Ferrari introduceert 812 GTS

9 september 2019 | Precies vijftig jaar na het debuut van de laatste spider in de Ferrari-range met een voorin gemonteerde V12, presenteert Ferrari de 812 GTS. De 812 GTS treedt in de voetsporen van vele iconische modellen, waaronder de 166 MM, de eerste Ferrari V12 spider uit 1948 die een jaar later de twee belangrijkste endurance-races ter wereld won: de Mille Miglia en de 24 Uur van Le Mans. De laatste in die lijn van V12 spider serieproductieauto's was in 1969 de 365 GTS4, beter bekend als de Daytona Spider.