Ford Explorer Plug-In Hybrid nu te bestellen

23 december 2019 | Ford Nederland heeft de Explorer Plug-In Hybrid geprijsd. De speciaal voor Europa ontwikkelde geƫlektrificeerde versie van Amerika's bestverkochte SUV heeft een relatief efficiƫnte aandrijflijn en een riante standaarduitrusting. De prijslijst bevat een uitvoering: de ST-Line. De enige keuze die nog gemaakt moet worden is de kleur. Alle comfortopties en assistentiesystemen zijn namelijk standaard.

De nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid combineert een 257 kW (350pk) sterke 3.0-liter V6 EcoBoost benzinemotor met een 74 kW (100pk) sterke elektromotor die samen een systeemvermogen van 336 kW (457pk) en een maximumkoppel van 825 Nm produceren. De Explorer Plug-In Hybrid kan in theorie tot 48 kilometer volledig elektrisch rijden en een aanhanger met een geremd gewicht van 2.500 kg trekken.

Met de vier rijmodi (EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge) is de elektrische aandrijving van de Explorer Plug-In Hybrid onder uiteenlopende omstandigheden optimaal te benutten. De Explorer Plug-In Hybrid verbruikt in theorie gemiddeld 2.9 l/100 km en heeft een CO2-uitstoot van 66 g/km.

De ST-Line is onder meer voorzien van 10-weg elektrisch verstel-, verwarm- en ventileerbare voorstoelen met multicontour-massagefunctie, een verwarmbare tweede zitrij en een elektrische inklapbare 'Power Raise' derde zitrij. Een 1.000 Watt sterk B&O audiosysteem, een in twee delen te openen panoramadak, lederen bekleding, Full LED-verlichting en een handsfree elektrisch bedienbare achterklep zijn eveneens standaard. Handig zijn de 360 graden-camera's die automatisch worden gewassen wanneer ze vuil zijn.

Het 7-zits interieur met bagageruimte (tot 2.274 liter) is uitgerust met voorzieningen zoals Active Noise Control, het SYNC 3 infotainmentsysteem met connectiviteit en stembediening, een 12.3-inch digitaal instrumentencluster en een verticaal geplaatst 10.1-inch Portrait Touch&Swipe screen. FordPass Connect maakt de Explorer Plug-In Hybrid tot een mobiele wifi-hotspot voor tot tien mobiele apparaten. Live Traffic-updates helpen de bestuurder files te vermijden, terwijl passagiers onderweg muziek of video's kunnen streamen. Met de FordPass smartphone-app kunnen onder meer de locatie en status van de Explorer worden ingezien en is hij op afstand te ontgrendelen, vergrendelen én te starten.

Ook op het gebied van bestuurdersassistentie biedt de Explorer Plug-in Hybrid Reverse Brake Assist, Active Park Assist, BLIS, Cross Traffic Alert en Active Braking. Met de eveneens standaard aanwezige Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring houdt de Explorer Plug-In Hybrid genoeg afstand tot zijn voorligger en blijft hij in het midden van elke rijstrook. Speed Sign Recognition herkent de snelheidsborden langs en boven de weg en past indien gewenst de snelheid van de Explorer daarop automatisch aan. Het Lane-Keeping System en Evasive Steering Assist helpen een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Post-Impact Braking treedt in werking na de eerste impact van een ongeluk om een tweede impact te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Van buiten onderscheidt de ST-Line zich met een sportieve bodykit, zwarte afwerkingsdetails, 20-inch lichtmetalen velgen en het extra donkere Privacy Glass vanaf de B-stijl. Van binnen is de sportieve inborst van de plug-in hybride te herkennen aan onder meer de sportieve voorstoelen, de rode stiksels, de ST-Line sierpanelen en ST-Line dorpellijsten.

De nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid is per direct te bestellen vanaf € 80.040 (fiscale waarde € 78.840). De eerste exemplaren van de hybride van Ford arriveren in juni 2020 in Nederland.