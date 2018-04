Autotest | Wat is de beste Fiat die er te koop is? Afgaande op de verkoopcijfers is dat de Fiat 500. De Fiat 500 heeft een aantrekkelijke vormgeving, prima rijeigenschappen en een bescheiden prijskaartje. Een elektromotor zou de 500 ook nog eens comfortabel, uitstootvrij en... bespottelijk goedkoop per kilometer maken. En alhoewel hij (hier) nooit te koop is geweest, bestaat er wel degelijk een elektrisch aangedreven versie: de Fiat 500e.

Het lijkt niet meer dan logisch: kleine auto's worden gekocht voor gebruik in en om de stad. Echter, een benzinemotor is gemaakt voor het afleggen van lange afstanden op constante en relatief hoge snelheden. Zoals de naam al aangeeft, wordt een stadsauto juist in de stad gebruikt en dat betekent korte afstanden en lage, wisselende snelheden. Het gevolg is een hoog verbruik, hoge slijtage en al even hoge kilometerkosten.

Een elektrische stadsauto is dé oplossing: een elektromotor leent zich juist voor korte afstanden op lage, wisselende snelheden. Bovendien produceert een elektrische auto geen (directe) uitstoot. Echter, de batterijen die nodig zijn om de elektromotor van de nodige energie te voorzien zijn duur. Zo duur, dat een stadsauto even kostbaar wordt als een grote auto.

En dat geldt ook voor de Fiat 500e! Deze elektrisch aangedreven Fiat 500 kost $ 32,995 en voor dat geld zijn heel wat grotere, snellere en spannendere auto's te koop. Echter, Fiat werd in Amerika verplicht een elektrische auto te ontwikkelen. In de staat Californië moet een automerk namelijk minimaal een elektrische auto aanbieden om überhaupt auto's te mogen verkopen. Zo'n auto wordt ook wel een "compliance car" genoemd en is eerder een formaliteit om aan de wet te voldoen dan een verkoopsucces.

Import

Echter, dankzij de lage leaseprijs, het ijzersterke imago en de uitmuntende rijeigenschappen werd de Fiat 500e tóch een succes in Amerika. De Fiat 500e werd alleen in 2014 en 2015 geproduceerd en nu komen die voormalige leaseauto's op de markt.

Als gebruikte auto is de 500e heel aantrekkelijk! Niet alleen is de prijs veel lager dan voorheen. Vanwege het minimale aantal bewegende delen, is een gebruikte elektrische auto ook nog eens een aanschaf met weinig risico. En om het nog mooier te maken: de meeste onderdelen zijn gelijk aan die van de gewone Fiat 500, dus iedere dealer kan reparaties uitvoeren (onderhoud is bij elektrische auto's niet van toepassing).

Terwijl een nieuwe Fiat 500e met zijn hoge prijs kansloos zou zijn geweest in Nederland, is een gebruikte 500e dus heel aantrekkelijk. De auto's moeten wel worden voorzien van Nederlandse laadkabels, zodat zowel thuis als op publieke laadpunten kan worden geladen. Via het stopcontact thuis kost het laden maximaal 24 uur, via een publiek laadpunt 3 tot 4 uur.

“Met dank aan de subsidie van de Amerikaanse overheid en dankzij het aflopen van leasecontracten aldaar is de 500e nu een uiterst gewilde occasion„

De 500e is leverbaar in een klassieke en een sportieve uitvoering. Het verschil zit alleen in de aankleding (velgen en bestickering), de uitrusting is gelijk. Omdat de auto's uit het warme Californië komen, is airconditioning standaard. De snelheidsmeter is digitaal, dus met een druk op de knop kan de snelheid in kilometers per uur in plaats van Amerikaanse mijlen per uur worden getoond. Kortom: het is nauwelijks merkbaar dat de 500e op de Amerikaanse en niet op de Europese markt is gericht.

De binnenruimte en bagageruimte zijn gelijk aan die van de gewone Fiat 500. Voor de testrit en fotosessie viel het oog van de redactie op een wit-oranje auto, maar de 500e is er ook in uiterst bescheiden kleuren.

Proefrit

Een elektrische auto heeft geen versnellingsbak, een druk op de knop "D" (drive) is voldoende. Vervolgens kan de 500e op een volle batterij (24 kWh, lithion-ion) 120 tot 140 km afleggen. Dit is veel minder dan het bereik van andere elektrische auto's, maar we hebben het hier dan ook over een model uit 2014.

Bovendien presteert de auto vol enthousiasme! Op papier is de 500e nauwelijks sneller dan een gewone Fiat 500, maar omdat een elektromotor ongeacht het toerental maximaal vermogen afgeeft, lijkt de elektrische uitvoering veel sneller. In vergelijking met andere elektrische auto's laat de 500e meer rijgeluiden horen. In vergelijking met een standaard 500 is de 500e juist ongekend stil. Alleen al vanwege de prestaties en het comfort is een proefrit met een 500e daarom voldoende om nooit meer terug te willen naar een traditionele stadsauto.

Vanwege de batterijen is de 500e veel zwaarder dan een doorsnee stadsauto. Dit gewicht (1.385 kg) is voelbaar in het rijden, maar zeker niet storend. De 500e reageert even levendig op het stuurwiel en verandert vervolgens even gretig van richting. Op grote stuurbewegingen reageert de 500e, vanwege het gewicht, echter wel met een zekere vertraging. Daar staat tegenover dat de 500e extra stabiel is, omdat gewicht laag en centraal in de auto is geconcentreerd.

Conclusie

De beste Fiat is de Fiat 500. En een proefrit leert dat de beste Fiat 500 de 500e is. Wat de 500e zo aantrekkelijk maakt, is op de eerste plaats de extreem lage kilometerprijs. Daarbij presteert de 500e beter dan een gewone 500, terwijl het comfort op een veel hoger niveau staat (van pruttelende tweecilinder naar het stilletjes zoemen van een elektromotor).

Echter, de Fiat 500e heeft de prijs van een royale middenklasser en is daarom nooit te koop geweest in Europa. Om te voldoen aan de wet, werd de 500e echter wél in Amerika aangeboden in 2014 en 2015. Met dank aan de subsidie van de Amerikaanse overheid en dankzij het aflopen van leasecontracten aldaar is de 500e nu een uiterst gewilde occasion. En dankzij de diensten van bedrijven zoals het "500e Fiat Center" te Kortenhoef is de beste Fiat 500 nu ook in Nederland te koop!