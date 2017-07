Autotest | Wie het beste product aanbiedt, heeft het meeste succes. Logisch. Maar wat voor de ene klant het beste product is, is dat niet voor de andere klant. Daarom is de nieuwe Ford Fiesta beschikbaar in diverse varianten met ieder een heel eigen karakter. Maak kennis met de vele gezichten van de Fiesta.

Optioneel levert Ford een hoogwaardig audiosysteem dat is ontwikkeld in samenwerking met "B&O Play" . Met de juiste instellingen klinkt dit rijk, helder en realistisch.

Terwijl de vorige Fiesta twee actieve veiligheidsvoorzieningen bood, telt de nieuwe Fiesta er zeventien. De auto is rondom voorzien van sensoren. Daarmee kijkt de Fiesta dag en nacht (!) mee met de bestuurder. Tijdens in- en uitparkeren, manouvreren, rijden in de stad en op de snelweg assisteert de elektronica de bestuurder. In de praktijk werkt dit prima en werd het nooit als storend ervaren.

De belangrijkste vernieuwing voor iedere Fiesta 2017 zit in de uitrusting. Ford wil nieuwe techniek niet alleen beschikbaar stellen op de topmodellen, die voor een klein publiek bereikbaar zijn. In plaats daarvan kiest Ford de Fiesta uit om een reeks nieuwe technieken te introduceren. Daarom is de Fiesta nu zelfs het meest geavanceerde model van Ford!

De bekleding van de stoelen en zelfs het dashboard straalt een klasse en warmte uit die uniek is voor een compacte auto. De stoelen zien er niet alleen bovengemiddeld goed uit, maar zitten ook zo (alhoewel een iets langer zitvlak welkom zou zijn). Instappen in de Fiesta Vignale voelt daarom als een voorrecht en dat is bijzonder voor een auto als deze.

Wie kiest voor een vijfdeurs Vignale, ervaart de Fiesta als een compleet andere auto. Bij de Vignale draait alles om luxe en de aankleding is daarom ongekend weelderig voor een auto in dit segment. Waar de ST-Line strak en modern is, is de Vignale chique en uitnodigend.

De ruimte achterin de Fiesta is redelijk. Alleen dankzij de zachte achterzijde van de voorstoelen, kunnen volwassenen achterin de benen kwijt. De hoofdruimte achterin is matig, zeker in combinatie met het optionele panoramadak. De hoofdsteunen achterin zijn te laag om daadwerkelijk bij te dragen aan de veiligheid.

De ruimte voorin is daarom ook gemiddeld voor een auto in dit segment. De ervaring is echter bijzonder. Bij de ST-Line draait alles om sportiviteit. De stoelen van de ST-Line zijn stevig en bieden extra zijdelingse steun. Zwart voert de boventoon, afgewisseld met rode accenten.

Onderhuids zijn alle varianten van de Fiesta 2017 (vrijwel) gelijk. Ten opzichte van de vorige generatie is de nieuwe Fiesta langer (+7 cm) en breder (+2 cm) geworden. In vergelijking met de concurrentie blijft de Fiesta daarmee gemiddeld groot.

Eerst even voorstellen. De zevende generatie van de Ford Fiesta is naast de alledaagse uitvoering leverbaar als sportieve "ST-Line" , avontuurlijke "Active" en luxueuze "Vignale" . Voor deze test is gereden met de twee uitersten: de ST-Line en de Vignale.

Benzine

Voor deze testrit met de top-versies van de Fiesta, is ook gereden met de top-motoren. Fords overbekende 1.0 liter driecilinder "EcoBoost" benzine-motor is leverbaar in een 140 pk / 180 Nm sterke variant. Daarmee presteert de Fiesta niet alleen uitstekend, maar worden die prestaties ook nog eens met heel veel gemak neergezet (testverbruik: 6 liter per 100 km).

Het is dat gemak waardoor de Fiesta absoluut niet voelt als een compacte of voordelige auto. Ford wil met de Fiesta mensen verleiden die nu in een grotere auto rijden, en mede dankzij de EcoBoost motor zal dat zeker lukken.

Diesel

De 1.5 liter dieselmotor (120 pk) is zo stil en verfijnd dat de testrijder zich in eerste instantie afvroeg of Ford wel de juiste auto had meegegeven. Het ontbreekt de diesel aan het uitgesproken karakter dat de benzinemotor tekent. In plaats daarvan is de TDCi een echte kilometervreter die bijna onmerkbaar lange afstanden aflegt (testverbruik: 4.3 liter per 100 km).

Bij de basis-uitvoering en de ST-Line is de motor goed hoorbaar. Dan valt op dat Ford het roffelende geluid dat kenmerkend is voor driecilinder motoren nauwelijks onderdrukt. De luxe versies (Vignale en Titanium) zijn dankzij een geluidswerende voorruit en extra geluidsisolatie in de wielkasten merkbaar stiller.

Weggedrag

Het sterkste punt van de Fiesta is altijd het weggedrag geweest. Als geen ander weet Ford rijplezier en comfort te combineren, zonder te vervallen in kostbare systemen met bijvoorbeeld een variabel onderstel. De zevende generatie van de Fiesta heeft echter een heel ander karakter gekregen.

De nieuwe Fiesta heeft namelijk een ongebruikelijk ingetogen karakter. De besturing is lekker zwaar en geeft een goed gevoel met het mechaniek, waardoor het vertrouwen in de auto niets te wensen overlaat. In absoute zin blijft de wegligging uitstekend, maar de Fiesta loopt er niet meer mee te koop.

Dat wil zeggen, in de luxueuze varianten. De ST-Line is voorzien van een verlaagd onderstel (-10 mm), een directere besturing, sterkere torsiestaven en stuggere veren. Daarmee voelt de auto lichtvoetiger en dynamischer; zo toont de Fiesta zijn vele gezichten en is er voor ieder wat wils.

Conclusie

Met de zevende generatie van de Fiesta is Ford een nieuwe weg ingeslagen. Het feestnummer van weleer heeft meerdere gezichten gekregen. Naast de basisversie zijn er uitgesproken sportieve, avontuurlijke en luxueuze uitvoeringen. Alhoewel de aanpassingen zijn beperkt tot de aankleding en fijnregeling van het mechaniek, is het verschil in karakter overduidelijk.

Wie kiest voor een sportieve versie (ST-Line) krijgt een levendige, speelse auto die opvalt en van zich laat horen. De luxe varianten zijn meer ingetogen en leggen de nadruk op rust en comfort. In alle gevallen loopt de Fiesta voorop met slimme elektronica en actieve veiligheid.