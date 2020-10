Fiat presenteert 500 3+1

22 oktober 2020 | Fiat presenteert de New 500 3+1. Eerder werden al een cabriolet en hatchback getoond, waarmee de 3+1 de derde versie van de nieuwe, elektrisch aangedreven Fiat 500 vormt. De ontwerpers van Centro Stile werkten met de identieke afmetingen als de cabrio- en hatchback-versies en creëerden een kleine derde deur aan de passagierszijde. Een deur die naar achter opendraait, net als de eerste 500 in 1957.

De derde 'kleine deur' gaat in de tegenovergestelde richting open. Vanwege het ontbreken van een middenstijl kunnen passagiers comfortabeler in de auto komen. Als de kleine deur eenmaal is gesloten, is er geen verschil met de andere 500: dezelfde stijl, dezelfde maat. Wel noteert de 3+1 een gewichtstoename van 30 kg. Qua veiligheid is het vermeldenswaardig dat de 'kleine derde deur' alleen kan worden geopend als het voorste portier al open is, zodat de achterpassagier deze niet per ongeluk kan openen.

Net als de cabrio en hatchback wordt de nieuwe 500 3+1 bij de lancering gepresenteerd in de "la Prima" Opening Edition, die zich onderscheidt door zijn stijl, exclusiviteit, technologie en connectiviteit. Bij de lancering zijn er drie kleuren beschikbaar: Rose Gold, Glacier Blue en Onyx Black. De nieuwe 500 3+1 in "la Prima"-uitvoering wordt gekenmerkt door een reeks exclusieve details: full-LED koplampen met een 'Infinity-design', tweekleurige 17-inch diamantgeslepen velgen en verchroomde sierlijsten rond de ramen en zijkant. Stoelen voorzien van Fiat-monogram, dashboard en tweekleurig stuurwiel in eco-leer, een 'la Prima'-label op de console, in zes richtingen verstelbare voorstoelen en 360 ° 'drone view' parkeersensoren.

"La Prima" is uitgerust met de diverse actieve veiligheidssystemen:

Autonome noodremfunctie met voetgangers- en fietsersdetectie, intelligente snelheidsassistentie en rijbaanbewaking;

Achteruitrijcamera met hoge resolutie en dynamische hulplijnen;

Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) en Lane Centering;

360° parkeer- en dodehoeksensoren;

Automatisch inschakelende koplampen met automatische dimfunctie;

Noodoproepfunctie;

Verkeersbordherkenning;

Elektrische parkeerrem.

Hij beschikt tevens standaard over automatische airconditioning, een sleutel in de vorm van een kiezel, 85 kW snelladen en een 11 kW Mode 3-laadkabel. Ook kan er autonoom gereden worden volgens niveau 2. La Prima is voorzien van het nieuwe infotainmentsysteem UConnect 5: 7 "TFT-display, 10,25 inch touchscreen NAV, DAB-radio, Wireless CarPlay / Android Auto, Uconnect Box (een telematicabox die de verbonden diensten mogelijk maakt) en een draadloze smartphone-oplader.

Naast de speciale introductie-versie, zijn er drie niveaus (instap, midden en high), respectievelijk genaamd ACTION, PASSION en ICON. Dit nieuwe instapmodel 500 is de echte elektrische stadsauto. De 500 Action is uitgerust met een 70 kW-e-motor, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 9,5 seconden en een gelimiteerde topsnelheid van 135 km/u. De volledig elektrische New 500 Action staat vanaf €24.900 in de Nederlandse prijslijsten.

De New 500 Action is bedoeld voor jonge mensen met een hectische levensstijl en een dagelijkse routine van korte ritten. De 500 Action bevat een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 23,8 kWh, wat resulteert in een actieradius van meer dan 180 km in de WLTP-cyclus, of meer dan 240 km wanneer alleen in de stad wordt gereden. Om de batterij van de auto snel op te laden, is de New 500 Action uitgerust met het snellaadsysteem van 50 kW. Het snellaadsysteem biedt ook de mogelijkheid om de auto op te laden met de meegeleverde Mode 2 (3 kW) kabel. De 'Combo 2'-aansluiting op het rechterachterscherm is geschikt voor snel opladen, zowel in wisselstroom als gelijkstroom. Om thuis of in het openbaar op te laden, kunnen klanten ook een driefasige 11 kW Mode 3-kabel of een Wallbox van Mopar aanschaffen.

Ontworpen voor een jong publiek, bevat de nieuwe 500 Action standaard alle ADAS die nodig zijn om in de stad te rijden, zoals 'Drowsy Driver Detection', om de concentratie van de bestuurder te controleren; 'Autonomous Emergency Braking', dat ook fietsers en voetgangers kan herkennen; 'Lane Keep Assist', een systeem dat de bestuurder waarschuwt om weer op zijn rijstrook te komen wanneer het afwijkingen in de baan detecteert; en 'Verkeersbordherkenning', dat verkeersborden leest en de juiste rijsnelheid aanbeveelt. Wat connectiviteit betreft, wordt de New 500 Action geleverd met een infotainmentsysteem dat is ontworpen voor degenen die altijd verbonden willen blijven. Het bestaat uit een smartphonehouder, een bluetooth-verbinding waarbij de smartphone verbinding maakt met de luidsprekers die in de New 500 zijn ingebouwd en een specifieke app voor gebruik van en interactie met de auto. Zo wordt de smartphone het steunpunt van het infotainmentsysteem van de auto.

