Autotest | In 2016 introduceerde Ford de Ka+. De eerste kennismaking met dit instapmodel van Ford was overwegend positief. De rijeigenschappen waren uitstekend, de ruimte was goed en de prijs was scherp. Echter... op de motor was bezuinigd en daarom was de auto weliswaar voordelig in aanschaf, maar niet in gebruik. Voor modeljaar 2018 zou dat probleem zijn opgelost. Tijd voor een hernieuwde kennismaking...

De Ford Ka+ is niet meer dan twee jaar geleden geïntroduceerd, maar het model heeft inmiddels een lange historie. De auto begon namelijk als "Figo" in India. Toen Ford een opvolger voor de Ka zocht, werd dit budgetmodel aangepast aan de Europese eisen en wensen en in Europa gepresenteerd onder de naam "Ka+". De aanpassingen zaten in de wielophanging, de geluidsisolatie, de veiligheid en de uitrusting.

Modeljaar 2018

En voor modeljaar 2018 is de auto opnieuw aangepast. Dat begint met kleine zaken die de auto nauwelijks duurder, maar wel praktischer maken. Nog steeds biedt Ford geen navigatiesysteem, maar de integratie met mobiele telefoons is nu een stuk beter verzorgd. Voorheen bood Ford een klem aan waarmee een telefoon op het dashboard kon worden geplaatst. Voortaan ondersteunt Ford zowel Apple Carplay als Android Auto en daarmee is de Ka+ bij de tijd en zelfs klaar voor de toekomst. Immers: applicaties (navigatie en muziek) op de mobiele telefoon zijn inmiddels zo goed, dat ze in de praktijk veelal worden verkozen boven de opties die de autofabrikant zelf aanbiedt.

Optioneel is de Ka+ te voorzien van luxe zoals een licht- en regensensor, parkeerhulp achterop, een elektrisch verwarmbare voorruit en stoelverwarming. De testauto was voorzien van al deze zaken en ze werken in de praktijk allemaal zoals het hoort. Echter, met al deze luxe is de Ka+ bijna even kostbaar als de Fiesta en juist de lage prijs is wat de Ka+ uniek maakt.

Nog steeds valt op dat de afwerkingskwaliteit prima is. De kwaliteit van de materialen geeft nooit de indruk dat dit een budgetmodel is. Daarbij: de wielbasis van de Ka+ is gelijk aan die van de duurdere Ford Fiesta, maar omdat de stoelen in de Ka+ meer rechtop staan biedt deze laatste in de praktijk meer (been)ruimte. Een kleine, maar zeer welkome, aanpassing: de achterklep is nu ook van buitenaf te openen.

Als het gaat om de veiligheid, kiest Ford alleen voor passieve veiligheid. Dat wil zeggen: kreukelzones en airbags. Behalve de wettelijk verplichte tractiecontrole en elektronische stabiliteitssystemen (ESP en ABS), biedt de Ka+ geen actieve veiligheidssystemen die de bestuurder assisteren bij het rijden. De Ka+ waarschuwt niet voor objecten in de dodehoek en remt niet automatisch voor gevaar.

„Met relatief eenvoudige middellen heeft Ford een nieuwe motor ontwikkeld die niet sterk, maar wel soepel is en dat geeft een veel beter gevoel“

Nieuwe motor

Toen de Ka+ in 2016 werd geïntroduceerd, was het belangrijkste kritiekpunt de eenvoudige motor. Om de prijs laag te kunnen houden, koos Ford voor een eenvoudige motor. Daarmee leek de Ka+ weliswaar voordelig, maar het stevige verbruik zorgde voor een hoge prijs per kilometer. Bovendien reageerde de motor traag op het gaspedaal en voelde de auto "lui".

Ook de vernieuwde Ka+ is niet voorzien van Ford's onvolprezen "EcoBoost" motoren. Die blijven simpelweg te kostbaar. Net als het vorige exemplaar heeft de nieuwe motor een inhoud van 1.2 liter. Echter, de nieuwe krachtbron heeft drie in plaats van vier cilinders. Dat zorgt als vanzelf voor minder interne wrijving en dus een lager verbruik. Daarbij is gebruik gemaakt van aluminium, waardoor de motor lichter is en dus minder gewicht hoeft te verplaatsen. Een geïntegreerd uitlaatspruitstuk zorgt dat het uitlaatsysteem sneller opwarmt, waardoor het verbruik lager is.

In de praktijk is de nieuwe krachtbron (85 pk) een grote vooruitgang. De vernieuwde Ka+ komt gemakkelijk van de plek en rolt veel makkelijker uit dan de vorige generatie. Daarbij voelt de motor altijd krachtig, maar wanneer daadwerkelijk om prestaties wordt gevraagd blijven deze uit. Dat lijkt misschien een nadeel, maar in de praktijk maakt dit het rijden heel aangenaam. Dankzij de souplesse voelt de Ka+ nooit als een budgetauto, terwijl het geringe sprintvermogen een kalme en dus zuinige rijstijl afdwingt. Om het in getallen uit te drukken: de Ka+ uit 2016 noteerde een gemiddeld testverbruik van 1 op 17.2, terwijl het testverbruik (2/3 snelweg, 1/3 stadsverkeer) nu 1 op 19.2 bedroeg.

De nieuwe motor kent nauwelijks nadelen. De driecilinder zorgt niet voor extra trilling of extra motorgeluiden; de Ka+ blijft bijzonder stil voor een auto in deze prijsklasse. Wel viel op dat de koelvin zelfs na een koude start begon te draaien. Ook na een langere rit sloeg de koeling vrijwel direct bij het inrijden van de stad aan.

Weggedrag

Een kenmerk van iedere Ford is het verfijnde onderstel en daarmee het uitstekende weggedrag. Daarop wilden de technici bij de eerste Ka+ niet bezuinigen en nog steeds blijven de rijeigenschappen uitstekend voor een auto in dit segment. Het gevoel in de besturing is uitstekend, zonder te vervallen in bijzonder zware of directe besturing. Het onderstel is niet uitgesproken hard of zacht, maar toch is de Ka+ comfortabel op slecht wegdek en is de wegligging prima op hoge snelheid.

Conclusie

De Ford Ka+ is een unieke auto. De Ka+ behoort tot de goedkoopste auto's op de markt, maar is desondanks een slag groter dan de "miniatuurtjes" die andere merken in dit prijssegment aanbieden. Gezien de prijs zijn de rijeigenschappen uitstekend en is de uitrusting goed. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is de Ka+ een stuk moderner geworden, zonder significante prijsverhoging.

Bij de introductie van de Ka+ in 2016 was de eenvoudige motor het belangrijkste minpunt. Die motor was futloos en onzuinig. Met relatief eenvoudige middellen heeft Ford een nieuwe motor ontwikkeld die niet sterk, maar wel soepel is en dat geeft een veel beter gevoel. Bovendien is het verbruik een stuk lager, waardoor de Ka+ nu ook in gebruik voordelig is. Zo is het goed.