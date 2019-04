Ford presenteert nieuwe Explorer

2 april 2019 | De nieuwe Ford Explorer maakt zijn Europese debuut tijdens het Go Further evenement in Amsterdam. De speciaal voor Europa ontwikkelde plug-in hybride versie van Amerika's bestverkochte SUV verschijnt in de eerste helft van volgend jaar bij de Nederlandse Ford dealers.

De Ford Explorer Plug-In Hybrid is meer dan vijf meter lang, twee meter breed en bijna twee meter hoog. Het interieur biedt plaats aan zeven personen. De passagiers op de eerste en tweede zitrij profiteren van meer dan een meter been- en hoofdruimte en meer dan 1,5 meter schouderruimte. Ook op de derde zitrij kunnen dankzij de 96 cm hoofdruimte, een meter schouderruimte en 83 cm beenruimte ook volwassenen gemakkelijk plaatsnemen.

De standaard Easy Fold stoelen met Power Raise voor de derde zitrij en Easy Fold stoelen voor de tweede zitrij zijn in te klappen om een volledig vlakke laadvloer en een bagageruimte met een inhoud van 2.274 liter te creëren. In het interieur zijn twaalf bekerhouders en diverse opbergmogelijkheden met een totale capaciteit van 123 liter verwerkt.

De nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid komt als sportieve, door Ford Performance geïnspireerde, ST-line uitvoering naar Nederland. De nieuwe Ford Explorer wordt aangedreven door een 3.0-liter EcoBoost V6-benzinemotor en een elektromotor/generator die samen 331 kW (450 pk) vermogen en 840 Nm trekkracht produceren. De Explorer Plug-In Hybrid kan afstanden tot 40 kilometer volledig elektrisch en dus emissievrij afleggen.

De bestuurder kan met de vier rijmodi - EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge - de elektrische aandrijving van de Explorer Plug-In Hybrid in alle omstandigheden optimaal benutten. Wanneer de laadstatus van het accupakket zijn minimum bereikt heeft, schakelt de Explorer automatisch over naar de rijmodus EV Auto. Dan ondersteunt de elektromotor de EcoBoost motor met de tijdens de rit teruggewonnen energie om brandstof te besparen. De Explorer Plug-In Hybrid verbruikt 3.4 l/100 en heeft een CO2-uitstoot van 78 g/km.

Dankzij de hybride aandrijflijn en de mogelijkheid om het maximale vermogen van beide krachtbronnen samen te benutten, kan de Ford Explorer Plug-In Hybrid een aanhanger van 2.500 kg trekken. Het Blind Spot Information System waarschuwt daarbij voor voertuigen in de dode hoek. Zelfs als er een aanhanger van tien meter getrokken wordt, kan men hierdoor veilig van rijstrook wisselen. De automatische tientrapstransmissie draagt bij aan het beperken van het brandstofverbruik en de verfijning van het rijgedrag.

De vierwielaandrijving analyseert op basis van input van tientallen sensors elke tien milliseconden de snelheid, gierhoek, buitentemperatuur, mate van wielslip en of de auto een aanhanger trekt, om te bepalen of extra tractie vereist is. De volledig nieuwe tussenbak bevat een elektromechanische koppeling die continu en binnen 100 milliseconden de verdeling van het vermogen over de wielen aanpast aan de mate van grip. Net als de automatische tientrapstransmissie maakt het zelflerende systeem gebruik van algoritmes om zich continu te verbeteren en aan de omstandigheden aan te passen.

Met de rijmodi van het Terrain Management System kan de bestuurder het rijgedrag aanpassen aan de weg-, weer- en terreinomstandigheden. De rijmodi Normal, Sport, Trail, Tow/Haul, Eco, Deep Snow en Sand worden in een unieke grafische weergave op het 12.3-inch instrumentencluster getoond. Hill Descent Control komt daarbij in actie om steile afdalingen in het terrein gemakkelijk te maken.

Het optionele Active Park Assist 2 maakt parkeren eenvoudiger. Het systeem herkent geschikte parkeerplaatsen en neemt, zodra de bestuurder de transmissie in neutraal zet en een knop op de middenconsole ingedrukt houdt, de bediening van de transmissie, het gaspedaal, de rem en het stuur over om de auto te parkeren. Met de Park-Out Assist kan de Explorer ook volledig autonoom de parkeerplaats verlaten.

