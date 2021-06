Fiat Doblo nu als Trekking

2 juni 2021 | Sinds zijn introductie in het jaar 2000 zijn er 1,8 miljoen Fiat's Doblò verkocht. Om dit verkoopsucces te kunnen voortzetten, introduceert Fiat de 4e generatie Doblò als 'S' en Trekking uitvoering.

De 4e generatie Fiat Doblò is voorzien van nieuwe 1.6 MultiJet2 Euro 6D-motoren van 90, 105 en 120 pk die tot 4% zuiniger zijn. De nieuwe besteller is leverbaar in de 'S' uitvoering en als stoere Trekking met offroad uitstraling. De Doblò is nu te voorzien van het nieuwe multimediasysteem met 7 inch touchscreen, inclusief ingebouwde Apple CarPlay en Android Auto-compatibiliteit en de Mopar Connect connectiviteitsdiensten. Wat ongewijzigd is gebleven zijn de B-Link achterwielophanging, het laadvermogen (tot 1 ton) en volume (tot 5,4 m3).

De nieuwe Doblò Trekking is leverbaar met MultiJet Euro 6D turbodieselmotor van 105 en 120 pk. De stoer ogende bestelwagen is standaard voorzien van dakdragers, specifieke voor-en achterbumpers met zogenaamde skidplates, Trekking flankstootlijsten, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning en armleuning èn lendesteun en aan het Trekking logo.

De Trekking staat iets hoger op zijn wielen en dankzij het "Traction+" systeem stuurt hij over een zanderige of modderige bouwplaats. Verder is de auto voorzien van, airconditioning en rechter zijschuifdeur, 7 inch touchscreen multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto.

De Doblò is tevens voorzien van de connectiviteitsdiensten van Mopar Connect:

my:Assistant betekent veilig reizen, hulp krijgen bij een ongeval, pech onderweg of in geval van autodiefstal.

my:RemoteControl maakt toegang tot het voertuig op afstand mogelijk, zodat u bijvoorbeeld de deuren kunt vergrendelen of ontgrendelen vanuit de Uconnect LIVE-app, of uw voertuig op een kaart kuntvinden zodat u de snelste route ernaartoe kunt nemen.

my:Car is een functie om de conditie van de auto te controleren, met directe controle van diverse parameters, variërend van bandenspanning tot onderhoudsschema.

my:Journey geeft inzicht in alle ritten via de Uconnect LIVE app.

My:Fleet Manager vereenvoudigt het wagenparkbeheer van bedrijfswagens en lichte bedrijfswagens met maximale efficiëntie en veiligheid, en biedt alle benodigde tools voor planning, beheer, monitoring en analyse.

De Fiat Doblò S is er vanaf € 11.495 excl. BTW/BPM en de Fiat Doblò Trekking vanaf € 13.395 excl. BTW/BPM en staat nu bij de Nederlandse Fiat Professional dealer.

Nieuwe vloermatten voor de Fiat Doblo?

Dat kan! Vanaf € 33,-

