Orderboeken voor DS7 Crossback geopend

16 november 2017 | Vanaf nu kan het hele gamma van DS7 CROSSBACK worden besteld. De DS7 biedt de keuze uit vijf interieurstijlen (DS Inspirations), vier verschillende motoren en vijftien uitrustingen met prijzen die variëren van 43.190 euro (BlueHDi 130 pk handgeschakeld) tot 77.000 euro voor de meest rijk uitgeruste PureTech 225 pk automaatversie.

Vanaf februari 2018 kunnen klanten, prospects en nieuwsgierigen DS 7 CROSSBACK bekijken en/of kopen in de 400 Europese DS Stores en DS Salons en in DS WORLD PARIS. Tot die tijd kunnen ze rondkijken in DS VIRTUAL VISION en DS 7 CROSSBACK vanaf nu ook bestellen bij geselecteerde DS-verkooppunten.

DS 7 CROSSBACK met een zelf gekozen DS Inspiration en uitrustingen in 3D van dichtbij bekijken… dat kan met DS VIRTUAL VISION. Men kan met behulp van een HTC Vive headset uitrustingen en carrosseriekleuren (negen kleuren en keuze uit parelmoer, metallic, of gewone lak) configureren op een schaal van 1:1. JeMenkan er bovendien in rijden op de Place de la Concorde in Parijs, erin gaan zitten, de rijhulpsystemen bekijken ... allemaal dankzij dit virtual reality-systeem.

Met de introductie van DS 7 CROSSBACK heeft DS VIRTUAL VISION, beschikbaar bij 25 DS-verkooppunten in Europa en op termijn in alle DS Stores, een nieuwe functie gekregen: nadat het systeem oorspronkelijk werd gebruikt voor de presentatie van de eerste generatie DS-modellen bij evenementen, wordt het nu een tool voor dealers waarmee klanten hun DS kunnen configureren op basis van de specs op elke markt.

Alhoewel DS 7 CROSSBACK na verloop van tijd leverbaar zal zijn met vijf verschillende motoren, wordt deze DS nu in Europa geïntroduceerd met keuze uit vier motoren die voldoen aan emissienorm Euro 6.2:

turbo-benzinemotoren: de vier-cilinder PureTech 180 en de PureTech 225, gekoppeld aan de nieuwe 8-traps automaat (EAT8). Deze motoren hebben bij 1.900 t/min een respectievelijk koppel van 250 en 300 Nm, en verbruiken 5,8 liter per 100 km.

turbo-dieselmotoren: de BlueHDi 130 gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en de BlueHDi 180 aan een automaat, met respectievelijk een koppel van 300 Nm bij 1.750 t/min en een koppel van 400 Nm bij 2.000 t/ min, en een brandstofverbruik van minder dan 5 liter per 100 km (respectievelijk 4 en 4,9 liter per 100 km).

In 2019 komt onder de naam E-Tense 4x4 een plug-in hybride op de markt. Met 300 pk, vierwielaandrijving en een actieradius van 50 km in de volledig elektrische modus (WLTP-cyclus) wordt dit de kroon op het motorenaanbod. E-Tense maakt gebruik van een benzinemotor met 200 pk en twee elektromotoren met 80 kW die elk aan een accu van 90 kW worden gekoppeld.

Volledig in de traditie van DS profiteert de klant ook van een wereldwijde technologische exclusiviteit: DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Deze nieuwe DS-vering anticipeert op afwijkingen in het wegdek met een camera die onvolmaaktheden vóór de auto waarneemt (5 m tot 20 m), de vier schokdempers permanent en onafhankelijk van elkaar aanstuurt en afstemt op de weg- en rijomstandigheden.

Er kan onder meer worden gekozen voor de optionele DS CONNECTED PILOT, de eerste stap naar geautomatiseerd rijden onder toezicht van de bestuurder, voor DS NIGHT VISION voor goed zicht zowel 's nachts als overdag, en voor DS DRIVER ATTENTION MONITORING, die eventuele tekenen van vermoeidheid of afleiding van de bestuurder waarneemt.

De komende 8 maanden rolt DS een belangrijk initiatief uit waarin de klant centraal wordt gesteld: DS Only You, het toppunt van dienstverlening dat de klant de keuze biedt zelf naar DS te gaan of DS te vragen naar hem toe te komen en zijn mobiliteit waarborgt want DS staat altijd klaar om te helpen.

Met het oog hierop worden er momenteel diverse services uitgerold in de DS Stores en Salons. Zo is de service DS VALET nu al actief in vier landen (waaronder Frankrijk) en komend jaar ook in alle DS Stores en Salons. In vijf landen (Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Argentinië) is er inmiddels al een contactpunt met een eigen telefoonnummer dat klanten in alle mogelijke situaties kunnen bellen. Het Nederlandse nummer is 0800-1955. Vóór 2018 zal in 10 Europese landen gratis 8 jaar DS ASSISTANCE met een uitgebreide dekking aangeboden worden.