Ford Mustang Mach 1 komt naar Nederland

29 januari 2021 | De Mustang Mach 1, die in beperkte oplage wordt gebouwd, komt voor het eerst beschikbaar voor klanten in Europa en is nu ook in Nederland te bestellen. De Mustang Mach 1 is de snelste in serie geproduceerde Mustang die ooit op de Europese markt is aangeboden. Let op dat het hier de oude Mustang met benzinemotor betreft, niet het nieuwe elektrische model. Deze conventionele Mustang heeft een speciaal afgestelde 460 pk sterke 5.0-liter V8-motor met opgewaardeerde koeling. De versie met tientrapsautomaat sprint in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/u terwijl de handgeschakelde versie voor dezelfde sprint 4,8 seconden nodig heeft.