Wat het exterieur betreft, heeft de Action halogeenkoplampen en 15 inch velgen. Binnenin vindt men de auto-startknop ('Keyless Go'), een elektrische parkeerrem en het herconfigureerbare 7 inch digitale TFT-kleurenscherm waarop de bestuurder alle belangrijke gegevens van de auto kan zien, inclusief actieradius en laadstatus. De interieurbekleding is voorzien van een zwart dashboard, terwijl de stoelen van Seaqual-garen, een geometrisch chevron-motief en zilverkleurige stiksels bevatten.

Het bereik van de nieuwe 500 Passion is 320 km in de WLTP-cyclus, oplopend tot 460 km wanneer alleen in de stad wordt gereden. Hij kan 85 kW snelladen, zodat in 35 minuten tot 80% actieradius geladen kan worden, of tot 50 km in ongeveer 5 minuten. Cruise Control is ook toegevoegd aan de ADAS die standaard op de Action zitten.

Aan de buitenkant is de Passion te herkennen aan zijn 15 inch velgen met een tweekleurige glanzende afwerking. In het interieur vindt men het nieuwe UConnect 5 infotainmentsysteem, met een 7 inch scherm, Wireless CarPlay / Android Auto voor verbonden diensten via de Uconnect Box, en onder meer een DAB-radio. Er zijn twee interieurniveaus: donker met een zwart dashboard en stoelen in Seaqual-garen met chevron-motief en zilverkleurige stiksels, of een lichtere omgeving met een wit dashboard en blauwe stoelen, eveneens met het chevron-motief.

Zoals overal in de line-up, is de Passion uitgerust met een e-Mode-keuzeschakelaar om te kiezen tussen de drie rijmodi 'Normal', 'Range' en 'Sherpa'. De 118 pk sterke motor heeft een vermogen van 87 kW en levert een maximumsnelheid van 150 km/u (begrensd) en accelereert van 0-100 km u in 9,0 seconden en 0-50 km/u in 3,1 seconden. De New 500 Passion staat vanaf €28.600 in de Nederlandse prijslijsten.

De 500 Icon heeft een actieradius tot 320 km in de WLTP-cyclus en alleen als er in de stad gereden wordt tot 460 km. Snel opladen wordt gegarandeerd door het DC-snellaadsysteem tot 85 kW. Het nieuwe infotainmentsysteem in het dashboard wordt geleverd met een 10,25-inch 'cinerama' touchscreen-display, met GPS en het Uconnect 5-systeem. UConnect 5 beschikt ook over het 'Natural Language-interfacesysteem' met spraakherkenning.

Uiterlijk valt de deze versie op door zijn 16 inch lichtmetalen velgen met gepolijste afwerking. Een opvallend detail is het zwarte, knopvrije kiezelsteentje. Een kleine draagbare sleutel die men in de zak of tas draagt, die communiceert met de auto en automatisch de deuren ontgrendelt. Het milieuvriendelijke kiezelsteentje is gemaakt van een speciaal bio-polycarbonaat.

Het dashboard van de 500 Icon is in carrosseriekleur gespoten. Op verzoek is er ook een stoffering met natuurlijk houteffect verkrijgbaar voor het dashboard en het stuur dat is gemaakt van veganistisch materiaal in plaats van leer. De stoffen stoelen met Seaqual-garen en gemêleerd krijtstreepmotief doen volgens de makers denken aan de Italiaanse haute couture. Voor de bekleding is er keuze uit twee kleurvarianten: donkergrijs, met het 500-logo en koperkleurige details, of een lichtgrijze versie gecombineerd met blauwe motiefjes en een zilver 500-logo en -details. De New 500 Icon staat voor €30.600 in de Nederlandse prijslijsten.

En wie zich zorgen maakt over de overstap naar de New 500 Electric, heeft Fiat GOe LIVE binnen handbereik, de gratis app op iOS- en Android-platforms om het gebruik van een 500e te simuleren. De simulatie benadrukt de potentiële economische en ecologische voordelen van het gebruik van de nieuwe 500 in plaats van de huidige auto van de klant. De app biedt ook informatie over de e-Mobility-ervaring en kan laadstations in heel Europa vinden.

Ten slotte heeft FCA zijn Vehicle-to-Grid (V2G) -project gelanceerd, dat elektrische auto-accu's gebruikt om opgeslagen energie te distribueren. In samenwerking met ENGIE Eps en Terna werd onlangs een pilotsysteem ingehuldigd bij Mirafiori, dat binnenkort het grootste ter wereld moet worden, waardoor bidirectionele interactie mogelijk wordt tussen de volledig elektrische auto's van FCA en het elektriciteitsnet. Naast het opladen van de auto's, zal het project hun batterijen gebruiken om netstabilisatiediensten te leveren. Eenmaal volledig operationeel, is het mogelijk om 700 New 500's aan te sluiten, waarbij het systeem wordt aangedreven door 12.000 zonnepanelen op het dak van de fabriek, waardoor de CO2-uitstoot met meer dan 2.100 ton wordt verminderd.

