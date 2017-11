Fiat Fullback nu ook als Cross

8 november 2017 | De Fiat Fullback is er nu ook als Cross. De Cross onderscheidt zich door een extra stoer uiterlijk en een veelzijdig karakter. Bovendien claimt deze topuitvoering het comfort van een luxe personenauto. De nieuwe Fiat Fullback Cross is vanaf het eerste kwartaal 2018 te bestellen bij de Fiat Professional dealer. Prijzen worden later dit jaar bekendgemaakt.

De Fullback Cross is een stoere verschijning met veel onderdelen in zwart, zoals aerodynamische sportbar, 17-inch velgen, grille, side-steps, wielkasten en deurgrepen. Fiat rust de Fullback Cross standaard uit met Bi-Xenon koplampen, LED-dagrijverlichting, dual-zone climate control en cruise control. De stoelen en het stuurwiel zijn met leder bekleed. De voorste stoelen zijn elektrisch verstelbaar en te verwarmen. Het comfort aan boord is compleet dankzij het navigatiesysteem met 7-inch touchscreen, DAB-radio, CD/MP3-speler, Bluetooth en een USB-poort. Op gebied van zijn er standaard zeven airbags (inclusief knie-airbag voor bestuurder), elektronische stabiliteitscontrole 'ESC', aanhanger assistent 'TSA', rijstrook assistent 'LDW' en 'Hill Start Assist' dat achteruitrollen voorkomt bij wegrijden.

De Fullback Cross is 5,28 meter lang, 1,81 meter breed, 1,815 meter hoog en heeft een wielbasis van 3 meter. Ondanks zijn forse voorkomen met dubbele cabine is dit model het meest wendbaar in zijn segment: de draaicirkel van 11,8 meter is relatief klein. Manoeuvreren is extra eenvoudig dankzij de achteruitrijcamera die tot de standaarduitrusting behoort. Verder beschikt de Fullback Cross over een laadvermogen van 1,1 ton en trekgewicht van 3,1 ton.

Het tractiesysteem kent vier verschillende standen en een diff-lock achter. Zo kun men kiezen uit tweewielaandrijving (brandstofbesparend) of vierwielaandrijving (off-road). Bij uitdagend off-road gebruik bestaat de mogelijkheid te kiezen voor lage versnellingen en een mechanisch sperdifferentieel achter.

De pick-up is uitgerust met een 2.4 aluminium turbodieselmotor met 180 pk en 430 Nm maximaal koppel bij 2.500 Nm. Dankzij variabele klepbediening optimaliseert deze krachtbron bovendien brandstofverbruik en emissies. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of automatische vijftraps transmissie met schakelflippers achter het stuur.