Fiat introduceert 500 Spiaggina

5 juli 2018 | Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Jolly Spiaggina en die van de Fiat 500 hebben de creatieve teams van Garage Italia en Pininfarina een eerbetoon ontworpen op basis van de Fiat 500C. Met een gelimiteerde oplage van 1.958 stuks is de nieuwe "Spiaggina '58" meteen een nieuw object uit 30 speciale reeksen die elkaar de afgelopen 11 jaar hebben opgevolgd.

De zomer van 1958. Een lichte bries waait rond de kust van Capri en streelt de rompen van de luxueuze jachten die in de haven liggen aangemeerd. Op de kade wacht de exclusieve 500 Jolly, beter bekend als de "Spiaggina", zijn illustere gasten op voor een rondrit in het bruisende nachtleven van het "Dolce Vita". De zomer van 2018. Precies op de verjaardag van de Fiat 500 maakt de iconische "Spiaggina" zijn elegante herintrede in de befaamdste resorts van Europa. Het 500-model wordt door Fiat nieuw leven ingeblazen met de nieuwe speciale reeks "Spiaggina '58", die in een beperkte editie van 1.958 stuks wordt geproduceerd, een eerbetoon aan het geboortejaar van de eerste "Spiaggina".

Dit is het eerste van het dubbele eerbetoon waarmee Fiat zowel de verjaardag van de iconische 500 als de 60e verjaardag van zijn eerste speciale reeks viert, de onvergetelijke 500 spiaggina uit 1958. Het tweede "geschenk" voor deze speciale dubbele verjaardag is een video op de tonen van het lied "Volare", de blijvend populaire Italiaanse klassieker die eveneens in 1958 werd uitgebracht. Met in de hoofdrol natuurlijk de nieuwe 500 "Spiaggina '58".

Luca Napolitano, hoofd van EMEA Fiat & Abarth, licht het project als volgt toe: "De nieuwe "Spiaggina '58" is ons verjaardagsgeschenk voor de verjaardag van de 500 en de 60e verjaardag van de "Spiaggina", een echte "tijdmachine" met vele verwijzingen naar de tijd van la Dolce Vita, zoals de vintage logo's en velgen, een wit biesje over de zijkant, het tweekleurige interieur en een speciale kleur exclusief voor deze reeks: Volare Blue. Een naam en een kleur die ons meteen terugbrengt naar 1958, naar het Festival van San Remo van dat jaar, toen de jonge Domenico Modugno samen met Johnny Dorelli voor het eerst "Nel blu dipinto di blu" ten gehore bracht. Het beroemde lied dat iedereen kent als "Volare", de soundtrack voor de jaren van het Dolce Vita."

Naast de gelimiteerde 500 "Spiaggina '58" hebben Garage Italia en Pininfarina, twee Italiaanse designbureaus, ter gelegenheid van de dubbele verjaardag de onweerstaanbare "Spiaggina by Garage Italia" showcar ontworpen. Een op basis van een Fiat 500C conceptmodel met kenmerken die de geest van die onvergetelijke jaren opnieuw interpreteren voor de wereld van vandaag.

Lapo Elkann, Voorzitter en Creatief Directeur van Garage Italia: "Liefde op het eerste gezicht, van het soort dat diep doordringt in hart en ziel. Dat is wat ik voel wanneer ik naar een 500 kijk of ermee rijd. Ik werd verliefd op de auto toen ik nog een jongen was, en toen ik ouder werd, was ik vastbesloten hem nieuw leven in te blazen. Ik ben zo blij met de heropleving van het model en hoop dat hij de dromen en de magische jaren van de naoorlogse economische boom en het Dolce Vita opnieuw laat beleven. Sinds 2007 heb ik altijd 500's voor mezelf gepersonaliseerd, en toen Garage Italia werd opgericht, konden we een heleboel unieke versies ontwerpen, die allemaal een bevestiging waren van de veelzijdigheid en de immense hedendaagse aantrekkingskracht van dit model. Nog altijd een van de meest geliefde ter wereld. 11 jaren zijn nu verstreken sinds het model op 4 juli 2007 uit zijn as herrees en nu heb ik besloten om met Garage Italia als eerbetoon een Italiaans icoon te vernieuwen door samen met mijn designbureau de Spiaggina by Garage Italia te creëren. Deze is door mijn team ontworpen met de onschatbare technische en constructieve inbreng van Pininfarina en met de steun van het merk Fiat. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en dat dit allemaal in Italië werd verwezenlijkt, met Italiaanse bedrijven die ons geliefde vaderland over de hele wereld promoten. Ik ben ervan overtuigd dat deze auto mensen zal inspireren om zich een nieuw Dolce Vita in te beelden, ervan te dromen en ernaar te verlangen."

