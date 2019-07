Ford presenteert jubileumversie Mustang55

25 juli 2019 | Ford presenteert de speciaal voor de Europese markt ontwikkelde Mustang55 met 5.0-liter V8-motor, ter ere van de 55ste verjaardag van de iconische sportwagen.De Mustang55 is gebaseerd op de 331 kW (450 pk) sterke Ford Mustang GT. De jubileumversie is voorzien van unieke stijlelementen voor de carrosserie, zoals kenmerkende striping op de motorkap en flanken, speciale badges en optionele achterspoiler. Bovendien is het interieur extra luxueus uitgerust.

Tegelijk presenteert Ford de verbeterde Mustang 2.3 EcoBoost. Die is niet alleen verfraaid met exterieurdetails geïnspireerd op die van de legendarische Mustang Shelby-versies, maar ook standaard voorzien van een Active Valve Performance Exhaust. Daarmee kan de bestuurder de intensiteit van het uitlaatgeluid aanpassen.

Het aanbod wordt verder uitgebreid met nieuwe carrosseriekleuren, zoals Iconic Silver, Lucid Red, Twister Orange en Grabber Lime. Met de geïntegreerde FordPass Connect-modemtechnologie is de Mustang nu een mobiele wifi-hotspot waarmee tot tien apparaten tegelijk kunnen worden verbonden.

De Mustang55 is beschikbaar als Fastback en Convertible. Het koetswerk van de jubileumversie heeft een unieke twist met zijn zwarte, vervagende striping op de motorkap en langs de onderzijde van de flanken. Verder is het dak van de Fastback zwart gespoten, wat combineert met de hoogglanzend zwarte lichtmetalen 19-inch wielen. Exemplaren in de carrosseriekleur Shadow Black zijn voorzien van zilverkleurige striping en de Convertible heeft een zwart stoffen dak.

Beide grilles zijn afgewerkt in twee tinten zwart: hoogglanzend zwart en Pillar Black. In de bovenste grille is het Mustang-logo in Pillar Black uitgevoerd, net als de 5.0-badges op de voorspatborden, maar de punt tussen de cijfers is in Colorado Red gelakt. De optionele achterspoiler, eveneens in Pillar Black, completeert het exclusieve uiterlijk. Het interieur van de Mustang55 omvat onder meer dashboardpanelen in carbon-effect, lederen bekleding voor middenconsole en kniekussens, met kenmerkend grijs stiksel dat ook terugkomt in de hoogwaardige vloermatten. De versies met handgeschakelde zesversnellingsbak zijn uitgerust met een uniek gevormde pookknop. Exemplaren met de tientrapsautomaat hebben een eveneens unieke lichtmetalen knop op de keuzehendel. De stoelen en portieren zijn bekleed met Alcantara.

Standaard aanwezige voorzieningen zijn onder meer verwarm- en ventileerbare stoelen voorin, het SYNC 3-connectiviteitssysteem dat nu ook DAB+-radio en een premium B&O Sound System met twaalf speakers omvat. Het geïntegreerde FordPass Connect-modem voor optimale connectiviteit beschikt over functies als Remote Start (waar wettelijk toegestaan en uitsluitend voor exemplaren met automatische transmissie), Remote Door Lock Unlock en Vehicle Locator.

Mustang Shelby-modellen zoals de GT350 en GT500 staan al decennialang bekend om hun prestaties en unieke stylingdetails. Nu dienden ze ook als inspiratiebron voor de vernieuwde Mustang 2.3 EcoBoost Fastback en Convertible. De buitenspiegels en achterspoiler in Magnetic Grey en de unieke vervagende striping langs de power bulge op de motorkap zijn slechts enkele van de karakteristieke toegevoegde stijlelementen. De grille is uitgevoerd in de kleur Magnetic Grey California en voorzien van het klassieke Mustang-logo met drie strepen, zoals die voor het eerst in 1965 op de Mustang-grille verscheen. Gepolijste lichtmetalen 19-inch wielen zijn een extra fraai accent.

De Active Valve Performance Exhaust, die nu standaard is voor de Mustang 2.3 EcoBoost, is voorzien van de zogenoemde Good Neighbour Mode. Dat is een instelling die voor bepaalde tijden op de dag kan worden geprogrammeerd om het uitlaatgeluid te beperken om de buren niet te storen. Met de verschillende rijmodi past het systeem ook automatisch de instellingen van de stabiliteitscontrole, de besturing, de reacties op het gaspedaal, het schakelgedrag van de automatische transmissie aan op de gekozen rijmodus. Er is keuze uit de modi Normal, Sport, Track, Snow/Wet, Drag Strip en de naar wens van de bestuurder instelbare persoonlijke My Mode.

Ford houdt de Mustang Bullitt nog een tweede jaar in productie voor de Europese markt. Deze uitvoering wordt aangedreven door de 5.0 V8-motor met 340 kW (460 pk) vermogen en 529 Nm trekkracht. Voor de carrosseriekleur is er keuze uit Shadow Black en het klassieke Dark Highland Green. Unieke details van deze Mustang zijn de 19-inch Torq Thrust-wielen, rode Brembo-remklauwen, speciale zwarte grille, groene stiknaden in het interieur, een witte ronde knop op de versnellingshendel en een Bullitt-tankdop.

Welke specifieke uitvoeringen van de Mustang55 er in Nederland op de markt komen, wordt later bekend gemaakt.