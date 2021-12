Ford Fiesta

Ford prijst vernieuwde Fiesta

9 december 2021 | Ford heeft prijskaartjes gehangen aan de vernieuwde Fiesta. De vormgevers van Ford hebben de Fiesta expressiever gemaakt en elke uitvoering heeft een sterk eigen karakter, met kenmerkende designelementen vanbinnen en -buiten. Aan de voorzijde vallen de hogere motorkap, de opnieuw ontworpen koplampen en hoger geplaatste grille op. Aan de achterzijde is de verlichting nu voorzien van een zwarte omlijsting en de optionele LED-achterlichten zijn afgewerkt in Premium Black. De zeven nieuwe velgdesigns vormen - samen met de twee nieuwe carrosseriekleuren Boundless Blue en Beautiful Berry, een fraaie finishing touch. De snelle Fiesta ST is nu ook verkrijgbaar in Mean Green.

Op zoek naar een Ford Fiesta?

bynco heeft er 80 vanaf € 10.295,-

