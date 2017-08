Rij-impressie | De Ford Fiesta is al ruim 40 jaar op de markt. De Fiesta dankt zijn lange bestaan aan een succesfactor die in vier decennia niet is veranderd: rijplezier. Voor de geheel nieuwe Fiesta benadrukt Ford dat nog eens extra met de slogan: "More dynamic than ever". Is de Fiesta ook in 2017 een echt feestnummer?

Ooit had Ford het alleenrecht op rijplezier. Of beter gezegd: op de combinatie van rijplezier en comfort. Andere merken boden of comfortabele of sportieve compacte auto's aan. Ford was het enige merk dat beide succesvol wist te combineren.

Maar helaas voor Ford weten andere merken inmiddels ook uitstekend sturende auto's aan te bieden die tegelijkertijd volop comfort bieden. Natuurlijk heeft Ford het onderstel voor de Fiesta 2017 nog verder weten te verfijnen, maar het verschil met de concurrentie is desondanks kleiner dan voorheen.

Om zich toch duidelijk te kunnen onderscheiden van de concurrentie zocht Ford het dit keer in andere zaken. Voortaan is de Fiesta leverbaar in vier uitgesproken "smaken": een avontuurlijke "Active", een luxueuze "Vignale", een sportieve "ST-Line" en natuurlijk een alledaagse versie.

Ontwerp

Toch is die alledaagse versie ("Titanium" of "Trend") alles behalve gewoontjes. De Fiesta heeft namelijk een sprong vooruit gemaakt als het gaat om luxe en verfijning. Voor wie op zoek is naar een functionele en vooral voordelige compacte auto biedt Ford sinds kort de Ka+ aan. Dat gaf Ford de vrijheid om de Fiesta naar een hoger plan te tillen, zonder klanten die op zoek zijn naar een basismodel teleur te stellen.

Terwijl de vorige Fiesta (2008 - 2017) een scherp en uitgesproken lijnenspel had, heeft het model voor 2017 veel zachtere lijnen. Volgens de ontwerpers zijn die lijnen zo gekozen dat ze "de buitenwereld op een opwindende manier reflecteren". Daarbij doet een sprekende kleur ook wonderen voor de uitstraling!

De Fiesta is gemiddeld groot voor een auto in dit segment en biedt daarom ook gemiddelde binnenruimte. Alhoewel de verhoudingen tussen de voorruit, stuurhoek en stoelen volgens Ford standaard zijn, stootte de testrijder zich bij het instappen meer dan eens aan de zonnekleppen. Let ook op dat de inhoud van de bagageruimte van de drie- en vijfdeurs iets verschilt. Nog iets om rekening mee te houden: alleen als de auto is uitgerust met een panoramadak, is de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.

Uitrusting

Het interieur is ontworpen door de Nederlander Anko Leenarts en wordt gekenmerkt door eenvoudige, elegante lijnen. Geheel volgens de laatste trend is het aantal knoppen zo veel mogelijk beperkt. Voor zover mogelijk, worden functies via het centrale beeldscherm bediend.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering is dat een 8 inch, 6.5 inch of helemaal geen beeldscherm. In dat laatste geval voorziet Ford in een houder voor de mobiele telefoon van de bestuurder, die vervolgens dienst doet als beeldscherm en brein van de auto. Wanneer wordt gekozen voor het audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Ford, is de functionaliteit uitgebreid en de bediening eenvoudig. De klank van het optionele audiosysteem van B&O Play is bovendien uitstekend.

En daarmee is de trend gezet! Naast het feit dat de Fiesta in vier uitgesproken stijlen leverbaar is, is de Fiesta een technologisch wonder geworden. Inmiddels voorzien veel autofabrikanten ook hun kleine modellen van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen van de grote modellen. Ford gaat echter een stap verder door de Fiesta als eerste te voorzien van alle nieuwe technieken!

Denk daarbij aan een camera die meekijkt met de bestuurder, zodat de computer kan waarschuwen (of remmen!) voor gevaar. Bijzonder daarbij is dat het systeem in staat is om voetgangers te herkennen en bovendien ook in het donker functioneert. De Fiesta herkent verkeersborden, kan automatisch afstand houden ("adaptive cruise-control"), bedient het grootlicht zonder ander verkeer te verblinden, houdt de auto binnen de belijning van het wegdek, detecteert vermoeidheid bij de bestuurder en kan zelfstandig inparkeren (incl. bediening van de rem!).