Makkelijk scoren

Voor Fiat was het niet moeilijk om de e-Scudo te realiseren. Sinds enkele jaren maakt de Italiaanse fabrikant namelijk deel uit van de internationale Stellantis-groep. Dat is niet alleen het nieuwe moederbedrijf van Fiat, maar ook van Opel, Peugeot en Citroën. Die merken hadden al een elektrische bus, dus Fiat kon een bestaand ontwerp als basis nemen.

Echter, bij bedrijfswagens gaat het veel minder om gevoel of emotie dan bij personenauto's en draait alles om kosten. Dus heeft Fiat het bestaande ontwerp simpelweg overgenomen. De Fiat Scudo is even groot en bedient zich van dezelfde techniek als de Opel Vivaro. Alleen het patroon van de grille en het logo zijn uniek voor Fiat.

Ruimte

Omdat al vanaf het basisontwerp rekening was gehouden met elektrische aandrijving zijn de batterijen van de e-Scudo in de vloer verwerkt en is de laadruimte ongeacht de gekozen motor gelijk. De laadruimte van de demo is keurig afgewerkt en heeft rechte vormen, zodat ieder laatste hoekje kan worden benut. Omwille van de prijs kiest Fiat niet voor ergonomische hoogstandjes. Het is aan de klant om de bus aan te passen aan de beoogde klus. Het rijklaar gewicht van de e-Scudo (L1H1) bedraagt 1.913 kg, het maximum toelaatbaargewicht 2.840 kg. De e-Scudo mag een aanhanger van 1 ton trekken.

In de cabine valt op dat het dashboard hoog, maar niet vlak is. Het dashboard is onder een hoek geplaatst en loopt af richting de voorruit. Dat is gedaan om een gevoel van veiligheid te geven (barrière tussen de cabine en de buitenwereld), terwijl de hoek ervoor zorgt dat de voorruit tot laag bij de motorkap doorloopt voor optimaal zicht. Het interieur biedt volop bakjes en vakjes, want de fabrikant weet dat een bus voor menig chauffeur als een tweede huis is.

„Dankzij de introductie van een elektrisch aangedreven versie is een grote sprong vooruit gemaakt in comfort en efficiency“

De rest van de cabine is weinig opmerkelijk. Bovendien is de demo voorzien van weinig opties, waardoor alleen het hoogst noodzakelijke aanwezig is. Wel is voorzien in een infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie), een klimaatcontrolesysteem en een camera achterop. Wat onder andere ontbreekt is dodehoekdetectie, alhoewel dat deels wordt goedgemaakt door de bolle vorm van de buitenspiegels. Het audiosysteem klinkt standaard alsof de luidsprekers zijn gemonteerd achter een nat gordijn. Muziek is bombastisch en spraak nauwelijks te verstaan. Alleen door de toonregeling aan te passen (minder bas, meer midden, meer hoog) kan enige helderheid worden geforceerd.

Elektrische bedrijfswagen

Ondanks het feit dat de Scudo de nieuwste toevoeging is aan het aanbod van elektrisch aangedreven bedrijfswagens van Stellantis, maakt de e-Scudo geen gebruik van de nieuwste generatie elektrische aandrijflijnen. De e-Scudo heeft dezelfde accu en dezelfde elektromotor die al jaren door het moederbedrijf worden ingezet. Een gemiste kans voor Fiat om zich te onderscheiden van de andere familieleden!

Net als de andere elektrische bedrijfswagens van het moederbedrijf heeft de e-Scudo een 50 kWh accu die een 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor voedt. Deze brengt het vermogen via één versnelling (daarom bediening als een automaat) over op de wielen.

Voor personenauto's is dat vermogen prima, voor een bedrijfswagen is het net voldoende. Zonder belading en in de sportstand is de e-Scudo lekker vlot. In alle andere modi komt de e-Scudo moeiteloos mee met de verkeersstroom. Juist de souplesse en rust waarmee de e-Scudo presteert zullen als een enorme stap vooruit worden ervaren door chauffeurs die gewend zijn om met dieselmotoren te rijden. Samen met de goede geluidsisolatie zorgt dit ervoor dat de passagiers de rit als minder vermoeiend ervaren en dus fitter op hun bestemming arriveren.

Actieradius en laden

In theorie kan de e-Scudo (L1H1) 231 km afleggen op een volle batterij. Tijdens deze test bij koud weer (ongunstig), maar zonder belading (gunstig) was dat eenvoudig te realiseren. Op een route met lange afstanden en tussendoor enkele "klusjes" in de stad kwam het testverbruik uit op 26.8 kWh per 100 km. Een eerdere test met de technisch identieke Opel Vivaro-e leert dat het verbruik in de zomer op zo'n 22 kWh per 100 km uitkomt.

Opladen kan bij een publiek laadpunt en aan een snellader. De laadaansluiting zit voorop omdat de schuifdeur de stekker zou raken en de noodzakelijke elektronica invloed zou hebben op de laadruimte. Echter, omdat de aansluiting links voorop zit bestaat het risico dat passerend verkeer de stekker raakt en beschadigt. Juist heel slim: de laadkabels kunnen onder de bijrijdersstoel worden opgeborgen zodat ze geen ruimte voor vracht in beslag nemen.

Weggedrag

Omdat een bus is berekend op zware belading, maakt het gewicht van de accu's geen enkele indruk op de Scudo. Het weggedrag is daarom zoals mag worden verwacht van een bus: goedmoedig met de nadruk op veiligheid. Echter, ten opzichte van een bus met verbrandingsmotor is het weggedrag van de e-Scudo opmerkelijk! De accu's in de vloer zorgen voor een laag en centraal zwaartepunt en daarmee is de e-Scudo zonder belading veel stabieler dan een standaard bus.

Conclusie

Fiat introduceert de geheel nieuwe Scudo en dat is... weinig opmerkelijk nieuws! Omdat Fiat deel uit maakt van de Stellantis groep, biedt de Italiaanse fabrikant exact dezelfde bus aan als andere merken van hetzelfde moederbedrijf. De onderlinge verschillen zijn minimaal en beperken zich tot de aankleding. De techniek is identiek.

Dat wil echter niet zeggen dat er iets mis is met de Fiat Scudo! Dit is qua ruimte en rijeigenschappen een prima bus. Dankzij de introductie van een elektrisch aangedreven versie is een grote sprong vooruit gemaakt in comfort en efficiency. Daarbij is elektrisch rijden een makkelijke manier om het groene imago van een bedrijf te verbeteren. Dus toen Fiat de kans schoon zag om met minimale investeringen een geheel nieuwe generatie Scudo te introduceren, greep het die kans. Makkelijk scoren toch?