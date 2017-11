Fiat Panda

Fiat bouwt miljoenste Panda

17 november 2017 | Vandaag is de miljoenste Fiat Panda van de band gerold in de Italiaanse Pomigliano d'Arco fabriek. De Panda is sinds 2012 de onbetwiste nummer één in Italië en sinds 2016 in zijn segment in Europa.

Het miljoenste exemplaar is een witte Panda City Cross 1.2 met 69 pk benzinemotor die vandaag van de productieband rolde in de Pomigliano d'Arco fabriek nabij Napels. In totaal heeft Fiat meer dan 7,5 miljoen Panda's geproduceerd. In Nederland staat de verkoopteller op bijna 193.000 stuks. De eerste generatie debuteerde in 1980. De huidige generatie, waarvan er nu een miljoen zijn geproduceerd, werd eind 2011 geïntroduceerd. De Panda was de eerste stadsauto die werd uitgerust met vierwielaandrijving (1983) en dieselmotor (1986). In 2004 werd de Panda, als eerste auto uit het A-segment, benoemd tot Auto van het Jaar. In hetzelfde jaar was de Panda bovendien de eerste stadsauto die het Mount Everest basiskamp bereikte op 5.200 meter hoogte. Ook in 2006 een record: de Fiat Panda werd de eerste stadsauto die af-fabriek werd uitgerust met aardgasinstallatie. De Panda Natural Power op compressed natural gas is het bestverkochte CNG/aardgasmodel in Europa. In februari werd het 300.000ste exemplaar verkocht. De installatie is ook voorbereid op groen gas, de hernieuwbare variant van CNG.