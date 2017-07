Fiat 500X

Fiat 500X nu ook als S-Design

24 juli 2017 | De Fiat 500X is voortaan ook leverbaar in S-Design uitvoering. Deze is herkenbaar aan sportieve designelementen en komt daarmee dynamischer voor de dag. De 500X S-Design staat vanaf augustus bij de Fiat dealer vanaf 27.695 euro.

Fiat breidt de keuze van zijn SUV, de 500X, verder uit met de S-Design. Deze speciale uitvoering onderscheidt zich door het donkere afwerkingsthema zowel buiten als binnen de auto consequent door te voeren. Zo zijn portiergrepen, skirts, voorspoiler, omlijsting van achterlichten, kofferklepgreep en spiegelkappen in gepolijst zwart uitgevoerd. Binnenin de auto is een identieke ambiance terug te vinden, dankzij dashboard, middentunnel en deurpanelen die in zwart zijn uitgevoerd. De speciaal voor de S-Design ontworpen stoelen zijn voorzien van sportieve zwarte bekleding met stiksels en logo's in contrasterend brons. De matgroene exterieurkleur 'Verde Militare', bekend van de 500S, is bij zijn grote broer nu exclusief beschikbaar op de 500X S-Design. Verder is deze sportieve Italiaan te bestellen in wit, zwart, grijs en rood. Standaard is de Fiat 500X S-Design onder meer uitgerust met elektrisch verstelbare lendensteun, middenarmsteun voor, keyless entry, Xenon verlichting, privacy glass en zwarte 17-inch lichtmetalen velgen. De Fiat 500X S-Design is zowel met de 1.4 Turbo MultiAir benzinemotor (140 pk) als de 1.6 MultiJet diesel (120 pk) te bestellen. Beide motoren zijn desgewenst te combineren met de automatische DCT-transmissie. Ook is de 500X S-Design als stoere Cross-uitvoering verkrijgbaar. De 500X S-Design staat vanaf augustus bij de Fiat dealer vanaf € 27.695. De prijslijst: 1.4 Turbo MultiAir 140 S-Design € 27.695

1.4 Turbo MultiAir 140 DCT S-Design € 29.195

1.4 Turbo MultiAir 140 S-Design Cross € 28.695

1.4 Turbo MultiAir 140 DCT S-Design Cross € 30.195

1.6 MultiJet 120 S-Design € 29.795

1.6 MultiJet 120 DCT S-Design € 31.295

1.6 MultiJet 120 S-Design Cross € 30.795

1.6 MultiJet 120 DCT S-Design Cross € 32.295