Donkervoort levert D8 GTO RS Carbon Edition

29 augustus 2017 | De productie van de D8 GTO RS is in volle gang en de eerste 20 bolides zijn inmiddels geleverd. Deze week verlaat ook het allereerste exemplaar van de D8 GTO RS Bare Naked Carbon Edition, uitgevoerd in Donkervoort Monte Carlo Blue Carbon, de Donkervoort fabriek in Nederland richting tweede thuisland Duitsland. Deze special edition is uitgevoerd in volledig zichtkoolstof, een techniek waarbij de unieke en herkenbare vezelstructuur van het materiaal zichtbaar blijft, en accentueert het karakter van de RS. Het eerste exemplaar is bovendien uitgevoerd met een opvallende transparante lak-technologie die de RS voorziet van een blauwe kleur, maar nog altijd het weefsel van de koolstofvezel toont.

De Bare Naked Carbon Edition benadrukt de aard van de D8 GTO RS, die in 2,7 seconde naar 100 km/h accelereert, door de combinatie van de 2,5L R5 TFSI motor en de lichtgewicht zichtkoolstofvezel componenten. Zowel het exterieur als het interieur van deze special edition bestaat vrijwel volledig uit dit sterke en lichte materiaal. Het exterieur, van de neus tot aan de diffusor, zijn uitgevoerd in zichtkoolstof. De carbon-look wordt in het interieur verder doorgevoerd in onder andere de tunnel, binnendeuren, raamlijst, dashboard en stoelen. Maar ook in de kleinste details is koolstofvezel terug te vinden; zelfs de gordel- en rollbar-afdekking, het contactslothuis en de koplampbehuizing worden in zichtkoolstof uitgevoerd.

Een van Donkervoort's meest recente ontwikkelingen is de X-CORE-technologie: een gepatenteerde productiemethode van koolstofvezelcomponenten, waarbij een component in een enkele productiecyclus kan worden geproduceerd. Waar de componenten van de carrosserie normaliter worden opgebouwd uit een binnen- en buitenschaal, verbindt het X-CORE-procedé de schalen direct aan elkaar middels een sandwich-schuim-constructie. De wereldprimeur voor het gebruik van X-CORE-koolstofcomponenten ging naar de D8 GTO RS, wiens carrosserie voor 95 procent bestaat uit koolstofvezel en hierdoor aantoonbaar lichter en stijver werd.

Elke Bare Naked Carbon Edition ondergaat een uniek spuitproces, waarbij ieder koolstofcomponent met de hand wordt voorzien van een transparante UV-laklaag. De nieuwste technologieën op dit gebied werden daarnaast uit de kast gehaald om Donkervoort eigenaren nog een extra mogelijkheid te bieden. Aan de transparante lak wordt een speciaal kleurenpigment toegevoegd. Dit mengsel zorgt ervoor dat de vezels als het ware transformeren en een kleur krijgen. Resultaat: een unieke en vooral in het oog springende Bare Naked Carbon Edition GTO RS in kleur! Donkervoort ontwikkelde deze techniek in nauwe samenwerking met R-M; BASF's Premium lakmerk. Het gebruik van zichtkoolstof componenten ten opzichte van een (regulier in kleur) gespoten koolstof component levert bovendien ook enkele kilo's gewichtsbesparing op.

De D8 GTO RS Bare Naked Carbon Edition is een special edition van 15 exemplaren en heeft een vanafprijs van € 182.000,- exclusief belastingen. De D8 GTO RS, een gelimiteerde editie van 40 stuks, is inmiddels volledig uitverkocht.