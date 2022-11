Abarth onthult 500e

Op zoek naar een Fiat 500 Electric Icon?

De Abarth 500e is voorzien van een 42 kWh-batterij en heeft een vermogen van 113,7 kW (155 pk). Vanuit stilstand is de 100 km/uur na 7 seconden bereikt. De nieuwe Abarth 500e overtreft de Abarth 695. Hij is 50 procent sneller op de tussensprint van 20 naar 40 km/uur. Ook op buitenwegen is de nieuwe Abarth 500e sneller, met een sprint van 40 naar 60 km/uur in slechts 1,5 seconden. De Abarth 695 met brandstofmotor doet daar een seconde langer over. Ook passeren kan met de volledig elektrische Abarth 500e sneller dan met de 695. Vanaf 60 km/uur bereikt hij een seconde sneller de 100 km/uur. Op het 'Misto Alfa Handling track' van het Balocco-testcircuit, is de nieuwe Abarth 500e ruim een seconde sneller dan de 695.

Rijmodi

Er zijn drie rijmodi met een focus op prestaties: Turismo, Scorpion Street en Scorpion Track. Ze geven de bestuurder de vrijheid om de sportieve instellingen naar wens aan te passen en de kracht van zijn Abarth tot uiting te laten komen.

De Turismo-modus zorgt voor een vloeiendere acceleratie en een wat lager vermogen (max. 100 kW (150 pk) in plaats van 113 kW (154 pk) en max. 220 Nm koppel in plaats van 235 Nm) voor efficiëntie.

De Scorpion Street-modus biedt prestaties, terwijl het regeneratief remmen maximaal blijft.

Zowel in Turismo- als Scorpion Street-modus zorgt one-pedal-driving ervoor dat de bestuurder maar één pedaal nodig heeft om de prestaties te ervaren. Bij gas los remt de auto af en wint hij kinetische energie terug, die wordt omgezet in elektriciteit om de batterij bij te laden.

Tot slot is de Scorpion Track-modus ontwikkeld voor wie topprestaties wil.

Laadsnelheid

Om de laadtijd te beperken is de Abarth 500e voorzien van het 85 kW-snellaadsysteem. Daarmee is de batterij onder ideale omstandigheden binnen vijf minuten voldoende bijgeladen voor 40 km. Met snelladen is de batterij onder gunstige omstandigheden 35 minuten opgeladen tot 80 procent van de maximumcapaciteit.

Om de Abarth 500e thuis op te laden is het mogelijk om een easyWallbox te installeren. Dat is een kant-en-klare oplossing die aan de muur in de buurt van een stroomaansluiting wordt gemonteerd. Dankzij een Bluetooth-verbinding en de MyEasyWallbox-app is de easyWallbox in te stellen en te beheren.

Abarth blijft brullen

Iedere keer dat de auto wordt in- of uitgeschakeld, klinkt via het Key On-Off-systeem een gitaar in het interieur. Ook het Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) heeft een specifiek geluid. Zodra de 20 km/uur wordt gepasseerd klinkt een tokkelende gitaar, die staat voor de rebelse en onconventionele ziel die hoort bij het genre en de auto's van Abarth.

De Abarth 500e kan worden uitgerust met de Sound Generator, voor wie de onmiskenbare Abarth-brul niet wil missen. Deze geluidsgenerator reproduceert het geluid van een Abarth-benzinemotor, synchroon met de prestaties. In plaats van het gitaargeluid klinkt de AVAS als een benzinemotor. Als de auto stilstaat, kan de bestuurder het geluid zelf in- of uitschakelen. In het interieur klinkt ook met de Sound Generator een gitaar bij het in- en uitschakelen van de auto.

Sportieve stijl

Het vernieuwde logo staat voor de uitdagingen en ambities waar het merk voor staat, maar blijft trouw aan de claim: 'nieuw tijdperk, zelfde oorsprong, zelfde DNA.' Het gemoderniseerde en 'geëlektrificeerde' schorpioenlogo debuteert op de Abarth 500e en markeert het nieuwe tijdperk voor het merk. Het logo is hoger geplaatst en zorgt samen met koplampen en grille voor een uitstraling die vertelt dat het serieus is.

Diverse agressief ogende elementen maken het uiterlijk van de Abarth 500e uniek en opvallend, zoals de sportieve voorbumper met witte luchtgeleider, de lijnen van de dorpels, de diffusor aan de achterzijde, de lichtmetalen wielen en de nieuwe Titanium Grey spiegelkappen. Het sportieve karakter van de Abarth 500e wordt versterkt door full-led-verlichting met nieuwe Abarth-signatuur, remschijven voor en achter, nieuwe Abarth-opschriften in Titanium Grey, het nieuwe logo aan de zijkant en een zwart dak met geïntegreerde spoiler voor de cabrio. De gesloten versie is ook voorzien van privacy glass achter.

Abarth 500e Scorpionissima

De Abarth 500e Scorpionissima is een gelimiteerde introductieversie van de allereerste elektrische Abarth. Er worden 1.949 exemplaren geproduceerd, een aantal dat verwijst naar het oprichtingsjaar van het merk. De Scorpionissima is leverbaar als hatchback (met een vast glazen dak) en als cabrio, in de carrosseriekleuren Acid Green of Poison Blue . Deze gelimiteerde uitvoering vormt het topmodel en is direct te herkennen aan de Abarth-belettering op de zijkant.

De Scorpionissima is voorzien van exclusieve lichtmetalen 18-inch Diamond-Cut Titanium Grey wielen. De auto is ook voorzien van stalen pedalen en een voetsteun met ingegraveerd logo. Tot slot zijn er een Titanium Grey dashboardomlijsting en stalen instaplijsten met Abarth-opschrift in reliëf.

Het design van de nieuwe sportstoelen is verrijkt met een schorpioen in reliëf op de Alcantara bekleding, een premium materiaal uit de autosport. Daarvoor zorgen ook de geïntegreerde hoofdsteunen met sportief dubbel stiksel en een met laser aangebrachte schorpioen in Acid Green.

De exclusiviteit van de materialen komt ook terug op het met Alcantara beklede dashboard. Het stuurwiel is verder bekleed met leder met Alcantara delen en het schorpioenlogo. Ook de portierpanelen en de centrale armsteun zijn voorzien van een dubbel stiksel.

De Scorpionissima is voorzien van een gesloten middenconsole, verwarmbare voorstoelen en voorruit, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en in een verhouding 50/50 neerklapbare achterbank. Het contrast tussen de heldere Acid Green carrosseriekleur en het donkere interieur versterkt de uitstraling, terwijl de Poison Blue carrosseriekleur de stijl van de Abarth 500e benadrukt.

De Scorpionissima is standaard voorzien van de Uconnect radio met 10,25-inch touchscreen met geïntegreerd navigatiesysteem en de Performance Pages, een weergave met Abarth-graphics. De Performance Pages zijn speciaal ontworpen voor de Abarth 500e en zorgen ervoor dat de bestuurder tijdens het rijden zijn prestaties kan bijhouden. Draadloos Apple CarPlay en Android Auto zijn eveneens leverbaar.

De Abarth 500e is dankzij Uconnect Services het eerste Abarth-model dat volledige connectiviteit biedt. De inzittenden kunnen daarmee tijdens het rijden over actuele informatie beschikken. Alle diensten zijn ook buiten de auto te gebruiken via de Fiat-app voor de smartphone. Tot slot voorziet het volledig nieuwe 7-inch instrumentarium de bestuurder van alle benodigde informatie. Van actuele snelheid tot resterende actieradius, van rijmodus tot batterijstatus.

Op gebied van comfort zijn er licht- en regensensoren, sleutelloos starten, automatische klimaatcontrole, automatische verlichting, een automatisch dimmende binnenspiegel en een draadloze smartphonelader. Dankzij het 360°-camerasysteem en de achteruitrijcamera zijn obstakels rond de auto zichtbaar op het centrale 10,25-inch beeldscherm. Een JBL-audiosysteem behoort ook tot de standaarduitrusting.