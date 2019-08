Autotest | Hoe wordt zomerpret vertaald naar een auto? In de vorm van een cabriolet natuurlijk! Dan is de vraag: wat voor soort cabriolet? Gaat de voorkeur uit naar een verfijnde vierzitter om optimaal te genieten van de reis? Of toch liever een lichtgewicht roadster waarbij alles draait om rijplezier? Er is een optie die menigeen vergeet: een brute Amerikaanse "muscle car".

In Amerika is de Ford Mustang misschien wel de eerste keuze wanneer iemand denkt aan een cabriolet of een droomauto. In Europa is de Mustang juist een vergeten model. Dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste daarvan heeft te maken met belastingen. De belasting op de aanschaf van een auto is afhankelijk van de CO2-uitstoot van die auto. Ten opzichte van de Europese concurrentie is de CO2-uitstoot van de Mustang torenhoog en daarom is de Ford veel duurder in aanschaf. Daarbij is de Mustang in Amerika juist een heel betaalbare auto en daarom is de techniek veel minder verfijnd dan die van de Europese concurrenten.

Waarom biedt Ford de Mustang dan toch aan in Europa? Vanwege het unieke karakter! Kijk eens naar de foto's! De gemiddelde Europese of Japanse cabriolet is elegant, modern of verfijnd, maar deze Amerikaan schreeuwt kracht, macht en overdaad uit. Een "Vote Trump"-sticker wordt net niet standaard meegeleverd.

Ruimte

Niet alleen de stijl, maar ook de verhoudingen verschillen van die van Europese cabrio's. De Mustang heeft een relatief korte wielbasis, een lange overhang voor en achter en is significant breder dan de Europese tegenstrevers. Bovendien is de motorkap bovengemiddeld lang en zit de bestuurder veel verder naar achteren dan gebruikelijk. Dat geeft, samen met de diepe zit, een geborgen en tegelijkertijd machtig gevoel. De Mustang is dus al anders bij het instappen!

Vanwege de ongebruikelijke verhoudingen is de bagageruimte groter dan gemiddeld. De ruimte achterin is uiterst gering, maar voldoende voor een kinderzitje.

Cabrio

Ford kiest voor een stoffen cabriodak, dat deels handbediend is. De kap wordt met een beugel losgemaakt of vastgezet en opent of sluit vervolgens elektrisch. Een geluid om aan te geven dat het openen of sluiten is voltooid ontbreekt en ook worden de zijruiten niet automatisch gesloten nadat de kap is gesloten. Daarbij blijvenmet geopend dak tussen de achterste zijruiten en de achterbank grote gaten zichtbaar. Deze kunnen worden opgevuld met kunststof panelen die de bestuurder hier zelf tussen moet klemmen. Dit kost slechts enkele seconden, maar vereist wel in- en uitstappen bij het openen of sluiten van het dak.

De kwaliteit van de cabriokap is ruim voldoende. Op de snelweg zijn geluiden van het overige verkeer duidelijker hoorbaar dan in de Mustang Coupé, maar storend of vermoeiend is dit niet. Wel valt op hoge snelheid op dat de (glazen) achterruit flink beweegt en dat maakt het beeld in de binnenspiegel minder rustig. Ten opzichte van de Coupé tordeert de cabriolet duidelijk meer, maar storend is dit niet.

Met geopend dak is het comfort tot zo'n 80 km/u prima. Met gesloten zijruiten zijn de windgeluiden ook tot 100 km/u beperkt. Bij hogere snelheid nemen de geluiden van de rijwind sterk toe en wordt een goed gesprek voeren of luisteren naar de radio lastig.

Uitrusting

En als het over de radio gaat... die is sinds de facelift van 2017 heel modern! De opzet van de Mustang mag dan eenvoudig Amerikaans zijn, de uitrusting is gelijk aan die van de meest moderne Europese modellen van Ford. Dat betekent dat de Mustang deels zelfstandig kan rijden, verkeersborden leest en beschikt over een modern infotainment-systeem met B&O audiosysteem.

De analoge klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. Daarom kan de bestuurder zelf kiezen welke informatie wordt getoond. Dat gaat zo ver, dat zelfs zaken zoals een "luchtmassameter" en een G-kracht meter beschikbaar zijn.

„In feite heeft de Mustang helemaal geen concurrentie en dan doet de prijs er ook niet meer toe“

Motoren

Zoals eerder aangegeven: in Europa wordt de Mustang fiscaal gestraft voor de hoge CO2-uitstoot. Daarom is naast de iconische 5.0 liter V8 motor ook een meer beschaafde 2.3 liter viercilinder leverbaar. Om te voldoen aan de laatste emissie-eisen is het vermogen van deze krachtbron teruggebracht van 317 naar 290 pk. Bovendien is de Mustang voortaan leverbaar met de nieuwste 10-traps (!) automaat van Ford en dat scheelt significant in de uitstoot (-18 gram per kilometer). Desondanks blijven de CO2-emissie en het verbruik veel hoger dan die van soortgelijke Europese cabrio's met een soortgelijk vermogen.

Opnieuw is het karakter van de Mustang echter compleet anders! Het vermogen wordt aanvankelijk heel beschaafd opgebouwd. Wanneer het gaspedaal ook maar iets dieper wordt ingetrapt, worden alle paardenkrachten als een lawine losgelaten op de achterwielen. Daarbij klinkt (met de optionele sport-uitlaten) een geluid dat doet vermoeden dat er veel meer dan een viercilinder onder de motorkap ligt. Tijdens de testrit is voornamelijk gereden met ingeschakelde tractie-controle, want ook deze basismotor rookt met gemak een set banden op!

Weggedrag

Een van de manieren om de Mustang in Amerika betaalbaar te maken, is door te kiezen voor een relatief eenvoudig onderstel. Moderne Europese en Aziatische auto's maken alles makkelijk. De bestuurder van zulke auto's kunnen met kamikaze-snelheden een bocht insturen en de perfecte balans en geavanceerde computers maken vervolgens alles makkelijk. Bij de Ford Mustang is juist voelbaar hoe het mechaniek en de banden moeten werken om hoge bochtsnelheden mogelijk te maken (de testauto is niet voorzien van het optionele "MagRide").

Of dit een voor- of een nadeel is, is puur persoonlijk. In de handen van een minder ervaren bestuurder is de Mustang absoluut minder snel. Een ervaren chauffeur voelt juist perfect wat er gaande is tussen het mechaniek en het wegdek en kan daarvan juist meer genieten dan in een auto die het werk volledig uit handen neemt.

Conclusie

Is het terecht dat menigeen de Ford Mustang overslaat bij een zoektocht naar de ideale auto voor de zomer? Dat ligt aan de voorkeur van de bestuurder.

In Amerika is de Mustang populair vanwege de lage prijs en grootse prestaties. Het is duidelijk merkbaar waar Ford heeft bezuinigd (dakconstructie, onderstel, materiaalkeuze, motortechniek), maar daar staat in Amerika een scherpe prijs tegenover. In Europa zorgen diezelfde bezuinigingen juist voor een hogere prijs omdat de weinig efficiënte aandrijflijn wordt afgestraft met een torenhoge aanschafbelasting. Een minder verfijnd product voor een hogere prijs dus.

Een kleine week rijden leert echter nog iets: de Mustang is uniek! Zelfs wanneer wordt gekozen voor de basismotor heeft de Mustang het uitgesproken karakter van een echte "muscle car". In feite heeft de Mustang helemaal geen concurrentie en dan doet de prijs er ook niet meer toe.