Het eerste eerbetoon van Fiat bij de dubbele verjaardag is de nieuwe speciale reeks Fiat 500 "Spiaggina '58", geproduceerd in een beperkte oplage van 1.958 stuks en alleen verkrijgbaar als cabrio. En zoals het een ster van het "Dolce Vita" betaamt, is de nieuwe speciale reeks uitgerust in uniek Volare Blue, met een beige softtop, en 16" lichtmetalen velgen in vintage design. Dit exclusieve kleurenschema krijgt nog meer flair dankzij beschermstrips met 500-logo, verchroomde buitenspiegelkappen, vintage logo's en het verchroomde "Spiaggina '58"-opschrift in sierlijk cursief schrift op de achterkant.

Het interieur heeft dezelfde klasse en elegantie zoals het dashboard, in hetzelfde Volare Blue als het koetswerk, tweekleurige stoelen. Het exclusieve interieur wordt gecompleteerd met specifieke vloermatten en een stuurwiel met vintage logo. De "Spiaggina '58" is uitgerust met onder andere Uconnect 7" HD LIVE radio met touchscreen, Apple CarPlay-ready en compatibel met Android AutoTM, een navigatiesysteem met TomTom-wegenkaarten en DAB digitale radio. Ook standaard zijn het 7" tft-display, automatische airconditioning, parkeersensoren achter, in hoogte verstelbare stoelen en opbergtassen aan de achterkant van de rugleuningen. Tot slot is de 500 "Spiaggina '58" verkrijgbaar met de 1.2 benzinemotor van 69 pk, conform Euro6D-emissienorm. Het is nog niet bekend of de auto ook naar Nederland komt.

Nauwelijks een jaar na zijn marktintroductie op 4 juli 1957 werd de Fiat 500 een echt cultobject bij de komst van zijn eerste speciale reeks: de 500 Jolly, beter bekend als "Spiaggina" of "beach buggy". Deze exclusieve auto werd van 1958 tot 1965 door Carrozzeria Ghia gebouwd op basis van de Fiat 500 en later ook van de Giardiniera-versie, en verkocht in Europa, de Verenigde Staten en zelfs Zuid-Afrika. Met een prijs van twee maal die van de normale versie viel de speciale strandversie in de gunst van de meest invloedrijke persoonlijkheden van die tijd - onder wie scheepsmagnaat Aristoteles Onassis en acteur Yul Brynner - die hem als "tender" verkozen voor hun jacht of als een golfwagentje op hun landgoed. Een 500 Jolly kon zelfs worden bewonderd in de persoonlijke autocollectie van president Lyndon B. Johnson.

Eén van zijn typische kenmerken was de afwezigheid van deuren, dunne kettinkjes werden pas rond 1965 ingevoerd, hoewel het meest vernieuwende van zijn design bestond uit de verchroomde rails in de flanken en langs de bovenkant van het koetswerk ter ondersteuning van de zonneluifel. De luchtgekoelde tweecilindermotor van 22 pk bezorgde de 500 Jolly een topsnelheid van 105 km/u.

Veel fun en geen zorgen, dat is het gevoel dat al op het eerste gezicht door de Spiaggina by Garage Italia-showcar wordt overgebracht. Dit is te danken aan zijn typische zomerkleuren Volare Blue en Perla White van het tweekleurige koetswerk met afwerking in Garage Blue en bijpassende interieurbekleding. Het dak werd verwijderd en het achtercompartiment werd omgevormd tot een royale ruimte met een ingebouwde "douche" om al je strandspullen op te bergen. Deze aanpassing werd mogelijk gemaakt door de ingenieurs van Pininfarina, die de mensen van Garage Italia hielpen bij het ontwerp van de structurele versteviging, zoals de achterste rolbeugel, om het chassis stevig genoeg te maken.

De unieke showcar heeft net als een speedboot een verlaagde voorruit en de laadvloer heeft een kurken bekleding met latten en een patroon dat doet denken aan het teakhouten dek van een luxejacht. De twee voorstoelen werden vervangen door een op maat gemaakte bank die het typische design van auto's uit de jaren 1960 in herinnering brengt, verfraaid met de blauw/witte lederen bekleding Foglizzo, met waterdichte behandeling. En als laatste maar zeker niet minste aspect laat de chroomafwerking van de deurgrepen, buitenspiegels en wielnaafdoppen op de lichtmetalen velgen, de Spiaggina by Garage Italia schitteren in de zon.

Tussen showcar en productie zal het niet lang wachten zijn. De auto kan worden besteld en aangepast met alle opties van het prototype van Garage Italia, met de mogelijkheid om de voorruit standaard te vervangen door een verlaagd windscherm als van een speedboot, zoals ook op de showcar te zien is. Het productiemodel kan worden uitgerust met elke motor die op dit ogenblik voor de Fiat 500-reeks beschikbaar is.