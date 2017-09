Fiat Tipo nu als S-Design

1 september 2017 | De Fiat Tipo heeft nu een stoere uitstraling dankzij het nieuwe S-Design uitrustingsniveau. Eind september staat de Tipo S-Design bij de Fiat dealer vanaf 26.595 euro. Voor de stationwagon betaalt de consument 1.000 euro meer. Er is een Fiat Tipo vanaf 19.995 euro.

Het S-Design uitrustingsniveau geeft de Fiat Tipo een stoere uitstraling. Zo zijn de grille, mistlampomlijstingen en spiegelkappen voorzien van het glanzend zwarte 'Piano Black', terwijl de portiergrepen zijn uitgevoerd in carrosseriekleur. De achterste zijruiten zijn voorzien van donkergetint privacy glass. De nieuwe, speciaal voor de S-Design ontworpen 17- en 18-inch velgen maken de aanblik compleet. Nieuw is ook de carrosseriekleur 'Grigio Metropoli' (pastel).

Ook het interieur heeft wat veranderingen ondergaan. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van stof (Airtex) en leder. De dubbele stiknaden van de stoelbekleding is ook te vinden op het stuur en de pookknop. 'Piano Black' is toegepast op deurpanelen, middenconsole en dashboard met daarin het instrumentenpaneel in 'Technical Grey'.

De Fiat Tipo S-Design wordt aangedreven door de 120 pk en 215 Nm sterke 1.4 T-Jet-benzinemotor. Eind september staat de Tipo Hatchback S-Design bij de Fiat dealer vanaf € 26.595. Voor de stationwagon betaalt de consument € 1.000 meer.