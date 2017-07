Fiat 500 nu als Anniversario

29 juni 2017 | De Fiat 500 bestaat 4 juli 60 jaar. In navolging van de gelimiteerde 500-60th kondigt Fiat een extra jubileummodel aan: de 500 Anniversario. Deze speciale 500 met retro-invloeden staat vanaf juli bij de Fiat-dealer voor 19.095 euro. Private lease is mogelijk vanaf 60 euro per week, inclusief een totaal brandstoftegoed van 500 euro.

Op 4 juli 1957 presenteerde Fiat in Turijn zijn 'grote kleine' auto: de 500. Het model maakte Italië mobiel en was ook internationaal een succes. In 2007 bracht Fiat zijn opvolger op de markt die in 2015 werd opgefrist. Dit jaar is de mijlpaal bereikt van twee miljoen verkochte exemplaren. De 500 Anniversario, met unieke details die op een eigentijdse manier verwijzen naar het icoon uit '57, is een cadeau van Fiat aan alle fans. Mede daarom krijgen 'private leasers' een brandstoftegoed van € 500.

De Fiat 500 Anniversario is leverbaar in twee nieuwe exterieurkleuren -'Sicilia Orange' en 'Riviera Green'die geïnspireerd zijn op de destijds leverbare kleuren op het origineel. Verder zijn de chromen accenten op motorkap en spiegelkappen, de historische Fiat-logo's en 16-inch lichtmetalen velgen in vintage stijl een vette knipoog naar de oer-500. Fiat biedt als alternatief velgen aan die doen denken aan klassieke spaakwielen. Op de achterzijde is cursief 'Anniversario' aangebracht.

Binnenin is de ambiance van de jaren '60 en 'Dolce Vita' doorgevoerd: nieuwe stoelen voorzien van stoffen bekleding met horizontaal streepjesmotief. Het dashboard, biesjes en gestikte 500-logo's op de stoelen komen overeen met de gekozen exterieurkleur. Volledig historisch verantwoord en innovatief tegelijkertijd is de TwinAir Turbo-tweecilinder met 80 pk die desgewenst combineert kan worden met een handbak of Dualogic gerobotiseerde automaat. Modern is bovendien het 7 inch Uconnect-infotainmentsysteem dat tot de standaarduitrusting behoort.

De Fiat 500 Anniversario is, ook als cabriolet, per direct te bestellen en staat vanaf juli bij de Fiat-dealer voor onderstaande prijzen: