Abarth maakt prijzen 500e bekend

Op zoek naar een Fiat 500 Electric Abarth Scorpionissima?

bynco heeft er 2 vanaf € 35.950,-

De Abarth 500e wordt standaard geleverd met een 10,25-inch infotainmentscherm (Uconnect radio NAV) met de nieuwe Performance Pages en een 7-inch TFT instrumentenpaneel met speciale Abarth graphics. De Performance Pages zijn speciaal ontworpen voor de nieuwe elektrische Abarth, waarmee de rijprestaties zijn bij te houden tijdens sportieve ritten.

Aan de top van het aanbod staat de Abarth 500e Turismo. Kenmerkend voor de 500e Turismo zijn de diamantgeslepen, titanium grijze 18-inch lichtmetalen wielen, met een agressief en scherp ontwerp. In het interieur gaan sportiviteit en een eigen stijl samen dankzij Alcantara. Het sportstuur is bekleed in een combinatie van Alcantara en leder, terwijl het dashboard is bekleed met Alcantara met een reliëf. De sportstoelen zijn eveneens deels bekleed met Alcantara en worden gekenmerkt door de dubbele stiknaden en de schorpioen die in Acid-Green op de geïntegreerde hoofdsteunen is gelaserd.

Verder is de Abarth 500e Turismo rijkelijk voorzien van elektrisch verwarmbare voorstoelen, een draadloze telefoonlader, achteruitkijkcamera en dodehoekwaarschuwingssysteem.

De Abarth 500e Turismo is voorzien van een audiosysteem van JBL. Het audiosysteem bestaat uit zeven luidsprekers, waaronder twee tweeters, twee midwoofers, twee full-range luidsprekers en een subwoofer in de kofferbak, aangestuurd door een 8-kanaals versterker.

Elektrisch rijden

Deze eerste volledig elektrische Abarth is uitgerust met een 42 kWh-batterij en een elektromotor van 114 kW (155 pk) en 235 Nm. Het batterijpakket biedt in theorie capaciteit voor een actieradius tot 265 kilometer (WLTP), terwijl de batterij bij een DC-snellaadstation snel kan worden opgeladen met een laadvermogen tot 85 kW. Hiermee kan in minder dan vijf minuten circa 40 kilometer aan rijbereik worden bijgeladen, wat voldoende is voor de landelijke gemiddelde dagelijkse kilometerbehoefte. In circa 35 minuten is de batterij onder ideale omstandigheden op te laden tot 80%.

Het navigatiesysteem is online, zodat het real-time de actuele verkeersinformatie, parkeergelegenheid en weerberichten kan ontvangen. Dynamic Range Mapping projecteert op de kaart hoe ver er nog kan worden gereden met de resterende acculading. Op basis daarvan wordt de bestuurder geassisteerd om tijdig een laadstation te vinden.

De Abarth 500e en 500e Turismo zijn leverbaar met keuze uit vijf carrosseriekleuren: Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green en Poison Blue.

Prijzen Abarth 500e

De nieuwe Abarth 500e is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 38.490,-. De prijzen van de 500e Turismo beginnen bij € 42.490,-. Beide versies zijn voor de meerprijs van € 3.000,- leverbaar als Cabrio. Met deze prijsstelling voldoet de Abarth 500e bovendien aan de eisen voor subsidie voor particulieren (SEPP).