de video van het event. Een ander hoogtepunt was de fly-over van de P51 Mustang, het gevechtsvliegtuig dat zijn naam leende aan de Ford Mustang, gevolgd door het 'Belgian Red Devil' stuntteam van de Belgische luchtmacht. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door Günther Neefs, die vorig jaar een muzikale 'Roots 66' tour maakte door de Verenigde Staten met de Ford Mustang. Een emotioneel moment was de minuut stilte van de 3.500 aanwezigen voor Lee Iacocca, de geestelijke vader van de Ford Mustang, die enkele weken geleden overleed.

Locatie voor het vestigen van het nieuwe wereldrecord was de uitzonderlijke site van Ford Lommel Proving Ground in Belgisch Limburg. De organisatie van het evenement kon rekenen op een uitstekende infrastructuur, die van de testterreinen waar alle voor Europa bestemde Fords op punt gezet worden op het vlak van duurzaamheid, technologie en rijdynamiek. Voor het welslagen van de hele operatie en recordpoging kon de organisatie rekenen op de expertise en de ernst van het personeel van Ford Lommel Proving Ground. Meer dan 100 van hen werkten als vrijwilliger om alles in goede banen te leiden. Onder de drijvende krachten tellen we ook Adelbert Engler van The Mustang Garage, wiens Europese adressenbestand een cruciale rol speelde in het hoge aantal deelnemers.