Juist omdat de Firefly is bedoeld voor de Europese markt, is de auto in Europa door een team van Europeanen ontwikkeld. Echter, toen het Chinese moederbedrijf het resultaat zag, besloot het de auto ook in China te gaan verkopen. De eerste exemplaren gaan naar de Chinese markt en daarom zijn voor deze eerste kennismaking handgebouwde prototypes gebruikt.

De naam "Firefly" is niet zomaar gekozen. Een vuurvliegje is klein, wendbaar en energiek. Omdat er voorlopig slechts één model is gepland, heet het merk "Firefly" en het enige model ook "Firefly" (vergelijk het met de "Mini" van "Mini"). De vormgevers zijn met de naam aan de haal gegaan en tekenden voor- en achterlichten die bestaan uit meerdere facetten; net als de facetogen van een vlieg. Vervolgens heeft Firefly goed gekeken naar geliefde modellen in Europa, want er zijn elementen van de Renault 5, Lancia Ypsilon en Honda e in terug te vinden. Heel origineel: de Firefly heeft lichtmetalen velgen én wieldoppen (zie foto van de zijkant). In de winter kunnen de wieldoppen dan de velgen beschermen.

Qua maatvoering is de Firefly gemiddeld groot voor een auto in dit segment. De bouwkwaliteit is die van een auto uit een hoger segment; daarin is duidelijk de invloed van Nio terug te zien.

Ruimte

Toch gaat Firefly een stap verder dan alleen het combineren van gewilde stijlelementen. De opzet is ook heel doordacht! Door te kiezen voor een lange wielbasis is de ruimte achterin bovengemiddeld goed. Volwassenen zitten heel behoorlijk achterin en dat is meestal anders in dit segment. Door te kiezen voor achterwielaandrijving heeft de Firefly behalve een keurige bagageruimte zelfs een zeer grote bergruimte onder de motorkap ("frunk" in Amerikaans jargon).

„Qua software ligt Firefly ver voor op andere auto's in dit segment“

De ruimte voorin is gemiddeld, maar dankzij een slimme indeling toch anders. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om van de ene naar de andere stoel te bewegen en dat kan praktisch zijn op zeer krappe parkeerplaatsen. Het interieur heeft volop bergruimte met grote deurvakken, een prullenbak in de middentunnel, een vak onder de bijrijdersstoel en een vak onder de achterbank.

Ergonomie

Net als Nio kiest Firefly voor een minimalistisch interieur. Bovenop de stuurkolom staat een klein beeldscherm en centraal op het dashboard is een groter display te vinden. Het aantal knoppen is minimaal, want alles wordt via het stuurwiel en/of gesproken commando's bestuurd. De versnellingshendel zit aan de stuurkolom voor een opgeruimde aanblik en meer bergruimte in de middentunnel.

De gevestigde orde heeft overduidelijk problemen met het ontwikkelen van software. Sommige merken blijven achter, met als gevolg beperkte mogelijkheden of onhandige bediening. Anderen zoeken hun heil bij externe partijen en zijn daar dan volledig van afhankelijk. Nio, en dus ook Firefly, biedt een eigen infotainment-systeem, gebaseerd op een eigen besturingssysteem en zelfs eigen hardware. Alhoewel de Firefly niet over de imposante rekenkracht van een Nio beschikt (die is namelijk klaar voor zelfrijdende functies), is het infotainment-systeem compleet, doordacht en toekomstgericht. Bovendien beloven Nio en Firefly volledige transparantie over de verzamelde gegevens en kunnen klanten deze zelfs opvragen bij de fabrikant.

Een audiosysteem met 14 luidsprekers en ondersteuning voor Dolby Atmos is standaard. Het heeft dankzij deze opzet een rijk en ruimtelijk geluid. Een grappig detail: Nio ondersteunt geen Apple CarPlay of Android Auto omdat de Chinese fabrikant het Amerikaanse Apple en Google geen toegang wil geven tot zijn geavanceerde systemen. Omdat Firefly veel minder geavanceerde techniek gebruikt, ondersteunt deze wél Apple CarPlay en Android Auto.

Elektrische auto

Net als Nio levert Firefly alleen elektrische auto's. De aandrijflijn is echter anders. Firefly gebruikt andere batterijen (exacte details zijn op het moment van schrijven nog onbekend) en denkt dankzij thermische isolatie een warmtepomp overbodig te kunnen maken. In theorie is de batterij eenvoudig te demonteren en daarom zou deze bij een Nio "swap station" onderweg kunnen worden vervangen door een opgeladen exemplaar. Echter, de wielbasis van de Firefly is te kort voor de bestaande mechanische wisselstations. Daarom kan de auto vooralsnog alleen worden opgeladen met een kabel (11 kW bij een publiek laadpunt, 100 kW snelladen).

De actieradius bedraagt ongeveer 300 km en dat is wat Autozine betreft de ideale balans tussen prijs, prestaties, gewicht en milieubelasting. De Firefly biedt een sport, eco en comfortstand. Tevens is er de mogelijkheid tot rijden met één pedaal (stroompedaal intrappen voor accelereren, loslaten voor decelereren). Hiermee komt het verbruik in theorie uit op 14.5 kWh per 100 km en dat is gemiddeld voor een moderne elektrische auto van deze omvang en met deze prestaties (0 - 100 km/u in 8 seconden, topsnelheid 150 km/u).

Zoals eerder genoemd, heeft de Firefly achterwielaandrijving. Dat zorgt niet alleen voor veel bergruimte onder de motorkap, het zorgt ook voor een zuiver gevoel in de besturing en maakt het mogelijk om de voorwielen extra ver in te draaien. De draaicirkel is daarom zeer klein.

Conclusie

Biedt de Firefly de kwaliteiten van Nio tegen een lagere prijs? Zonder proef te rijden, en alleen op basis van een kennismaking in een showroom, is het eerste antwoord: "ja". De sterkste motoren en de meest luxueuze uitvoeringen van de gevestigde orde biedt Nio als basismodel aan tegen een basisprijs. Iets soortgelijks doet Firefly nu voor compacte auto's. Het zoekt het echter niet in excessieve prestaties of overdadige luxe. In plaats daarvan combineert Firefly alle stijlelementen die in de smaak vallen bij Europeanen en combineert dat met veel (berg)ruimte en een rijke uitrusting. De elektrische aandrijflijn biedt een geslaagde balans tussen gewicht, prestaties en wendbaarheid.

Tenslotte weet de Chinese fabrikant precies waar de zwakke punten van de gevestigde orde zitten en legt daar de nadruk op. Qua software (infotainment, actieve veiligheid, zelfrijdende functies) ligt Firefly ver voor op andere auto's in dit segment. Als de Europese en Japanse fabrikanten al in staat zijn om dit allemaal aan te bieden, dan zeker niet tegen deze prijs. Kortom: deze Firefly kan wel eens een vliegende start gaan maken in ons land!