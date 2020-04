Ford Performance introduceert elektrische Mustang Cobra Jet 1400

23 april 2020 | Hij doet geen pijn aan de oren en er komt geen druppel brandstof bij kijken, maar hij is ontworpen om het record op de kwartmijl verpletteren met een tijd van rond de 8 seconden en een snelheid van meer dan 275 km/u. Voor het eerst in de geschiedenis introduceert Ford Performance een fabrieksdragracer met volledig elektrische aandrijving: de Mustang Cobra Jet 1400

Het accu aangedreven prototype Mustang Cobra Jet 1400 is speciaal ontwikkeld en ontworpen om meer dan 1400 pk aan vermogen en bijna 1500 Nm aan direct koppel af te geven. De Cobra Jet demonstreert de mogelijkheden van een elektrische aandrijving in een van de meest veeleisende raceomgevingen.

"Ford heeft de autosport altijd gebruikt om innovaties te laten zien", zegt Dave Pericak, Global Director, Ford Icons. "Elektrische aandrijving biedt een compleet nieuw soort prestaties, en de volledig elektrische Cobra Jet 1400 pusht die nieuwe technologie tot het uiterste. We laten graag zien wat er mogelijk is in een spannend jaar waarin ook de elektrische Mustang Mach-E deel gaat uitmaken van de Mustang-familie."

Na het debuut van de elektrische Ford Mustang Mach-E SUV, de eerste volledig elektrische Mustang, biedt het prototype Mustang Cobra Jet 1400 opnieuw een kans om het erfgoed en het prestatievermogen van Mustang uit te dragen. Tegelijkertijd implementeren we de meest geavanceerde technologie uit de toekomstige aandrijvingen van Ford. De Mustang Cobra Jet 1400 is ook een eerbetoon aan de originele Cobra Jet die eind jaren 60 van de vorige eeuw voor het eerst de dragstrip domineerde en nog steeds een belangrijke rol speelt in het Sportsman-dragracen.

"Dit project was een uitdaging voor iedereen bij Ford Performance, maar een uitdaging waar we ons graag op stortten", aldus Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance Motorsports. "We zagen het Cobra Jet 1400-project als een mogelijkheid om een elektrische aandrijving te ontwikkelen in een racewagenpakket waar we al veel ervaring mee hadden. We hadden dus al ijkpunten voor prestatievermogen die we meteen wilden evenaren en verbeteren. Dit was een fantastisch project om aan te werken, en we hopen dat er nog veel volgen van ons team bij Ford Performance Motorsports."

Ford Performance zal de Cobra Jet 1400 voor zijn werelddebuut later dit jaar testen op dragrace-evenementen waar fans, media en concurrenten kunnen kennismaken met de raceauto en kunnen zien waartoe hij op het asfalt van de dragstrip in staat is.

Parade van 1.326 Ford Mustangs

9 september 2019

Ford presenteert jubileumversie Mustang

25 juli 2019

Vernieuwde Ford Mustang nu te bestellen

26 maart 2018

Ford toont Mustang Bullitt op NAIAS 2018

16 januari 2018