Het Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert waarschuwt de bestuurder tijdens het achteruit uitparkeren als er voertuigen kruislings achterlangs passeren. Als de bestuurder niet reageert, remt Cross Traffic Alert zelf de auto af om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Reverse Brake Assist gebruikt radar en ultrasonische sensors om voertuigen te detecteren die zich in de baan van de achteruitrijdende Explorer Plug-In Hybrid bevinden. Dankzij de beelden van de naar voren, naar achteren en opzij gerichte camera's die geprojecteerd worden op het 10.1-inch touchscreen, kan de bestuurder zijn omgeving makkelijk in de gaten houden.

Pre-Collision Assist met voetgangers- en fietsersdetectie waarschuwt de bestuurder als voetgangers en fietsers het pad van de auto kruisen. Op het moment dat een ongeluk dreigt en de bestuurder niet op de waarschuwingen reageert, remt het systeem de Explorer automatisch af.

Het rijden in de file, op de snelweg en over lange afstand wordt minder vermoeiend met het gebruik van de Adaptive Cruise control (ACC) met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring. Deze systemen zorgen ervoor dat de Explorer Plug-In Hybrid genoeg afstand tot zijn voorligger houdt en in het midden van de rijstrook blijft rijden. Speed Sign Recognition herkent de borden langs en boven de weg die de maximumsnelheid aangeven en past de snelheid van de Explorer daarop aan.

Stop & Go stelt de ACC in staat in file-verkeer te rijden en brengt de Explorer zo nodig geheel tot stilstand. Wanneer het verkeer binnen drie seconden weer gaat rijden, brengt het systeem de auto weer in beweging. Als het verkeer langer dan drie seconden stilstaat, kan de bestuurder een knop op het stuurwiel indrukken of zachtjes het gaspedaal indrukken, om weer te gaan rijden.

Lane-Centring herkent de wegmarkeringen en zorgt er, wanneer de ACC ingeschakeld is, door middel van subtiele stuurbewegingen voor dat de Explorer in het midden van de rijstrook blijft rijden. Lane-Centring werkt tot snelheden van 200 kilometer per uur en waarschuwt de bestuurder met optische en geluidssignalen als het opmerkt dat de bestuurder te weinig actief de Explorer bestuurt.

Het Lane-Keeping System en Evasive Steering Assist zijn ook veiligheidssystemen die helpen een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Post-Impact Braking treedt in werking na de eerste impact van een ongeluk om een tweede impact te voorkomen of de gevolgen te beperken.

De standaarduitrusting van de Ford Explorer Plug-In Hybrid omvat onder meer een automatische tientrapstransmissie met E-Shift draaiknop, verwarmbare en gekoelde tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, een verwarmbare tweede zitrij, een draadloze oplader voor de smartphone, een verwarmbaar stuurwiel, oprolbare zonwering bij de tweede zitrij en privacy glas vanaf de B-stijl naar achter.

Dankzij FordPass Connect verandert de Explorer Plug-In Hybrid in een mobiele wifi-hotspot waarvan maximaal tien apparaten kunnen gebruikmaken. Live Traffic-updates helpen de bestuurder files te vermijden, terwijl passagiers onderweg entertainment kunnen streamen. Diverse functies van de FordPass smartphone app kunnen gebruikt worden via FordPassConnect: Voertuiglocatie, om de auto terug te vinden in overvolle parkeerplaatsen; Status van het voertuig, om onder meer de brandstofvoorraad, het alarm en het onderhoudsinterval te controleren; Op afstand de Explorer ontgrendelen en vergrendelen; Remote Start voor Explorers met een automatische transmissie.

Het verticaal geplaatste 10.1-inch touchscreen is voorzien van capacitief glas dat ook gebruikt wordt in smartphones en tablets. Het speciale glas draagt bij aan de snelle en intuïtieve bediening van het SYNC 3 infotainmentsysteem. De bestuurder kan ook via stemcommando's eenvoudig de audio, navigatie, gekoppelde smartphones en klimaatcontrole bedienen.

Het touchscreen staat in verbinding met het 12.3-inch digitale instrumentencluster waarop de bestuurder informatie krijgt over de hybride aandrijflijn, zoals de krachtoverbrenging, het opladen en suggesties voor efficiënt rijden. Het digitale instrumentencluster is net als het 8-inch infotainmentscherm standaard in de Explorer ST-Line.

Een aantal steeds terugkerende designkenmerken maken de Explorer al 29 jaar herkenbaar. De zwarte voor- en achterruitstijlen, het aflopende 'zwevende' dak en de korte overhang aan de voorzijde dragen bij het sportieve uiterlijk van de SUV.